فرصت جبران پرسپولیس

جوان آنلاین: هفته چهارم رقابتهای لیگ برتر عصر شنبه به پایان میرسد؛ هفتهای که تا اینجا برای برخی مدعیان با لغزش و برای برخی دیگر با فرصتی برای نزدیک شدن به صدر جدول همراه بوده است. حالا سه دیدار باقی مانده تا پرونده این هفته بسته شود؛ دو مسابقه از ساعت ۱۹ به صورت همزمان آغاز میشوند و آخرین بازی نیز از ساعت ۱۹:۱۵، با سوت سیدرضا مهدوی، میان پرسپولیس و ملوان برگزار خواهد شد؛ مسابقهای که شاید مهمترین سؤال هفته را پاسخ دهد: آیا سرخپوشان دوباره به صدر برمیگردند؟
در نخستین بازی، مس شهر بابک در خانه میزبان صنعت نفت آبادان است. دیدار همسایههای جدولی که برای هر دو تیم که طی سه هفته اخیر رنگ برد به خود ندیدند، اهمیت خاصی دارد و میتواند جایگاه آنها را در جدول تحت تأثیر قرار دهد. همزمان با این بازی (ساعت ۱۹) فجر سپاسی در شیراز پذیرای ذوبآهن اصفهان است. فجر که هفته گذشته با برتری مقابل انزلیچیها نوار ناکامیهای خود را پاره کرد، امیدوار است برابر حریف اصفهانی خود این روند را ادامه دهد، اما شاگردان ویسی هم بیشک امیدوارند این هفته نوار ناکامیهای خود را که با دو تساوی و یک باخت همراه بوده است، پاره کنند. اما داستان اصلی پایان هفته، یک ربع بعد از به صدا درآمدن سوت دو بازی قبلی (ساعت ۱۹:۳۰) در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار میشود؛ جایی که پرسپولیس میزبان ملوان است. سرخپوشان که پس از شکست ناباورانه و بدموقع برابر تراکتور، صدر جدول را از دست دادند، در مصاف با انزلیچیها، این فرصت را دارند با کسب هر سه امتیاز این بازی خانگی، جایگاه از دست رفته خود را پس گرفته یا نهایتاً به جمع مدعیان بازگردند. چراکه باتوجه به نزدیکی امتیازهای مدعیان بالای جدول، به واسطه تنها یک باخت، سقوطی چند پلهای را در همین آغاز راه تجربه کرد. در واقع فاصله امتیازی تیمهای بالای جدول آنقدر کم است که یک شکست یا حتی یک تساوی میتواند چند پله جایگاه یک تیم را تغییر دهد. شکست برابر سرخپوشان تبریزی صرفاً از دست رفتن یک نتیجه نبود. پرسپولیس در تبریز به واسطه ارائه نمایشی ضعیفتر از انتظار و تصمیمهای مهدی تارتار بود که صدر را تقدیم رقیب کرد. از مهمترین بحثها نیمکتنشینی ایگور سرگیف بود. مهاجم ازبکستانی که در هفته دوم مقابل استقلال خوزستان نه فقط گل زده بود، که گل کاشته بود. اما در عین ناباوری برابر تراکتور حتی به عنوان بازیکن تعویضی هم وارد زمین نشد تا سرخپوشان پایتخت یک باخت بدموقع را تجربه کنند. حالا احتمال بازگشت او به ترکیب اصلی مقابل ملوان وجود دارد؛ مهاجمی که با عنوان آقای گلی لیگ ازبکستان به پرسپولیس آمد و در محوطه جریمه میتواند یکی از مهمترین گزینههای گلزنی تیم باشد. البته که تارتار در این بازی برخلاف اخبار قبلی روی اورونوف هم میتواند حساب باز کند؛ بازیکنی که گرفتگی عضلانی او نگرانیهایی ایجاد کرده بود، اما گویا مشکلی برای همراهی سرخپوشان مقابل ملوان ندارد و این خبر خوشی برای پرسپولیس و هوادارانش است. چراکه ملوان حریف دستوپا بستهای نیست و نمیتوان صرفاً با باخت هفته گذشته برابر فجر این تیم را دستکم گرفت. ملوان به واسطه کسب چهار امتیاز از سه بازی در رده هشتم قرار دارد، اما کسب امتیاز مقابل پرسپولیس مدعی میتواند برای سفیدپوشان انزلی به معنای شروعی دوباره باشد و آنها با همین هدف راه تهران را در پیش گرفتند. موفقیتی که باید دید تارتار با اتخاذ تصمیمات اشتباه و تکرار رویه بازی با تراکتور دو دستی تقدیم حریف میکند یا با درس گرفتن از آنچه در جریان بازی با یاران نکونام رخ داد، بار دیگر تیمش را در جمع مدعیان جای میدهد؟ حالا همه چیز آماده است تا هفته چهارم با سه مسابقه به پایان برسد. پایانی که میتواند با چند معادله تازه و یک هدف بزرگ برای سرخپوشان همراه باشد. اما باید دید آیا پرسپولیس میتواند یک هفته بعد از واگذاری صدر، دوباره آن را پس بگیرد یا نزدیک شود؟