اتحادیه فوتبال کشور‌های عربی (UAFA) پس از برگزاری نشست هیئت‌مدیره در عربستان سعودی، حمایت رسمی خود را از جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، اعلام کرد.

جوان آنلاین: هشتاد و یکمین نشست هیئت‌مدیره اتحادیه فوتبال کشور‌های عربی به ریاست شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل در شهر جده برگزار شد و اعضای این اتحادیه درباره آینده فوتبال در منطقه و برنامه‌های پیش‌رو به بحث و بررسی پرداختند.

در این نشست، مسئولان اتحادیه فوتبال کشور‌های عربی ضمن استقبال از اقدامات اخیر فیفا برای افزایش همکاری با فدراسیون‌های ملی، منطقه‌ای و قاره‌ای، بار دیگر حمایت خود را از جانی اینفانتینو اعلام کردند.

اعضای هیئت‌مدیره از عملکرد اینفانتینو در یک دهه اخیر تمجید کردند و گسترش فوتبال در سطح جهانی، ایجاد اتحاد میان جامعه بین‌المللی فوتبال و توجه به منافع بازیکنان و هواداران را از جمله اقدامات مهم او دانستند.

در کنار موضوعات مربوط به همکاری‌های بین‌المللی، توسعه فوتبال در منطقه نیز یکی از محور‌های اصلی این نشست بود. دکتر رجاءالله السلمی، دبیرکل اتحادیه فوتبال کشور‌های عربی، گزارشی جامع از وضعیت فنی و اداری این اتحادیه ارائه کرد. همچنین چارچوب‌های جدید توسعه فوتبال مورد بررسی قرار گرفت که «طرح چالش و نوآوری» یکی از مهم‌ترین آنها بود. این طرح با هدف استفاده از فناوری‌های مدرن در بخش‌های مختلف فوتبال کشور‌های عربی و از طریق برگزاری رقابت‌های توسعه‌ای جدید طراحی شده است.

شاهزاده عبدالعزیز بن ترکی الفیصل در آغاز این نشست درباره چشم‌انداز توسعه فوتبال عرب در تمامی سطوح صحبت کرد. هیئت‌مدیره نیز در همین راستا ایجاد کمیته‌های پشتیبان ویژه را برای هدایت فعالیت‌های اتحادیه در دوره مدیریتی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ تصویب کرد.

در ادامه، تقویم مسابقات نیز مورد بررسی قرار گرفت و مسئولان ساختار کلی رقابت‌های فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ را ارزیابی کردند. این تقویم شامل مسابقات تیم‌های ملی و رقابت‌های باشگاهی خواهد بود.

با تشکیل کمیته‌های پشتیبان برای دوره چهار ساله آینده، اتحادیه فوتبال کشور‌های عربی آماده اجرای برنامه‌های فناورانه و ساختاری خود شده است.

حمایت رسمی این اتحادیه از اینفانتینو نیز بر ادامه همکاری میان UAFA و فیفا تأکید دارد؛ همکاری‌ای که با هدف توسعه بیشتر فوتبال کشور‌های عربی و تقویت ارتباط آن با فوتبال جهان دنبال خواهد شد.