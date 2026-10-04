نماینده پارلمان لبنان: هیچ گونه عقب نشینی در کار نیست

نماینده پارلمان لبنان گفت: باوجود توحش و اقدامات ددمنشانه اسرائیل و بمباران روزانه روستاها و شهرک ها، پایداری در جنوب ادامه دارد و ابدا عقب نشینی در کار نخواهد بود.

جوان آنلاین: «علی خریس» نماینده پارلمان لبنان ضمن تجلیل از نیروهای امدادی تصریح کرد: نیروهای دفاع مدنی(امدادی) با وجود خطر و بمباران و حملات اسرائیل به مرکز آنها در زمره اولین کسانی بودند که به مناطق آسیب دیده رسیدند. آنها از خطر هراسی به دل راه ندادند، جوانان امدادرسان چنین رشادتی از خود به خرج می دهند چرا که اینان فرزندان امام موسی صدر هستند.

او همچنین حضور مداوم و پیوسته نیروهای امدادی و دفاع مدنی طی دهه ها در همه بحران ها و دشواری ها و حضور آنها در خطوط مقدم در جنوب لبنان و همه مناطق این کشور را ستود و آنها را پیشقراولان دفاع از بشریت قلمداد کرد.

خریس با اشاره به شجاعت و ایستادگی نیروهای امدادی، روایتی از امدادگری را بیان کرد که حاضر نشد شهرکی که روزانه بمباران می شود را ترک کند مادامی که حتی یک نفر در آنجا باقی مانده باشد.

او تاکید کرد: این پایداری و استقامت گواه زنده ای از ایمان عمیق و تعهد تزلزل ناپذیر به ایستادگی در کنار مردم در هر روستا و شهر است.

نماینده پارلمان لبنان تصریح کرد: باوجود توحش و اقدامات ددمنشانه اسرائیل و بمباران روزانه روستاها و شهرک ها، پایداری در جنوب ادامه دارد و ابدا عقب نشینی در کار نخواهد بود.

وی تصریح کرد: با وجود هدف قرار دادن جوانان امدادی از سوی دشمن اسرائیلی آنها عقب ننشستند بلکه با استقامت، فداکاری و روحیه متعالی به انجام وظایف خود ادامه دادند.

حملات رژیم صهیونیستی و اقدامات ویرانگر ارتش این رژیم در جنوب لبنان روزانه ادامه دارد. این رژیم پیوسته اقدام به حملات هوایی و توپخانه ای به شهرک های جنوب لبنان می کند.