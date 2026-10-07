کد خبر: 1383251
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تاریخ انتشار: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۸
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پلیس فتا: امنیت زیرساخت سکوها باید در برابر حملات سایبری دشمن تقویت شود

فتا رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات (فتا) با اشاره به مسئولیت فتا در رسیدگی به حوادث و حملات سایبری گفت: نظارت بر امنیت زیرساخت سکوها، غربالگری و بررسی‌های پیشینی و پسینی از جمله اقداماتی است که برای مقابله با حملات سایبری در این حوزه انجام می‌شود.

جوان آنلاین: سردار وحید مجید اظهار کرد: پلیس فتا برابر نظام مقابله و رسیدگی به حوادث و حملات سایبری، مسئول رسیدگی به این موضوعات در سکوهاست و این مسئولیت به صورت عمیق و در ابعاد مختلف دنبال می‌شود.

به گزارش ایرنا، وی افزود: این رسیدگی شامل مجموعه‌ای از نظارت‌های پیشینی و پسینی، غربالگری و بررسی امنیت زیرساخت‌های سکوهاست تا میزان آمادگی آنها در برابر تهدیدات و حملات سایبری مورد ارزیابی قرار گیرد.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: تامین امنیت زیرساخت‌ها و پیشگیری از قرار گرفتن آنها در معرض حملات سایبری از موضوعاتی است که در حیطه وظایف پلیس فتا قرار دارد و این موضوع با توجه به نوع و اهمیت سکوها مورد توجه قرار می‌گیرد.

سردار مجید گفت: در اتفاقاتی که در جریان جنگ رخ می‌دهد نیز پلیس فتا وظیفه رسیدگی و مقابله با حملات سایبری را برعهده دارد؛ این سکوها می‌توانند در حوزه‌های مختلف از جمله سکوهای طلا، فروشگاهی یا حمل‌ونقل فعالیت کنند و بانک‌ها را نیز شامل می‌شود.

وی افزود: برای نمونه، در برخی موضوعات میزان تعهدات و مسئولیت‌های سکوها و مجموعه‌های مرتبط باید متناسب با نوع فعالیت آنها مورد توجه قرار گیرد؛ به عنوان مثال موضوع توثیق در نزد بانک کارگشایی و موارد مشابه نیز در این چارچوب قابل بررسی است.

رئیس پلیس فتا ادامه داد: برای سایر سکوها نیز نمادهای امنی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و کاربران نیز باید هنگام استفاده از خدمات این سکوها به این موارد توجه کنند.

سردار مجید تاکید کرد: نظرات کاربران نیز در این زمینه اهمیت دارد و باید دیدگاه‌ها و تجربه‌های خود را ارائه دهند، زیرا این حوزه گسترده است و بازیگران زیادی در آن فعالیت دارند.

برچسب ها: سردار وحید مجید ، امنیت سایبری ، پلیس فتا ، حملات سایبری
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