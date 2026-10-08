کد خبر: 1383310
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۰۵:۲۰
سبک‌زندگی » اخبار کلی
نگاهی به کتاب «راهنمای والدین در مسیر فرزندپروری» نوشته صدیقه عاشوری

فرزندپروری از خود والدین آغاز می‌شود

1 کتاب «راهنمای والدین در مسیر فرزندپروری» به قلم صدیقه‌عاشوری به‌تازگی در حوزه روانشناسی کودک و فرزندپروری منتشر شده است. کتابی که تلاش می‌کند با بیانی روان و کاربردی، والدین‌را هم در شناخت بهتر خود و هم در شناخت نیاز‌ها و‌ویژگی‌های فرزندانشان همراهی کند
 محبوبه قربانی

جوان آنلاین: کتاب «راهنمای والدین در مسیر فرزندپروری» به قلم صدیقه‌عاشوری به‌تازگی در حوزه روانشناسی کودک و فرزندپروری منتشر شده است. کتابی که تلاش می‌کند با بیانی روان و کاربردی، والدین‌را هم در شناخت بهتر خود و هم در شناخت نیاز‌ها و‌ویژگی‌های فرزندانشان همراهی کند. 
 
صدیقه عاشوری تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته روانشناسی گذرانده و علاوه بر آموزش دانشگاهی، نزدیک به ۹ سال به‌طور تخصصی در حوزه روانشناسی کودک و خانواده نزد پروفسور مسعود جان‌بزرگی آموزش دیده است. فعالیتش به‌عنوان مشاور در مهدکودک‌ها و مراکز آموزشی کودکان، برگزاری دوره‌های آموزشی برای والدین و متقاضیان مربیگری کودک و حضور در برنامه‌های آموزشی حوزه مادر و کودک در استان‌های مختلف کشور از دیگر تجربه‌های او در این زمینه است. به این ترتیب، محتوای کتاب حاصل ترکیبی از آموزش تخصصی و تجربه عملی نویسنده در مواجهه با مسائل تربیتی، کودکان و خانواده‌هاست. 
یکی از ویژگی‌های متفاوت این کتاب، نقطه آغاز آن است. بسیاری از کتاب‌های فرزندپروری مستقیماً به این موضوع می‌پردازند که والدین چگونه باید با کودک رفتار کنند، اما «راهنمای والدین در مسیر فرزندپروری» پیش از پرداختن به کودک، توجه را به خود پدر و مادر معطوف می‌کند. نویسنده در بخش نخست کتاب به این پرسش می‌پردازد که ویژگی‌های شخصیتی، باورها، افکار، احساسات و شیوه‌های رفتاری والدین چگونه می‌تواند بر رابطه آنان با فرزند و شیوه فرزندپروری‌شان تأثیر بگذارد. موضوعاتی مانند خودآگاهی، شناخت باور‌های ذهنی، مدیریت زمان و انرژی، تنظیم هیجان و ارتباط آگاهانه با کودک، دلبستگی ایمن، مرزگذاری سالم، خودمراقبتی والد، پذیرش نقص و انسان‌بودن والد، پذیرش احساسات کودکان و مهارت بازسازی رابطه، از جمله مباحث بخش نخست کتاب است.
 عاشوری در مقدمه کتاب درباره هدف خود از نگارش آن آورده است: «در نوشتن این کتاب کوشیدم خود را جای والدین بگذارم و به این بیندیشم که در هر مرحله از مسیر فرزندپروری، چه اطلاعاتی می‌تواند برای آنان مفید باشد.»
یکی دیگر از ویژگی‌های کتاب، تمرین‌ها و پرسش‌های خودارزیابی است که در بخش‌های مختلف آن گنجانده شده است. هدف از این تمرین‌ها آن است که خواننده تنها دریافت‌کننده توصیه‌ها و اطلاعات نباشد، بلکه در حین مطالعه فرصتی برای بازنگری در عملکرد خود پیدا کند. بخش دوم کتاب، پس از این بازنگری در خود والد، بیشتر به شناخت کودک و مسائل عملی و روزمره‌ای می‌پردازد که خانواده‌ها در مراحل مختلف رشد فرزند با آنها روبه‌رو می‌شوند. موضوعاتی مانند ویژگی‌های کودک از بدو تولد، جدا کردن اتاق خواب، اضطراب جدایی، ترس از غریبه‌ها، رشد ذهنی و شناختی، از شیر گرفتن، از پوشک گرفتن، انواع گریه کودکان، ورود به مهدکودک، ارتباط مؤثر با کودک و مشارکت هر دو والد در فرزندپروری، از جمله مباحث این بخش است. کتاب از دو مسیر به موضوع فرزندپروری نگاه می‌کند، نخست شناخت و پرورش خود والد و سپس شناخت کودک و مواجهه آگاهانه‌تر با نیاز‌ها و مسائل او. در کنار این دو بخش، وجود تمرین‌های متعدد نیز به خواننده امکان می‌دهد مطالب کتاب را با تجربه واقعی زندگی خود پیوند دهد. 
نشر سه‌تار این کتاب را به قلم صدیقه عاشوری در ۱۶۴ صفحه عرضه کرده است.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: سبک رفتار ، فزرند ، آموزش
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