کد خبر: 1383064
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۱
سیاست » اخبار کلی
وزارت اطلاعات:

۳ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری در جنوب شرق منهدم شدند

وزارت اطلاعات وزارت اطلاعات از انهدام ۳ هسته‌ عملیاتی گروهک تروریستی - تکفیری در جنوب شرق خبر داد.

جوان آنلاین: اداره‌کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: به‌ استحضار شهروندان گرامی می‌رساند در پرتو الطاف الهی، سربازان گمنام امام‌ زمان(عج) در این اداره‌ کل براساس گزارش‌های مردمی و رصدهای اطلاعاتی و عملیاتی، موفق شدند ۳ هسته‌ سازمان یافته و مترصد عملیاتی گروهک‌های تروریستی-تکفیری وابسته به دشمن آمریکایی-صهیونی را در شهرستان‌های ایرانشهر، سرباز، سراوان و زاهدان و با همکاری اداره‌کل اطلاعات استان هرمزگان، در شهرستان قشم آن استان، شناسایی و قبل از هرگونه اقدام خرابکارانه و تروریستی منهدم نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: ۲ نفر از این تروریست‌ها در درگیری با نیروهای حافظ امنیت به هلاکت رسیده و ۱۰ نفر دیگر از اعضای تیم‌های تروریستی وارداتی دستگیر شدند.

وزارت اطلاعات اعلام کرد: مزدوران وارداتی که با همکاری تنگاتنگ سپاه پاسداران و فرماندهی انتظامی استان دستگیر شدند، دوره‌های آموزش های نظامی، بمب‌گذاری و ترور را در خارج از کشور گذرانده و با قصد تخریب و ایجاد ناامنی وارد کشور شده و در خانه‌های تیمی مستقر شده بودند. از تروریست‌های دستگیر شده مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات جنگی کشف و ضبط گردید. ‌

همچنین در ادامه سلسله اقدامات مستمر و هدفمند اطلاعاتی در ضربه به باندهای شرارت، سربازان گمنام امام زمان(عج) موفق شدند دو باند سازمان یافته‌ شرارت و مخل نظم و امنیت عمومی را متلاشی و ۵ شرور مسلح را به همراه مقادیری سلاح و تجهیزات مربوطه دستگیر نمایند.

در پایان این اطلاعیه آمده است: ضمن تشکر مجدد از مردم همیشه در صحنه برای ارائه گزارش‌های مردمی، همچنان تقاضا می‌شود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات(۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی این وزارت، در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

برچسب ها: وزارت اطلاعات ، حمله ترویستی ، دستگیری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

«تورم صفر» در پایتخت آغاز شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره رسانه‌ای ابوذر

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

جلسه سران قوا برگزار شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

پدر، عشق، پسر

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

نخبگان زمینه‌ساز پیروزی در جنگ تحمیلی دوم و سوم شدند

قالیباف به ترامپ: بچرخ تا بچرخیم

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

آمریکا ۳۰ سال تهدید کرد؛ وقتی حمله کرد فهمیدیم هیچی نیست

جنگ «دستور کار» در نیویورک

زیر ضرب اطلاعات

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

حشدالشعبی از فضای اربعین شکل گرفت

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

سوگلی‌های فدراسیون!

یک «سپتامبر مشکوک» دیگر در آستانه ۷ اکتبر

طلا‌های سرنوشت‌ساز

عراق خالی از امریکا در زمین مقاومت

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

کالابرگ حریف تورم نمی‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

تخته‌گاز پارس جنوبی برای تأمین گاز ایران پارسی

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

مردم امریکا حقایق را بشنوند تصمیمات دیگری می‌گیرند

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شدت ناترازی برق با توسعه انرژی‌های نو کاهش یافت

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

سایه اقتدار ایران بر سرزمین‌های دشمن

وقتی هیچکاک، کاپرا و چاپلین اصالت سرمایه را تحقیر کردند

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

قرعه مرگبار برای فرنگی و آزاد 

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

شکاف اجتماعی مسیر دشمن را هموار می‌کند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!
افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران
نگاهی به پدیده «یچینگ»/ زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی
«حاج‌عباس» آن‌که در آغوش نصرالله آرام گرفت
این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!
گفت‌وگوی «جوان» با همسر مهندس شهید سجاد باقری از شهدای جنگ تحمیلی ۴۰روزه
رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار