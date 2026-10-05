کد خبر: 1382813
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تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۹
بين‌الملل » اخبار كلی

سقوط ارزش یورو در سایه بحران مالی و بن‌بست سیاسی در فرانسه

یورو ا تشدید نگرانی‌ها در مورد وضعیت مالی و سیاسی در فرانسه و سقوط اوراق قرضه، ارزش یورو به پایین ترین سطح ۱۷ ماه گذشته رسید.

جوان آنلاین: یورو امروز (دوشنبه) به دلیل نگرانی‌های مالی در فرانسه همزمان با رکود شدید بازار اوراق قرضه و ترس از سرایت بحران به دیگر کشورهای منطقه به شدت کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در ۱۷ ماه گذشته رسید. این تحولات در عین حال باعث تقویت دلار با وجود انتشار داده ‌ای ضعیف مشاغل آمریکا شد.

یورو پس از چهار هفته متوالی کاهش، در ساعات نخست بازگشایی بازارهای آسیایی به ۱.۱۱۶۱ دلار رسید که ضعیف‌ترین میزان از ماه مه سال ۲۰۲۵ (اردیبهشت ۱۴۰۴) است. به گفته کارشناسان این کاهش ناشی از سطح بدهی فرانسه و نگرانی‌ها در مورد بن‌بست سیاسی پیش از انتخابات سال آینده در این کشور است.

برنت دانلی رئیس معاملات ارزی در شرکت تحلیلی «اسپکترا مارکتس» (Spectra Markets) گفت: معاملات سیاسی فرانسه که بسیاری انتظار داشتند با نزدیک شدن به انتخابات آوریل ۲۰۲۷ (فروردین ۱۴۰۶) در این زمستان تشدید شود، از هم اکنون آغاز شده است. کاملا مشخص نیست چه چیزی می‌تواند اوضاع را اصلاح کند، زیرا هرگونه وعده بهبودی که دولت فرانسه اکنون بدهد، با تغییر قریب‌الوقوع رئیس‌جمهور اعتبار چندانی ندارد.

از دیگر دلایل افت ارزش یورو، سقوط اوراق قرضه اعلام شده که فروش آن از هفته گذشته آغاز شد و هزینه‌های استقراض جهانی را به بالاترین حد طی چند دهه گذشته رساند و بدهی فرانسه را به شدت تحت تاثیر قرار داد. سرمایه گذاران نگران خطرات تورمی ناشی از افزایش بهای نفت هستند. به عبارتی، افزایش بهای نفت و به دنبال آن بالارفتن نرخ تورم، می‌تواند سبب بالا ماندن نرخ بهره بانکی شود که در پی آن قیمت اوراق قرضه نیز افت می‌کند.

برچسب ها: یورو ، اروپا ، یورو 4
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