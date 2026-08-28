رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «هر ایرانی باید پای یک لانچر باشد»، گفت: لانچر تنها ابزار نظامی نیست؛ امروز تولید، بازار و تجارت نیز لانچر‌های مقابله با دشمن به شمار می‌روند و هر تولیدکننده، کاسب و فعال اقتصادی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد

جوان آنلاین: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «هر ایرانی باید پای یک لانچر باشد»، گفت: لانچر تنها ابزار نظامی نیست؛ امروز تولید، بازار و تجارت نیز لانچر‌های مقابله با دشمن به شمار می‌روند و هر تولیدکننده، کاسب و فعال اقتصادی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد.

به گزارش خبرگزاری بسیج، حجت‌الاسلام حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در گرامیداشت هفته اصناف و گرامیداشت شهدای اصناف، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام این قشر، به تبیین جایگاه رفیع و نقش تاریخی بازاریان و اصناف در انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جنگ ترکیبی کنونی پرداخت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به ریشه‌های دینی نهفته در بازار‌های ایرانی، اظهار داشت: معماری شهر‌های ایرانی- اسلامی بر دو پایه مسجد و بازار استوار بود و بازاریان با آموختن احکام و فقه بازار در حوزه‌ها و مساجد، فعالیت خود را بر اساس موازین شرعی شکل می‌دادند. این پیوند عمیق با دین، سبب شد تا اصناف در نهضت حضرت امام خمینی (ره) پیشگام باشند و در کنار روحانیون، اولین گروه‌هایی بودند که به ندای امام لبیک گفتند. شهیدان بزرگواری همچون شهید عراقی و شهید لاجوردی، نمونه‌های بارز این حضور مومنانه و انقلابی بودند. طائب در ادامه با تبیین نقش بی‌بدیل اصناف در دوران دفاع مقدس هشت ساله، تصریح کرد: بازاریان در سطوح مختلف در طول هشت سال جنگ تحمیلی، نقش ویژه‌ای در پشتیبانی از جبهه‌ها، حضور در میدان نبرد و تأمین نیاز‌های جنگ داشتند و این کارنامه درخشان، امروز نیز به عنوان الگویی برای مقابله با تهدیدات دشمنان، مورد توجه و استفاده قرار می‌گیرد. وی در تشریح اهمیت این نقش در شرایط کنونی، خاطرنشان کرد: در جنگ‌های تحمیلی اخیر ۱۲ روزه و رمضان، نقش اصناف و بازاریان در تعامل با دولت، مانع از بروز کمبود و فساد در توزیع نیازمندی‌های مردم در بازار شد و به شکل‌گیری آرامش اجتماعی کمک کرد.

تغییر راهبرد دشمن از جنگ سخت به جنگ ترکیبی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تحلیل شرایط کنونی و تغییر راهبرد دشمن از جنگ سخت به جنگ ترکیبی، گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی و با وجود هزینه‌های هنگفت، به دنبال اخلال در اقتصاد و تعطیلی کسب‌وکار‌ها و کند شدن و تعطیلی عرصه تولید کشور است. نقشه دشمن، تعطیلی چرخه تولید، تجارت و مصرف در ایران است که در گذشته آن را با موشک و بمب دنبال می‌کرد و امروز با ابزار‌های امنیتی و اقتصادی پیگیری می‌کند. وی در ادامه، با تأکید بر هوشمندی و آمادگی ملت ایران، افزود: امروز هر ایرانی باید به عنوان یک سرباز در سنگر اقتصادی قرار گیرد و با ایستادگی و مقاومت در برابر تلاش دشمن برای تعطیلی بازار، به مقابله بپردازد. دشمن پس از آتش‌بس، در صدد تغییر مدیریت و ایجاد اختلال در مسیر‌های حیاتی مانند دریایی و نفتی است، اما جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی، اجازه نخواهد داد این توطئه‌ها به نتیجه برسد.

بحران و آسیب‌پذیری در اقتصاد امریکا

حجت‌الاسلام طائب با اشاره به آسیب‌پذیری اقتصاد امریکا، تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد امریکا برای جلوگیری از آشفتگی بازار خود، مجبور به استفاده ۲۰ میلیون بشکه‌ای از ذخایر استراتژیک خود است و این روند، آنها را با بحران مواجه خواهد کرد. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که ۶۰ درصد مردم امریکا معتقدند رفتار دولتشان با ایران، موجب افزایش گرانی شده و ۶۹ درصد نیز ورود به جنگ با ایران را بی‌ارزش می‌دانند. این نشان می‌دهد که دشمن نیز از فشار‌های داخلی رنج می‌برد. رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: ملت مبعوث و هوشیار ایران، با حفظ انسجام و اتحاد، در برابر تهدیدات دشمن ایستاده‌اند. دشمن به دنبال ایجاد دوگانه و نارضایتی در داخل است، اما امروز مردم به خوبی دریافته‌اند که امریکا به دنبال نابودی ایران است و این آگاهی، بزرگ‌ترین مانع در برابر نقشه‌های شوم آنهاست. وی با اشاره به صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور امریکا در خصوص هدف قرار دادن نفت ایران، گفت: این اظهارات نشان از استیصال و شکست دشمن در عرصه نظامی دارد؛ چراکه آنها در عمل دیده‌اند که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت، نقطه توقف چالش‌های آنها در منطقه است. همان‌گونه که در جنگ نظامی پیروز شدیم، در جنگ اقتصادی نیز با همت و تلاش همگانی، به پیروزی خواهیم رسید.

بسیج اصناف برای تاب‌آوری اقتصادی

طائب با تشریح مأموریت سازمان بسیج مستضعفین در شرایط فعلی، اظهار داشت: امروز تمامی عرصه‌های تجارت، تولید، توزیع و مصرف، هدف دشمن است و ما باید با تشکیل شبکه‌های مردمی و بسیج اصناف، انسجام ملی را حفظ کرده و مانع از ایجاد دوگانه در جامعه شویم. امروز گزارش‌ها نشان از شگفتی تحلیلگران خارجی از تاب‌آوری اقتصادی و روحیه جهادی مردم ایران دارد که محاصره را با اتحاد و همدلی پشت سر می‌گذارند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین همچنین بر ضرورت تفکیک میان گرانی واقعی و گران‌فروشی و سوءاستفاده‌های دلالان تأکید کرد و خواستار تلاش همگانی برای کاهش قیمت تمام‌شده کالا و خدمات شد.

تولید و تجارت؛ لانچر‌های جدید در نبرد اقتصادی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «هر ایرانی باید پای یک لانچر باشد»، گفت: لانچر تنها ابزار نظامی نیست؛ امروز تولید، بازار و تجارت نیز لانچر‌های مقابله با دشمن به شمار می‌روند و هر تولیدکننده، کاسب و فعال اقتصادی می‌تواند در این عرصه نقش‌آفرین باشد. وی با اشاره به موضوع مصرف سوخت در کشور گفت: مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده و حدود ۱۴ میلیون لیتر از نیاز روزانه از طریق واردات تأمین می‌شود.

حجت‌الاسلام طائب ادامه داد: تولید بنزین کشور نیز با تلاش کارگران و متخصصان صنعت نفت از حدود ۱۰۲ میلیون لیتر به ۱۰۹ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است، اما اصلاح الگوی مصرف همچنان یک ضرورت جدی به شمار می‌رود. رئیس سازمان بسیج به نقش مؤثر این نهاد انقلابی در مدیریت مصرف و صرفه‌جویی ملی اشاره کرد و گفت: با کاهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی مصرف بنزین، می‌توانیم درآمد‌های ارزی کشور را افزایش دهیم. بسیج می‌تواند در این حوزه، فرهنگ مصرف‌گرایی را مهار و صرفه‌جویی را محقق کند. حجت‌الاسلام طائب در بخش دیگری از سخنان خود به ایجاد دو قطبی در امریکا و اسرائیل اشاره کرد و گفت: فرمانداری‌ها، مجلس سنا و نمایندگان امریکا درگیر اختلافات داخلی‌اند و در اسرائیل، نتانیاهو نیز برای کسب اکثریت‌های کرسی در انتخابات، به دنبال راه‌اندازی جنگ است. رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری در حکم انتصاب خود، بر توسعه خدمات اجتماعی، تعامل سازنده با نهاد‌ها و افزایش گروه‌های جهادی تأکید کرد و گفت: هر ایرانی یک بسیجی است و نباید اجازه دهیم رخنه‌ای در سنگر دفاعی ما ایجاد شود. با فعال‌سازی شبکه مردمی و محوریت مسجد، می‌توانیم در برابر توطئه دشمن ایستادگی کرده و این راه پرافتخار را تا ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه دهیم و ان‌شاءالله با همدلی و همزبانی، بر مشکلات فائق آییم و شاهد سربلندی روزافزون ایران اسلامی باشیم.