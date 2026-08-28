جوان آنلاین: حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دولت ضمن قدردانی از اقدامات شایسته دولت به ویژه رئیس‌جمهور صادق و دلسوز که به‌رغم همه محدودیت‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن امریکایی- صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها انجام شده است، تأکید کردند: قاطعانه اعلام می‌کنم؛ ارتکاب هرآنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است.

متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته اول شهریور هر سال، مناسبتی است برای پرداختن به خدمات دولت جمهوری اسلامی ایران. امسال دولت جمهوری اسلامی ایران مفتخر است که ایام هفته دولت، مقارن با ایام ولادت با سعادت و پر برکت دو مولود ربیع‌الاول صلوات‌الله و سلامه‌علیهما و آلهما است.

بنده در این فرصت به همه کارکنان و مدیران فعال دستگاه‌های دولتی و به‌خصوص رئیس‌جمهور صادق و دلسوز دولت چهاردهم تبریک و خداقوت می‌گویم. خصوصاً با توجه به اقدامات شایسته‌ای که به‌رغم محدودیت‌ها و دسیسه‌های گوناگون دشمن امریکایی - صهیونی و تشدید تحریم‌ها و محاصره‌ها، در طول جنگ تحمیلی سوم و پس از آن در مسیر تأمین کالا‌ها و انواع خدمات مورد نیاز مردم، ترمیم نقاط مهم آسیب دیده و مدیریت انرژی صورت داده‌اند. همچنین جا دارد یاد رؤسای جمهور شهید رجایی و رئیسی و نخست‌وزیر شهید باهنر و کارکنان و مدیران و وزرای شهید در ادوار مختلف دولت، و در رأس همه رهبر عظیم‌الشأن شهید که مدت قریب به دو دوره متصدی ریاست جمهوری بودند را گرامی داشته برای همه ایشان علو درجات و عنایات الهی را مسئلت نماییم.

فرصت خدمت به مردم و اهداف جمهوری اسلامی، نعمت ارزشمندی است که باید آن را پاس داشت. در دوران کنونی و شرایط خطیر و پیچیده‌ای که وصول به «ایران هرچه قوی‌تر» با آن رو‌به‌رو است، یکی از امور ضروری برای دستیابی به این هدف، علاوه بر تلاش شبانه‌روزی و ابتکار مستمر، تبیین و روایت قدرت و قوت ایران و ملت عزیز آن می‌باشد. ضعف و نقص و کمبود، نیازمند روایت و برجسته‌سازی نیست؛ بلکه نیازمند برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع و حل مشکل است. گاه بیان صادقانه ضعف‌های خود در وقتی که دشمن به روحیه نیاز دارد، کمک بزرگی به او است و‌ای بسا دل‌های دوستان و همراهان را دچار نگرانی نموده و ایشان را سرگردان و متحیر سازد. بلی، هرگاه شنونده این بیان‌های صادقانه تنها مردم و دلسوزان ما باشند، اشکال تقلیل می‌یابد. اما قوت و قدرت و نقاط مثبت به‌موجب آموزه قرآنی «و، اما بِنِعمَة ربِکَ فَحَدِث» نیازمند روایت و برجسته‌سازی است.

مردم عزیز ایران که در شش‌ماه گذشته عیار حقیقی خود را در جلوه‌های مختلف جهاد با دشمن، حضور در میادین، انسجام و همدلی و همراهی خود آشکار نموده‌اند، شایسته و مستحق آن هستند که خدمتگزاری قوا و دستگاه‌های مسئول در جمهوری اسلامی در مسیر رسیدن به سطح مطلوب این نظام مقدس و شأن والای ملت مبعوث شده را حس نمایند.

مسلماً آنچه ذیلاً بیان می‌گردد در کانون برنامه‌های دولت خدمتگزار یا به نوعی در فهرست اهداف آن قرار دارد و ذکر آن در این مقام صرفاً از باب یادآوری است. از جمله لزوم توجه جدی به زنجیره چالش‌های اقتصادی - معیشتی از قبیل تورم، بیکاری، مدیریت قیمت‌ها و بازار کالا و خدمات و عنایت خاص به بعضی دیگر از عناصر حوزه اقتصاد از قبیل رشد، افزایش سرمایه‌گذاری و هدایت آن به سمت مفید و مورد نیاز، رونق تولید و نهایتاً محور قرار دادن مجموعه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. کلید اصلی در این زمینه برای حل همه این امور در عنوان تکیه هر چه بیشتر به تولید داخلی دیده می‌شود.

البته برقراری حد کافی از وجود کالا‌های عمومی و تخصصی خود یک ضرورت قطعی است که با توجه به آن، در مواردی که تولید داخل به حد کافی وجود نداشته باشد باید از واردات به‌طور صحیح و حکیمانه بهره برد. طبعاً تشویق تولید و در عین حال مدیریت واردات و قیمت‌ها می‌تواند منتهی به وضعیتی گردد که لکه‌های تیره‌ای که در صفحه اقتصاد کشور خودنمایی می‌کنند به‌تدریج کوچک و کوچک‌تر شود تا آنگاه که به‌کلی محو گردد. در این صحنه، گرچه رفتار دشمن در جنگ و پس از آن بی‌تأثیر نیست ولی مدیریت هر چه هوشمندتر اجزای این عرصه و یاری جستن در بعضی از موارد از آحاد مردم و در بعضی دیگر از متخصصین و فناوران و به فعلیت رساندن ظرفیت‌های نو، کشور را به سمت بسط امور و آبادانی رهنمون می‌شود. دشمن قسم‌خورده این ملت، سعی می‌کند این‌طور القا کند که مسیر آبادانی و پیشرفت از تبعیت از او و خواسته‌های نابجایش می‌گذرد؛ در حالی که مشاهده آنچه او در ادوار گذشته حتی سال‌ها قبل از انقلاب اسلامی بر سر این کشور و منابع آن آورده، خلاف این را نشان می‌دهد؛ و از جمله مسائل و موضوعات مهم دیگر، به‌کارگیری فناوری‌ها و نوآوری‌های پیشنهاد شده توسط نخبگان جوان است. گاه استفاده به‌موقع از این مزیت و ترک روال معمول و عادت‌های مرسوم در یک موضوع، جهش‌های مؤثری در مسیر ترقی و تعالی کشور صورت می‌دهد. این امر در انواع شعب تولید قدرت اعم از کشاورزی و صنعت و فرهنگ و تربیت، امور ارتباطاتی و اجتماعی قابل تصور است؛ و باز از جمله مسائل اساسی کشور که همیشه باید در مرکز توجه دولت و دولتیان و همه مسئولان و اجزای حکومتی قرار داشته باشد، رعایت وحدت و مراقبت از انسجام اجتماعی است. هر اقدام در هر یک از کلان‌عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی، و اقتصادی باید با ملاحظه پیوست مربوط به انسجام اجتماعی صورت بگیرد. بعضی از اقدامات که ممکن است در ظاهر، طرفدارانی هم در بین برخی از اقشار کشور داشته باشد، در صورتی‌که فاقد این پیوست باشد یا آنچه به‌عنوان پیوست در آن مورد تدوین شده در مقام عمل مغفول واقع شود، می‌تواند ضرر‌هایی به همان اقشار و دیگران وارد سازد.

بی‌تردید هر سخن ناامیدکننده و تضعیف‌کننده انگیزه‌های ملی و عمومی و هر نوع دوگانه‌سازی‌های موهوم از قبیل جنگ یا مذاکره، وفاق یا تندروی، سازش یا جنگ‌طلبی که در گذشته به مردم عزیزمان خسارت‌هایی بی‌واسطه یا باواسطه وارد ساخته، از این پس هم می‌تواند همان تأثیر را به‌جا بگذارد؛ لذا بنده قاطعانه اعلام می‌کنم که ارتکاب هر آنچه به‌ضرر انسجام اجتماعی باشد، ممنوع است؛ و از جمله مسائل مهم دیگر، توجه فراراهبردی به مسئله فرهنگ، تعلیم و تربیت است. تعبیر فراراهبردی به‌معنی آن است که تنظیم راهبرد‌های دیگر باید با ملاحظه این مسئله باشد. در این صدر توجه به اقشاری که منبع اشاعه فرهنگ مثبت و سازنده می‌باشند از قبیل معلمین در آموزش و پرورش و دانشگاه و حوزه و همچنین پرستاران و اطبایی که خود را وقف انجام وظیفه در نهاد‌های غیرخصوصی کرده‌اند، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ همچنان که توجه به نقش بانوان خانه‌دار که ظریف‌ترین اجزای نقش و نگار فرهنگ زیبا و مطلوب آینده را در حریم منازل به تک تک فرزندان این مرز و بوم می‌آموزند نیز واجد چنین اهمیتی است.

امید است به‌کار بستن این مطالب و سایر مطالب مفیدی که بحمدالله در فهرست برنامه‌های دولت قابل یافت است، کشور عزیزمان را به‌سوی «ایران هر چه قوی‌تر» سوق داده و فعالان در این مسیر را لایق توجهات خاصه سرورمان عجّل‌الله تعالی فرجه‌الشّریف و دعای خیر و برکت و هدایتشان بگرداند.

والسّلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته

سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای

۶/شهریور/۱۴۰۵