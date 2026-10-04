کد خبر: 1382586
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تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

نماینده پارلمان لبنان: حضور نیروهای یونیفل در جنوب ضروری است

لبنان یک نماینده پارلمان لبنان ضمن تاکید بر نقش نیروهای حافظ صلح سازمان ملل (یونیفل) در جنوب این کشور گفت: حضور این نیروها به شکل فعلی یا در قالبی دیگر اما تحت نظارت سازمان ملل، در این برهه حساس برای لبنان بیش از پیش ضروری است.

جوان آنلاین: « قاسم هاشم»، نماینده فراکسیون «توسعه و آزادسازی» در دیدار با «محمد نور عبدالرحمن شیخ»، سفیر هند در بیروت و گردان هندی در یونیفل افزود: ما از شما در جنوبی‌ترین نقطه مرز استقبال می‌کنیم. شما از نزدیک شاهد ویرانی و خرابی‌هایی بودید که دشمن اسرائیلی به بار آورده و بی‌توجهی این رژیم به کنوانسیون‌های بین‌المللی و ارزش‌های انسانی را شاهد هستید.

وی اظهار داشت: عدم پایبندی این رژیم به قطعنامه‌ها و قوانین بین‌المللی، جامعه بین‌المللی را در برابر مسئولیت‌های خود برای پایان دادن به اقدامات جنایتکارانه قرار می‌دهد.

سفیر هند نیز ضمن ابراز تاسف از حملات و تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه لبنان اظهار داشت: ما آن را محکوم می‌کنیم. برای کمک به لبنان در این شرایط، باید یک رویکرد بین‌المللی وجود داشته باشد که اساس آن اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی است. ما آماده‌ایم در صورت نیاز به نقش خود در یونیفل ادامه دهیم.

گفتنی است که چندی پیش جوزف عون رئیس جمهور لبنان هشدار داد که تمدید نشدن مأموریت یونیفل و تشکیل نشدن نیروی بین‌المللی جایگزین، خلأیی ایجاد خواهد کرد که به امنیت و ثبات لبنان آسیب می‌زند؛ به‌ویژه اگر اشغال روستاها و شهرک‌های جنوب کشور توسط رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند.

نبیه بری رئیس پارلمان لبنان نیز اعلام کرده بود که حضور نیروهای بین‌المللی در جنوب لبنان باید بعد از پایان ماموریت نیروهای یونیفل، ادامه پیدا کند و نیروی جایگزین یونیفل می‌تواند نیروی دیگری زیر پرچم سازمان ملل باشد.

برچسب ها: لبنان ، جنگ لبنان ، مرز لبنان
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