کد خبر: 1376521
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تاریخ انتشار: ۰۶ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰
سیاست » اخبار کلی
فریدون حسن

«امید» اولویت فوتبال باید باشد

1 حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران از امروز اردوی آماده‌سازی تیم خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را آغاز می‌کند؛ اردویی که حتی خود عبدی نیز نمی‌داند می‌تواند با نفرات کامل آن را برپا کند یا نه!

حسین عبدی، سرمربی تیم فوتبال امید ایران از امروز اردوی آماده‌سازی تیم خود برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا را آغاز می‌کند؛ اردویی که حتی خود عبدی نیز نمی‌داند می‌تواند با نفرات کامل آن را برپا کند یا نه!
باشگاه‌ها اعلام کردند که به تیم امید بازیکن نمی‌دهند. هر چند که این مسئله با برخورد فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش روبه‌رو شده است تمام نگرانی این است که تاکنون، و طی تمام ادوار گذشته، هیچ نهاد و مسئولی نتوانسته باشگاه‌ها را مجاب و ملزم به همکاری با کادر فنی تیم امید بکند و این بار هم بعید به نظر می‌رسد کسی بتواند کمکی به حال حسین عبدی و تیمش کند. 
وزیر ورزش از همکاری باشگاه‌ها با تیم امید می‌گوید. فدراسیون فوتبال هم سعی کرده با تهدید باشگاه‌ها را ملزم به همکاری با تیم امید کند. حالا رسیده‌ایم به امروز در فاصله زمانی کمتر از یک ماه تا آغاز بازی‌های آسیایی جایی که امید‌های فوتبال ایران اصلی‌ترین محک برای حضور در رقابت‌های مقدماتی المپیک را می‌خوردند. جایی که به قول معروف معلوم می‌شود «چند چندیم»، اما تمام نگرانی‌ها درست از همین امروز آغاز می‌شود از اینکه واقعاً چقدر و تا کجا قرار است آقایان پشت تیم 
امید بیاستند. 
اینکه رؤیای حضور در المپیک برای فوتبال ایران محقق می‌شود یا نه سؤالی است که پاسخ آن همین روز‌ها مشخص می‌شود. اینکه المپیک برای فوتبال مهم هست یا نه سؤالی است که می‌توان همین روز‌ها به پاسخ آن رسید و در نهایت اینکه آیا اصلا تیم امید برای فوتبال محلی از اعراب دارد یا نه را می‌توان همین روز‌ها 
متوجه شد. 
این روز‌ها تا دلتان بخواهد شعار داده می‌شود. شعار‌هایی که همه حکایت از حمایت از تیم حسین عبدی دارد شعار‌هایی که طی تمام سال‌های قبل هم آنها را شنیده‌ایم ولی هیچ وقت عملی شدن آنها را ندیده‌ایم. حالا باز هم زمان امتحانی دیگر از راه رسیده است؛ امتحان فوتبال برای ارزش گذاشتن به تیم امید. فوتبال طی پنج دهه گذشته همیشه در این امتحان مردود شده است و حالا شاید فرصت آن پیدا شده باشد که یکبار هم که شده نمره قبولی از این آزمون سخت بگیرد. آنچه تاکنون دیده و شنیده شده است، حکایت از مردودی مجدد فوتبال در این آزمون بزرگ دارد، مگر اینکه اتفاقی تازه رخ بدهد و فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش سفت و سخت پای وعده‌ها، و البته تهدید‌های خود، بایستند و اجازه ندهند دست حسین عبدی و کادر فنی تیم امید خالی بماند. 
به نظر می‌سد وقت آن رسیده که کاری مهم انجام دهیم. باشگاه‌های فوتبال به اسم حضور در آسیا از همکاری با تیم امید طفره می‌روند باشگاه‌هایی که همه خوب می‌دانیم حاصل حضورشان در آسیا چیزی جز شکست و سرافکندگی برای ورزش ایران نبوده است، نیست و نخواهد بود. پس چرا این فرصت را یک بار در اختیار تیم امید قرار ندهیم؟ تیمی که می‌تواند با هدایت درست حسین عبدی و حضور تمام بازیکنان جوان در بازی‌های آسیایی حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشد. امروز روزی است که باید تیم امید دراولویت فوتبال قرار داشته باشد نه باشگاه‌ها و این مهم تنها با مدیرت درست امکان پذیر خواهد بود به شرط آنکه آقایان واقعاً  بخواهند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فوتبال ، ورزش ، باشگاه
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