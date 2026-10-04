شاخص کل بورس ۲۴ هزار واحد عقب نشست

بورس تهران در معاملات یکشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۵ پس از موج صعودی روزهای گذشته با افزایش عرضه روبه‌رو شد؛ شاخص کل حدود ۲۴ هزار و ۸۰۰ واحد و شاخص هم‌وزن بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ واحد کاهش یافتند.

جوان آنلاین: معاملات یکشنبه با برتری نسبی فروشندگان به پایان رسید. شاخص کل بورس با کاهش ۲۴ هزار و ۷۹۰ واحدی معادل ۰.۳۲ درصد به سطح ۷ میلیون و ۷۸۳ هزار و ۲۷۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز ۵ هزار و ۴۵۴ واحد معادل ۰.۲۶ درصد افت کرد و در سطح ۲ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۶۹ واحد ایستاد.

شاخص آزاد شناور با کاهش ۱۴ هزار و ۶۹۳ واحدی معادل ۰.۱۵ درصد به ۹ میلیون و ۷۴۶ هزار واحد رسید. شاخص بازار اول نیز ۲۴ هزار و ۵۴۳ واحد معادل ۰.۳۸ درصد و شاخص بازار دوم ۱۷ هزار و ۹۴۲ واحد معادل ۰.۱۳ درصد کاهش یافتند.

ارزش بازار بورس تهران حدود ۲۲۵ هزار و ۳۶۵ هزار میلیارد ریال ثبت شد. در معاملات امروز یک میلیون و ۲۵۸ هزار و ۳۹۹ معامله انجام شد که ارزش آنها حدود ۴۶۲ هزار و ۷۹۹ میلیارد ریال و حجم معاملات ۸۴ میلیارد و ۷۰۶ میلیون سهم و اوراق بود.

فملی مقابل فشار فروش شاخص‌سازها ایستاد

در میان نمادهای اثرگذار، «فملی» با بیش از ۳۱ هزار و ۸۲۹ واحد اثر مثبت مهم‌ترین حامی شاخص بود؛ با این حال فشار منفی سایر بزرگان اجازه سبز ماندن نماگر اصلی بازار را نداد. «فارس» با حدود ۱۵ هزار و ۹۷۳ واحد اثر منفی بیشترین فشار را وارد کرد و پس از آن «تاپیکو» با ۵ هزار و ۴۳۴ واحد، «وغدیر» با ۴ هزار و ۷۷۴ واحد، «نوری» با ۴ هزار و ۱۴۴ واحد و «وبملت» با حدود ۳ هزار و ۹۷۱ واحد اثر منفی قرار گرفتند. «تاپان» نیز بیش از ۵ هزار واحد اثر مثبت داشت.

در میان پرتراکنش‌های بورس، «تاپان»، «ثامکو»، «فملی»، «فولاد»، «وبملت»، «خودرو» و «ثبهساز» قرار گرفتند. ترکیب معاملات نشان می‌دهد بازار امروز برخلاف روزهای صعود پرشتاب، یکدست نبود و همزمان با شناسایی سود در بخشی از نمادها، تقاضا در برخی سهم‌ها همچنان فعال باقی ماند.

افت نزدیک به هم شاخص کل و هم‌وزن نیز نشان می‌دهد فشار عرضه صرفاً به چند سهم بزرگ محدود نبود؛ با این حال کاهش کمتر از نیم درصدی نماگرها، معاملات امروز را بیشتر در قالب یک عقب‌نشینی محدود پس از رشدهای اخیر قرار می‌دهد تا یک موج فراگیر فروش.

فرابورس هم منفی شد

شاخص کل فرابورس با کاهش حدود ۲۵۰ واحدی معادل ۰.۴ درصد به سطح ۶۱ هزار و ۷۹۶ واحد رسید. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۴۱۱ واحد معادل ۰.۱۱ درصد افت کرد و در سطح ۳۷۷ هزار و ۶۰۴ واحد قرار گرفت.

شاخص بازار اول فرابورس برخلاف سایر نماگرها ۱۱ واحد معادل ۰.۰۴ درصد رشد کرد و به ۲۵ هزار و ۸۱۲ واحد رسید، اما شاخص بازار دوم با کاهش ۱۰۶ واحدی معادل ۰.۴۶ درصد به محدوده ۲۲ هزار و ۷۴۳ واحد عقب نشست.

ارزش بازار اول و دوم فرابورس حدود ۳۳ هزار و ۱۴۴ هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه حدود ۸ هزار و ۱۵۱ هزار میلیارد ریال بود. در این بازار ۵۸۳ هزار و ۵۷۵ معامله انجام شد که ارزش آنها حدود ۲۸۳ هزار و ۵۴۳ میلیارد ریال و حجم معاملات ۲۱ میلیارد و ۸۱۱ میلیون سهم و اوراق بود.

در میان نمادهای اثرگذار فرابورس، «آریا» و «ومینا» اثر مثبت داشتند؛ در مقابل «مارون»، «کگهر»، «نبشکر»، «هرمز» و «ارفع» شاخص را پایین کشیدند.

عرضه‌ها افزایش یافته اما تقاضا عقب ننشسته است

کارشناسان بازار سرمایه معتقدند پس از رشد پرشتاب چند روز گذشته، افزایش عرضه و شناسایی سود دور از انتظار نیست. نکته مهم معاملات امروز این بود که با وجود منفی شدن شاخص‌ها، شدت افت محدود باقی ماند و برخی نمادهای بزرگ مانند فملی توانستند تقاضای قابل توجهی جذب کنند.

در واقع بورس پس از چند روز صعود قدرتمند وارد مرحله‌ای متعادل‌تر شده است؛ مرحله‌ای که در آن خریداران با حساسیت بیشتری میان سهام انتخاب می‌کنند و فروشندگان نیز بخشی از سود دوره اخیر را شناسایی می‌کنند.

ارزش ۴۶۲ هزار میلیارد ریالی معاملات بورس و حجم بیش از ۸۴ میلیاردی دادوستدها نیز نشان می‌دهد با وجود کاهش قیمت‌ها، فعالیت معاملاتی بازار همچنان در سطح بالایی قرار دارد.