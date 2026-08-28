کد خبر: 1376524
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
ورزش » ساير
تیم تارتار نمی‌خواهد جا بماند

فرصت جبران پرسپولیس

1 هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر عصر شنبه به پایان می‌رسد؛ هفته‌ای که تا اینجا برای برخی مدعیان با لغزش و برای برخی دیگر با فرصتی برای نزدیک شدن به صدر جدول همراه بوده است
دنیا حیدری
جوان آنلاین: هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر عصر شنبه به پایان می‌رسد؛ هفته‌ای که تا اینجا برای برخی مدعیان با لغزش و برای برخی دیگر با فرصتی برای نزدیک شدن به صدر جدول همراه بوده است. حالا سه دیدار باقی مانده تا پرونده این هفته بسته شود؛ دو مسابقه از ساعت ۱۹ به صورت همزمان آغاز می‌شوند و آخرین بازی نیز از ساعت ۱۹:۱۵، با سوت سیدرضا مهدوی، میان پرسپولیس و ملوان برگزار خواهد شد؛ مسابقه‌ای که شاید مهم‌ترین سؤال هفته را پاسخ دهد: آیا سرخپوشان دوباره به صدر برمی‌گردند؟
در نخستین بازی، مس شهر بابک در خانه میزبان صنعت نفت آبادان است. دیدار همسایه‌های جدولی که برای هر دو تیم که طی سه هفته اخیر رنگ برد به خود ندیدند، اهمیت خاصی دارد و می‌تواند جایگاه آنها را در جدول تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با این بازی (ساعت ۱۹) فجر سپاسی در شیراز پذیرای ذوب‌آهن اصفهان است. فجر که هفته گذشته با برتری مقابل انزلی‌چی‌ها نوار ناکامی‌های خود را پاره کرد، امیدوار است برابر حریف اصفهانی خود این روند را ادامه دهد، اما شاگردان ویسی هم بی‌شک امیدوارند این هفته نوار ناکامی‌های خود را که با دو تساوی و یک باخت همراه بوده است، پاره کنند. اما داستان اصلی پایان هفته، یک ربع بعد از به صدا درآمدن سوت دو بازی قبلی (ساعت ۱۹:۳۰) در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود؛ جایی که پرسپولیس میزبان ملوان است. سرخپوشان که پس از شکست ناباورانه و بدموقع برابر تراکتور، صدر جدول را از دست دادند، در مصاف با انزلی‌چی‌ها، این فرصت را دارند با کسب هر سه امتیاز این بازی خانگی، جایگاه از دست رفته خود را پس گرفته یا نهایتاً به جمع مدعیان بازگردند. چراکه باتوجه به نزدیکی امتیاز‌های مدعیان بالای جدول، به واسطه تنها یک باخت، سقوطی چند پله‌ای را در همین آغاز راه تجربه کرد. در واقع فاصله امتیازی تیم‌های بالای جدول آنقدر کم است که یک شکست یا حتی یک تساوی می‌تواند چند پله جایگاه یک تیم را تغییر دهد. شکست برابر سرخپوشان تبریزی صرفاً از دست رفتن یک نتیجه نبود. پرسپولیس در تبریز به واسطه ارائه نمایشی ضعیف‌تر از انتظار و تصمیم‌های مهدی تارتار بود که صدر را تقدیم رقیب کرد. از مهم‌ترین بحث‌ها نیمکت‌نشینی ایگور سرگیف بود. مهاجم ازبکستانی که در هفته دوم مقابل استقلال خوزستان نه فقط گل زده بود، که گل کاشته بود. اما در عین ناباوری برابر تراکتور حتی به عنوان بازیکن تعویضی هم وارد زمین نشد تا سرخپوشان پایتخت یک باخت بدموقع را تجربه کنند. حالا احتمال بازگشت او به ترکیب اصلی مقابل ملوان وجود دارد؛ مهاجمی که با عنوان آقای گلی لیگ ازبکستان به پرسپولیس آمد و در محوطه جریمه می‌تواند یکی از مهم‌ترین گزینه‌های گلزنی تیم باشد. البته که تارتار در این بازی برخلاف اخبار قبلی روی اورونوف هم می‌تواند حساب باز کند؛ بازیکنی که گرفتگی عضلانی او نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، اما گویا مشکلی برای همراهی سرخپوشان مقابل ملوان ندارد و این خبر خوشی برای پرسپولیس و هوادارانش است. چراکه ملوان حریف دست‌وپا بسته‌ای نیست و نمی‌توان صرفاً با باخت هفته گذشته برابر فجر این تیم را دست‌کم گرفت. ملوان به واسطه کسب چهار امتیاز از سه بازی در رده هشتم قرار دارد، اما کسب امتیاز مقابل پرسپولیس مدعی می‌تواند برای سفیدپوشان انزلی به معنای شروعی دوباره باشد و آنها با همین هدف راه تهران را در پیش گرفتند. موفقیتی که باید دید تارتار با اتخاذ تصمیمات اشتباه و تکرار رویه بازی با تراکتور دو دستی تقدیم حریف می‌کند یا با درس گرفتن از آنچه در جریان بازی با یاران نکونام رخ داد، بار دیگر تیمش را در جمع مدعیان جای می‌دهد؟ حالا همه چیز آماده است تا هفته چهارم با سه مسابقه به پایان برسد. پایانی که می‌تواند با چند معادله تازه و یک هدف بزرگ برای سرخپوشان همراه باشد. اما باید دید آیا پرسپولیس می‌تواند یک هفته بعد از واگذاری صدر، دوباره آن را پس بگیرد یا نزدیک شود؟
منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: پرسپولیس ، فوتبال ، لیگ برتر
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

بدون شرح

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

وام ارزی ۶۰ میلیون دلاری برای واردات کالا‌های اساسی 

روسیه: همراه با ایران برای حذف فشار‌های تحریمی تلاش خواهیم کرد

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

وحدت اسلامی تعطیل کردن عدالت نیست

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

دیدار وزیرخارجه قطر با عراقچی

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

ابراز همدردی پزشکیان با دولت و ملت نپال/ آماده کمک‌های انسان دوستانه هستیم

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

پیام «با ایران» چین به جهان 

شوک تازه عواقب جنگ با ایران به اقتصاد دنیا/ بهایی که جهان می‌پردازد

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

جانم به دارو بند است

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تأمین بنزین بدون وقفه ادامه دارد

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

چهلمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران آغاز به کار کرد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

جمعیت بر لبه پرتگاه 

ای ایران بخوان ۶ ماه پس از آقای شهید ایران 

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار