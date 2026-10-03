امریکا راهی جز تجدیدنظر ندارد

جوان آنلاین: سخنگویان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران با تشریح آخرین وضعیت آمادگی نیرو‌های مسلح و ارزیابی تحولات میدان، تأکید کردند که محاسبات امریکا درباره توان دفاعی و اراده ایران در جنگ اخیر با واقعیت‌های میدان همخوانی نداشته است. ایران ضمن رصد مستمر تهدید‌ها و ارتقای توانمندی‌های خود، برای هر سناریویی آمادگی دارد و مجموعه فشار‌ها و ناکامی‌های امریکا، واشینگتن را ناگزیر از بازنگری در محاسبات و رویکرد خود در قبال ایران خواهد کرد.

سردار حسین محبی، سخنگوی سپاه با اشاره به عقب‌نشینی امریکا از میدان مقاومت یمن به دلیل پیروزی‌های گذشته انصارالله اظهار داشت این وضعیت سبب شد که امریکا خودش پیش‌قدم شود و درخواست انعقاد تفاهم‌نامه با این کشور را دهد و آن تفاهم‌نامه هم منعقد شد. وی ضمن هشدار به مقامات امریکایی برای تداوم رویکرد خصمانه علیه ایران اعلام کرد: «عاقلانه این است که رئیس‌جمهور امریکا در مورد ایران هم همان تجربه را به کار ببرد، زیرا حدود ۱۶ ماه است که با ایران درگیر است و نه‌تنها نتوانسته به هیچ‌یک از اهداف اعلامی خود دست یابد، بلکه دچار مشکلات عدیده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی هم شده است. بنابراین، بهتر است که از تجربه قبلی خود درس بگیرد و شروط ایران را بپذیرد.» یکی از نشانه‌های پیروزی ایران در جنگ و ایجاد بازدارندگی کنونی، ارتقای توان آمادگی نیرو‌های مسلح کشورمان در مواجهه با امریکا به رغم آسیب‌های ناشی از حملات جنگ رمضان است.

امیر اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش نیز با تأکید بر اینکه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران تحولات و تهدیدات را با دقت رصد می‌کنند، گفت: «ما به‌صورت مستمر در حال ارتقای توان خود هستیم و برای هر وضعیتی آمادگی داریم.»

موانعی، چون حفظ قدرت نظامی کشور و سردرگمی در تعیین راهبرد علیه ایران، سبب شده ترامپ برای نمایش قدرت از ابزار‌های نظامی جدیدتری، چون هوش مصنوعی استفاده کند. اما طبق اظهارات سردار محبی این موضوع هم در حوزه توانایی ایران است و هم در رصد نیرو‌های نظامی کشور قرار دارد. به گفته وی، در جنگ جاری، هوش مصنوعی میدان‌دار اصلی بوده است. نه فقط در عملیات ۴۰ روز گذشته، بلکه در پردازش داده‌های ماهواره‌ای، راداری، حسگر‌های حرارتی و پهپادی، شناسایی هدف، صدور دستور شلیک و بازخوردگیری نیز نقش داشته است. بنابراین طرح ترامپ درباره تشکیل نیروی هوش مصنوعی موضوع جدیدی نیست و صرفاً عملیات روانی برای ایجاد رعب است. ایران نیز به اقدامات آنان و استفاده‌شان از هوش مصنوعی اشراف کامل دارد. سردار محبی خاطرنشان کرد که ایران نیز در مقابل آنها دست روی دست نگذاشته و از انواع فناوری‌ها و از جمله هوش مصنوعی استفاده می‌کند. از سوی دیگر، به گفته سخنگوی ارتش، رئیس‌جمهور امریکا از یک سو تحت فشار جریان صهیونیستی برای انجام اقدامات و شرارت جدید علیه ایران قرار دارد و از سوی دیگر با مخالفت‌های مردم در داخل امریکا نسبت به جنگ با ایران مواجه است. مجموعه این شرایط، فضای تصمیم‌گیری را برای دولت امریکا پیچیده و سخت کرده است. مبنای این سردرگمی شکست غافلگیرانه بود که امریکا در میدان کسب کرد. سخنگوی ارتش گفت، دشمن با خطای محاسباتی تصور می‌کرد می‌تواند در چند روز توان نیرو‌های مسلح ایران را از بین ببرد و اهدافش را محقق کند، اما مقاومت نیرو‌های مسلح و ایستادگی ملت، این محاسبات را برهم زد. اهداف دشمن فراتر از مسائل هسته‌ای، موشکی و جبهه مقاومت بود و ساقط‌کردن نظام جمهوری اسلامی و تجزیه ایران را دنبال می‌کرد، اما در تحقق هیچ‌یک موفق نشد. یکی دیگر از عوامل پیروزی ایران در جنگ، ایمان و انگیزه مردم و نیرو‌های مسلح است. امیر اکرمی‌نیا گفت: «آنچه نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران را در میدان حفظ کرد، تنها تجهیزات و امکانات نبود؛ بلکه ایمان، انگیزه، روحیه مقاومت و باور عمیق به دفاع از نظام و کشور بود.» وی با بیان اینکه مردم در این میدان نیز نقش تعیین‌کننده‌ای داشتند، خاطرنشان کرد: «ملت ایران در کنار نیرو‌های مسلح ایستادند و حضور مردم در میدان‌ها و اجتماعات شبانه، علاوه بر نمایش وحدت و انسجام ملی، موجب تقویت روحیه رزمندگان و افزایش احساس تعهد و مسئولیت آنان در دفاع از کشور شد.»