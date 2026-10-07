دشمن ناکام از تقابل نظامی امنیت داخلی را هدف گرفته است

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر مسیر فشار‌های واردشده به جمهوری اسلامی ایران پس از جنگ ۴۰ روزه، از تلاش دشمن برای انتقال میدان تقابل از حوزه نظامی به عرصه‌های اقتصادی و امنیت داخلی خبر داد و تأکید کرد که پس از آنکه امریکا در ارزیابی خود از توان و بازدارندگی نظامی ایران به نتیجه مورد انتظار نرسید، اکنون ایجاد فشار اقتصادی و برهم زدن امنیت داخلی را در دستور کار قرار داده است. او با تأکید بر اینکه طراحی دشمن بر انجام اقدامات خشونت‌آمیز و ایجاد ناامنی در داخل کشور متمرکز شده، ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و تقویت امنیت داخلی را از اولویت‌های اصلی کشور در شرایط کنونی دانست. این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که تجربه جنگ اخیر، نشان داده است که اتکا به فشار نظامی نتوانسته اهداف مورد نظر امریکا را محقق کند و از همین رو، تداوم فشار در قالب ابزار‌های غیرنظامی و ایجاد اختلال در ثبات داخلی می‌تواند به عنوان مرحله دیگری از مواجهه با ایران دنبال شود.

به گزارش خانه ملت، دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته در دیدار با سردار احمدرضا رادان، فرماندهی انتظامی کشور و اعضای ستاد این فرماندهی با اشاره به نقش نیرو‌های انتظامی در تأمین امنیت کشور و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: قوای سه‌گانه وظیفه خود می‌دانند که برای تأمین نیاز‌های همه نیرو‌های مسلح به خصوص فراجا در حوزه‌های مختلف زیرساختی، اقتصادی و معیشتی اقدامات جدی و فوری انجام دهند و این موضوع با جدیت در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود. رئیس مجلس، ضمن قدردانی و تشکر از فرماندهان و همه پرسنل فرماندهی انتظامی در سراسر کشور به سبب تلاش‌ها و مجاهدت‌ها برای خدمت به مردم و مقابله با طراحی‌های دشمن گفت: همه تلاش ما این است که به صورت ویژه در حوزه زیرساختی و معیشت کارکنان فراجا اقدامات جدی انجام دهیم. وی با اشاره به تهاجم سنگین و پرحجم نظامی امریکا علیه جمهوری اسلامی در جنگ ۴۰روزه گفت: امریکایی‌ها در این جنگ فهمیدند که با این اقدامات نظامی نمی‌توانند به ایران آسیب بزنند و از این بابت بازدارندگی ایجاد شده است به همین دلیل فشار جدی و اساسی علیه ایران را به موضوعات اقتصادی و برهم زدن امنیت داخلی کشور متمرکز کرده‌اند.

دکتر قالیباف با تأکید بر اینکه طراحی دشمن بر اقدامات خشونت‌آمیز در داخل کشور تمرکز دارد گفت: این طراحی و نقشه دشمن نشان می‌دهد که اولویت اصلی ما نیز باید تلاش برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی و تأمین امنیت داخلی باشد. قالیباف با اشاره به دوره حضور خود در فرماندهی انتظامی کشور گفت: همواره گفته‌ام که بعد از دوران دفاع مقدس هشت ساله، دوران حضورم در نیروی انتظامی را بهترین دوران زندگی‌ام می‌دانم. فشار‌هایی که نیرو‌های فراجا تحمل می‌کنند در همه شرایط جنگ و صلح وجود دارد و پرسنل این نیرو حتی در شرایط عادی نیز به صورت ۲۴ ساعته درحال انجام وظیفه و عملیات هستند و این جزو ویژگی‌های کارکنان فرماندهی انتظامی کشور است. وی در همین زمینه با اشاره به نقش نیرو‌های این فرماندهی در تأمین امنیت کشور و خدمت‌رسانی به مردم در شرایط سخت جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم گفت: قوای سه‌گانه وظیفه خود می‌دانند که برای تأمین نیاز‌های همه نیرو‌های مسلح به خصوص فراجا در حوزه‌های مختلف زیرساختی، اقتصادی و معیشتی اقدامات جدی و فوری انجام دهند و این موضوع با جدیت در بخش‌های مختلف دنبال می‌شود.

در ابتدای این دیدار که به مناسبت هفته انتظامی برگزار شد، سردار رادان ضمن تبریک این هفته به قالیباف به عنوان یکی فرماندهان انتظامی سابق کشور به اقدامات و تحولات دوره فرماندهی دکتر قالیباف در نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: ما همه قدردان زحمات شما، چه در آن دوره و چه در شرایط کنونی، برای فرماندهی انتظامی کشور هستیم. در این دیدار همچنین تعدادی از اعضای ستاد فرماندهی انتظامی کشور به بیان گزارشی از آخرین اقدامات و دستاورد‌های انتظامی کشور در بخش‌های مختلف و نیاز‌ها این نیرو پرداختند. در انتهای این دیدار همچنین رئیس مجلس در پیامی صوتی از طریق شبکه بی‌سیم سراسری فرماندهی انتظامی کشور، هفته انتظامی را به همه فرماندهان و پرسنل فراجا تبریک گفت و از تلاش و مجاهدت‌های آن در نقاط مختلف کشور قدردانی و تشکر کرد.