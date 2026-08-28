یک پرتاب کم آوردیم!

جوان آنلاین: بسکتبالیستهای ایران پس از شکست مقابل نیوزلند، این فرصت را دارند تا فردا برابر فیلیپین با عملکردی بهتر نخستین پیروزی خود در مرحله دوم انتخابی جامجهانی ۲۰۲۷ را به دست بیاورند.
تیمملی بسکتبال کشورمان دیروز در شهر مانیل و درحالیکه امتیاز میزبانیمان از سوی فیبا سلب شده، رودرروی نیوزلند قرار گرفت و علیرغم انجام یک بازی پایاپای در وقتاضافه ۹۳ بر ۹۱ مغلوب این تیم شد.
فقط ۲ امتیاز
در آغاز مرحله دوم انتخابی جامجهانی بسکتبال و در اولین دیدار از پنجره چهارم این رقابتها، ایران برابر نیوزلند ۲ امتیاز کم آورد. شاگردان سوتیریس مانولوپولوس دیدار خانگی خود را خارج از خانه برگزار کردند و با وجود همه تلاشهایشان نتوانستند از پس نیوزلند برآیند.
شکست ۹۳ بر ۹۱ در شرایطی رقم خورد که ملیپوشان تا آخرین لحظه جنگیدند و درنهایت چند اشتباه در آخرین دقایق مسابقه برد را از ایران گرفت.
نیوزلند در کوارتر اول ۱۹ بر ۲۱ پیش افتاد. اما بازیکنان ایران طبق دستورات سرمربی یونانی پیش رفتند و در کوارتر دوم عملکرد بهتری ارائه کردند. برتری ۳۹ بر ۳۸ در نیمهاول حاصل این عملکرد بود. در آغاز نیمهدوم نیوزلند پس از چهار دقیقه توانست از ایران پیش بیفتد. اما بازیکنان ایران دستبردار نبودند و بارها نتیجه را برگرداندند. در کوارتر آخر همه بازیکنان تمام تلاششان را کردند تا اختلاف حداقلی با نیوزلند را جبران کنند و در نهایت نتیجه ۸۰ – ۸۰ به ثبت رسید و کار به وقتاضافه کشید. در وقتاضافه از دست دادن چند پرتاب این موقعیت را به نیوزلند داد تا با دو امتیاز بیشتر پیروز
میدان شود.
درخشش متین
متین آقاجانپور با ۱۹ امتیاز، سه ریباند، چهار پرتاب سه امتیازی و کارآیی ۱۵ بهترین بازیکن ایران در این جدال بود. امینی (۱۶ امتیاز)، جعفری (۱۴ امتیاز) و جمشیدی (۱۲ امتیاز) نیز عملکرد خوبی در این مسابقه داشتند.
بازی بعدی ایران فردا مقابل فیلیپین برگزار میشود و این در حالی است که حضور هواداران فیلیپین در سالن شرایط را برای ملیپوشان ایران سخت میکند. استرالیا، اردن، نیوزلند، فیلیپین و سوریه دیگر حریفان ما در گروه E خواهند بود.
ضعف در ریباند
مانولوپولوس ضعف در مهار توپهای برگشتی را عامل شکست تیمملی مقابل نیوزلند عنوان کرد. سرمربی تیمملی بسکتبال ایران در نشست خبری پس از جدال با نیوزلند گفت: «حریف چند بار از ما پیش افتاد، اما ما به بازی برگشتیم و بازی را به وقتاضافه کشاندیم. ولی در نهایت با اختلاف دو امتیاز بازنده شدیم. تلاش کردیم قدرت بدنی بازیکنان نیوزیلند را کنترل کنیم، اما با وجود تلاش زیاد، در مهار ریباندهای حمله آنها عملکرد خوبی نداشتیم. آنها یکی از بهترین تیمها در زمینه ریباند حمله هستند و با سرعت زیادی بازی میکنند. این دو موضوع، نکات مثبت اصلی نیوزیلند در حمله بودند. باور دارم رقابت خوبی با آنها داشتیم و پا به پای آنها تلاش کردیم، اما بعضی وقتها باید خوششانس هم باشید. روز ما نبود و باید احساسات خود را کنترل کنیم، به این بازی فکر نکنیم و به سراغ بازی بعدی برویم.»
بازی سخت با فیلیپین
به گفته مانولوپولوس جدالی سخت با فیلیپین پیشروی تیم کشورمان است: «فکر میکنم فیلیپین هم تیم خوبی است و بازیکنان خوب و باتجربهای دارد. بازی سختی داریم. به روش بازی، مربی و بازیکنان آنها احترام میگذارم.»
رضایت از بازیکنان
سرمربی تیمملی در خصوص عملکرد بازیکنانش گفت: «هدف اصلی من تغییر نسل است. اما شما نمیتوانید ۱۲ بازیکن جدید به تیم ملی دعوت کنید و باید بازیکنان باتجربهای هم در ترکیب داشته باشید تا تجربه خود را به سایر بازیکنان منتقل کنند. محمد جمشیدی آماده تغییر سبک بازی خود است و تلاش میکند بیشتر نقش یک بازیکن سازنده را ایفا کند. محمد امینی هم یک بازیکن مهم و باارزش برای ماست. اما مشکل اینجاست که او دو روز پیش به تیم اضافه شد و تنها یک بار با تیم تمرین کرده است.»
تفاوت فیزیکی
آرمان زنگنه ملیپوش باتجربه بسکتبال ایران به تفاوت فیزیکی تیمهای غرب و شرق آسیا اشاره کرد: «وقتی تیمی از غرب آسیا با تیمی از شرق آسیا بازی میکند، تفاوت فیزیکی زیادی وجود دارد و سرعت بازی کاملاً متفاوت است. به این مسئله عادت نداشتیم، اما در نیمه دوم با آن تطبیق پیدا کردیم. در نهایت نتوانستیم برنده شویم و با اختلاف یک شوت بازی را واگذار کردیم. ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. البته در مسائلی مانند ریباند میتوانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم، اما جنگیدیم و من به تیمم افتخار میکنم.»