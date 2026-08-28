جوان آنلاین: غول‌های اروپایی برای تصاحب جام در لیگ‌قهرمانان مسیر سختی در پیش دارند. مراسم قرعه‌کشی فصل جدید رقابت‌های لیگ‌قهرمانان اروپا پنج‌شنبه‌شب در موناکو برگزار شد و ۳۶ تیم حاضر حریفانشان را شناختند.

جدال برترین تیم‌های فوتبال قاره‌سبز در لیگ‌قهرمانان از ۱۷ شهریور آغاز خواهد شد و تیم قهرمان ۱۵ خردادماه سال آینده در استادیو متروپولیتانو مادرید جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. تقابل مدعیان اصلی قهرمانی با رقبای قدرتمند و بازگشت منچستریونایتد به لیگ‌قهرمانان از جمله نکات مهم این قرعه‌کشی بود.

قواعد مسابقات

۳۶ تیم اروپایی همانند دو دوره قبلی، مسابقات لیگ‌قهرمانان را باید با فرمت جدید برگزار کنند. در قرعه‌کشی تیم‌ها در چهار گلدان سیدبندی شدند و هر تیم با دو تیم از هر یک از چهار گلدان مصاف خواهد داد. طبق قوانین یوفا، در مرحله گروهی تیم‌های یک کشور با هم روبه‌رو نخواهند شد و هر تیم چهار بازی مهمان و چهار بازی میزبان خواهد بود. در پایان مرحله گروهی، ۸ تیم اول جدول مستقیماً به یک‌هشتم نهایی خواهند رفت، تیم‌های رتبه ۹ تا ۲۴ دو بازی رفت و برگشت در مرحله پلی‌اف برگزار خواهند کرد و تیم‌های بیست‌وپنجم تا سی‌وششم حذف خواهند شد.

مدعیان در سید اول

همه مدعیان اصلی قهرمانی اروپا در سید یک قرار داشتند. پاریس‌سن‌ژرمن، رئال‌مادرید، بارسلونا، لیورپول، بایرن‌مونیخ، آرسنال، اتلتیکومادرید، اینترمیلان و منچسترسیتی تیم‌های حاضر در سید اول بودند و به زودی شاهد جدال‌های تن‌به‌تن بزرگان اروپا با یکدیگر خواهیم بود. پاریسی‌ها برای هت‌تریک قهرمانی آماده‌اند. پاری‌سن‌ژرمن قهرمان دو دوره اخیر لیگ‌قهرمانان با تمام قوا به جنگ رقبایش خواهد رفت. باتوجه به قرعه، بارسلونا و منچسترسیتی اصلی‌ترین حریفان این تیم در دور گروهی خواهند بود. کاتالان‌ها با عنوان قهرمانی اروپا، آخرین‌بار در سال ۲۰۱۵ به موفقیت دست یافتند. منچسترسیتی هم که بعد از رفتن پپ گواردیولا متحول شده برای اولین‌بار در سال ۲۰۲۳ قهرمانی اروپا را تجربه کرد. تقابل ژرمن‌ها با بارسا در پارک‌دوپرنس پاریس انجام خواهد شد، به این امید که انتقام باخت و حذف در یک‌هشتم نهایی لیگ‌قهرمانان ۲۰۱۶ – ۲۰۱۷ را از کاتالان‌ها بگیرند.

تیم هانسی فلیک علاوه‌بر پاری‌سن‌ژرمن، باید به مصاف منچسترسیتی هم برود. رودری خیلی زود باید در نیوکمپ مقابل تیم سابق خود به میدان برود. نکته جالب اینکه تیم کومو ایتالیا نیز حریف بارسلونا خواهد بود و سرمربی کومو کسی نیست جز سسک فارگاس؛ بازیکن سابق بارسا و سرمربی فعلی کومو باردیگر به نیوکمپ بازخواهد گشت.

رئال‌مادرید هم با آقای‌خاص به دنبال شگفتی‌سازی و البته قهرمانی است. بعد از قهرمانی ۲۰۲۴ کهکشانی‌ها امید زیادی به درخشش با مورینیو دارند. آرسنال، اینترمیلان و آاس‌رم خطرناک‌ترین حریفان مادریدی‌ها به‌شمار می‌روند. در ۱۹ تقابل اخیر رئال و اینتر، ۱۰ پیروزی از آن کهکشانی‌ها شده است. جدال با آرسنال هم انتقامی خواهد بود؛ کهکشانی‌ها هنوز باخت سنگین ۵ بر ۱ (مجموع دو بازی رفت و برگشت) در یک‌چهارم نهایی فصل ۲۰۲۴ – ۲۰۲۵ را به یاد دارند. در قرعه رئال یک نکته جالب وجود دارد و آن هم بازگشت اجباری آقای‌خاص به استمفوردبریج است! برگزاری دیدار‌های تیم شاختار دونتسک اوکراین در ورزشگاه استمفوردبریج لندن به دلیل جنگ باعث شده تا رئال برای تقابل با این تیم ناچاراً به انگلیس سفر کند. چلسی در این فصل لیگ‌قهرمانان غایب است ولی سرمربی سابق این تیم دوباره در استمفوردبریج روی نیمکت خواهد نشست.

بایرن‌مونیخ تقابل با آرسنال، اتلتیکومادرید و منچستریونایتد را پیش‌رو دارد. مانوئل نویر دروازه‌بان کهنه‌کار باواریایی‌ها گروه بایرن را متعادل خواند: «با حریفان بسیار متعادل و جذابی در لیگ قهرمانان روبه‌رو خواهیم شد. هدف اصلی ما این است که در پایان مرحله گروهی در جمع هشت تیم برتر قرار بگیریم و به صورت مستقیم راهی یک‌هشتم نهایی شویم.»

بازگشت من‌یونایتد

بعد از حضور مایکل کریک روی نیمکت سرمربی شیاطین‌سرخ بود که قرمز‌ها جان گرفتند و پس از دو فصل دوری از لیگ‌قهرمانان، سهمیه اروپا را به دست آوردند. منچستریونایتد به‌عنوان تیم سوم جزیره در این رقابت‌ها حضور دارند و در این دوره لیگ‌قهرمانان باید با حریفان قدرتمندی، چون اتلتیکومادرید، بایرن‌مونیخ، رم و اسپورتینگ بجنگد.