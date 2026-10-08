جوان آنلاین: امروز ۱۶ مهر مصادف با ۸ اکتبر روز جهانی کودک است. روزی مهم در تقویم جهانی که همگان را به تأمل در وضعیت حقوق کودکان و ترویج رفاه و سلامت آنان در سراسر جهان دعوت می‌کند. از جمله اهداف محوری که برای این روز در نظر گرفته شده جلب توجه دولت‌ها، رسانه‌ها و افکار عمومی به چالش‌های پیش‌روی کودکان، بررسی شیوه‌های مختلف فرزندپروری و حمایت اجتماعی از کودکان و از همه مهم‌تر سلامت و امنیت کودکان در ابعاد مختلف است. اگر زمانی در بحث امنیت و سلامت کودکان صرفاً موضوعاتی هم‌چون بهداشت و تغذیه، تبعیض و عدالت، محیط‌زیست، جنگ و خشونت مطرح می‌شد، امروزه باید سلامت شخصیت و روان کودکان درمواجهه با دنیای دیجیتال را یکی از مهم‌ترین محور‌ها دانست. امروز در عصر دیجیتال، در جهانی زندگی می‌کنیم که بخش اعظمی از تربیت کودکان، بسیار نرم و ظریف به دست گردانندگان پنهان فضای مجازی صورت می‌گیرد؛ همانانی که در حکم والدین دیجیتال، انگار دایه مهربا‌تر از مادر شده‌اند! در حالی‌که می‌دانیم فقط و فقط به فکر منافع و اهداف خود هستند. بدون شک در چنین عصری و در چنین جهانی انتقال فرهنگ و ارزش‌های تربیتی بومی به نسل‌ها با چالش‌ها و دشواری‌هایی بسیار روبه‌روست. سؤال این است: برای تربیت کودک ایرانی در عصر دیجیتال چه باید کرد و نقش والدین در این زمینه چیست؟ کودک‌مان را از ورود به این جهان گسترده و بی‌درو پیکرمحروم کنیم یا به مصداق شعر معروف «دستم بگرفت و پا به پا برد» در این دنیای پرچالش نیز دست او را بگیریم و پا به پایش گام برداریم، تا مبادا خودش و هویتش را گم کند؟!