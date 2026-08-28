جوان آنلاین: با تغییر آرایش دشمن پس از ناکامی در تحقق اهداف خود از مسیر فشار و تقابل مستقیم، اکنون نشانهها از انتقال تمرکز طراحیهای جدید به عرصه جنگ شناختی، عملیات روانی و ایجاد فشار از درون حکایت دارد؛ راهبردی که با فعالسازی کانونهای بحرانزا، التهابآفرینی در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، بهرهگیری از شبکههای وابسته و تلاش برای تشدید نارضایتیها دنبال میشود. سازمان اطلاعات سپاه در بیانیهای با اعلام رصد پروژههای مرتبط با اعمال فشار داخلی علیه جمهوری اسلامی، تأکید کرده است که در کنار حفظ آمادگی برای مقابله با تهدیدهای نظامی و امنیتی، مقابله با هرگونه اقدام علیه آرامش، همدلی و انسجام ملی و پیشگیری از فعالیت سرویسهای جاسوسی دشمن در داخل و مرزهای کشور، در دستور کار قرار دارد؛ رویکردی که نشان میدهد نقشه شکستخورده براندازی، اینبار در ایستگاه جنگ شناختی و فشار از درون متوقف نشده و زیر رصد اطلاعاتی ایران قرار گرفته است.
به گزارش سپاهنیوز، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ضمن تبریک میلاد با سعادت پیامبر وحدت و مهربانی و گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهیدان نبردهای قهرمانانه ملت ایران با امریکای جنایتپیشه، بالأخص سیدالشهدای جهان اسلام حضرت امام خامنهای (قدس سره)، بیانیه خود درخصوص ترسیم صحنه سرنوشتساز مبارزه با دشمن شرور را خطاب به ملت شریف ایران صادر کرد.
متن بیانیه به این شرح است: حضور تاریخساز شما و اتحاد مستحکم میدان، خیابان، دیپلماسی و خدمت، مقاومت ۲۰۰ روزه در برابر نقشه امریکایی - صهیونی را رقم زد؛ به شکلی که ارزیابی نهادهای اطلاعاتی امریکا به طور شفافی تأکید میکند: ۱) جمهوری اسلامی ایران از مرحله حفظ بقا و موجودیت حاکمیت خود و نیروهای مقاومت با قدرت عبور کرده. ۲) ایران در حال تثبیت و ارتقای تابآوری ملی خود است. ۳) تواناییهای نامتقارن جمهوری اسلامی ایران حفظ شده و امریکا در تحمیل اراده بر ایران ناتوان شده است. ۴) حاکمیت ایران بر تنگه هرمز استمرار یافته و ۵) ایران دیگر صرفاً در موقعیت پاسخ به حملات طرف مقابل قرار ندارد بلکه در حال حرکت به سمت افزایش ابتکار عمل راهبردی و اثرگذاری بر زمان، مکان و هزینه جنگ و دیپلماسی است.
در این راستا در کمیته مشترک سرویسهای اطلاعاتی امریکا، رژیم صهیونیستی، انگلیس با برخی از سران ضد انقلاب پیرامون بررسی درسآموزههای عملیات به اصطلاح خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی ایران، دشمن نسبت به شکست راهبرد «براندازی از مسیر ضربات نظامی»، اعتراف کرده است. بررسی اطلاعات بهدستآمده توسط این سازمان نشان میدهد بهروزرسانی راهبرد فوق در دستور کار دشمن قرار گرفته؛ به نحوی که همزمان با حفظ حملات محدود دورهای، فعالسازی کانونهای بحرانزا، جنگ روانی، التهاب بازارهای پولی ـ مالی و عملیاتهای ضدّامنیتی را تنها گزینه مدیریت پرونده ایران میداند. دشمن در این طراحی به دنبال «تغییر ایده مقاومت به ایده تابعیت»، «تغییر قدرت دفاعی درونزا به قدرت دفاعی وابسته» و «تغییر رویکرد انقلابی به رویکرد منفعل» به منظور ممانعت از تثبیت ثبات داخلی و بازیابی قدرت منطقهای و فرامنطقهای جمهوری اسلامی ایران است.
در این راستا اخیراً پروژه موساد مبنی بر ایجاد یک ساختار محرمانه و اختصاصی برای اعمال فشار از درون علیه جمهوری اسلامی ایران تحت رصد و اشراف قرار گرفت. ابزارهای شبکهسازی این ساختار شامل ارتباط با جریانهای واگرا، عملیاتهای خرابکارانه و استفاده از عوامل محلی آسیبزاست. رصد دقیقتر تهدیدگران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و البته تحرکات نظامی ۶۰ روز اخیر نشان میدهد که دشمن با فهم محدودیتهای خود و مزیتهای انقلاب اسلامی، تلاش میکند طراحی فوق را با تکیه بیشتر بر ابزارهای جنگ شناختی و اطلاعاتی در محورهای ذیل دنبال کند: ۱) بیاثرنمایی کارکرد تنگه هرمز در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران؛ ۲) ممانعت از تکرار جنگ منطقهای توسط جمهوری اسلامی ایران؛ ۳) محدودنمایی توان محور مقاومت در منطقه. ۴) تحمیل محاصره دریایی؛ ۵) فرسایش اتحاد مقدس، ترویج نارضایتی و دوقطبی و بزرگنمایی اختلافنظرها؛ ۶) بزرگنمایی و سوءاستفاده از برخی ضعفها، کمبودها و محدودیتهای داخلی برای اداره کشور و ۷) تحریک مردم برای تسری نارضایتیها به خیابان.
بنابراین در این مقطع، نقطه ثقل این طراحی، تمرکز بر «برهم زدن ثبات و کاهش تابآوری ملی ایرانیان» با راهاندازی نبرد شناختی و تولید ترس و ابهام است. امری که پیشتر در بیانیههای سهگانه این سازمان در مقطع کودتای دیماه ۱۴۰۴ نسبت به عواقب آن هشدار داده شد.
در عین حال ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف جنگ تحمیلی علیه جمهوری اسلامی ایران و حذف ساختارهای کارشناسی از روند تصمیمگیری در دولت امریکا، شرایط داخلی این کشور را با چالشهای جدی مواجه کرده است. برکناری، تنزل درجه و اخراج بیش از ۲۳ فرمانده نظامی و دهها مدیر سیاسی و اطلاعاتی مخالف دولت، اثرات منفی معادلهسازیهای ایران در منطقه بر شاخصهای اقتصادی امریکا، کاهش چشمگیر محبوبیت ترامپ و خطر جدی از دست دادن بدنه رأی، تردید گسترده در میزان حمایت گروههای سیاسی از رژیم صهیونیستی و محدودیتهای ارتش امریکا در پشتیبانی از توان رزمی آفندی و پدافندی علیه ایران از جمله محدودیتهای داخلی امریکا برای پیادهسازی برنامههایش علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.
با مرور مجموعه برنامهریزیهای فوق و البته محدودیتهای ذکر شده دشمن باید اعلام شود که فرزندان شما در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با استعانت از درگاه الهی، اتکا به شبکه اطلاعات مردمی و با استفاده از تمامی ظرفیتهای فنی و انسانی خود و در راستای مأموریتهای ابلاغی موارد زیر را در دستور کار داده است: ۱) حفظ و ارتقای اشراف و آمادگی دائمی در بخش نظامی برای ضربه معادلهساز به دشمن؛ ۲) تمرکز بر ارشاد و مقابله با هر گونه اقدام برهمزننده آرامش، همدلی و انسجام ملی در کشور؛ ۳) پیشگیری از برنامههای ضد امنیتی سرویسهای جاسوسی دشمن در داخل و جدار مرزی کشور و ۴) حفظ هوشیاری برای برخورد با «نوداعشیها» و شبکه همکار گروهکهای تروریستی.
در پایان ضمن تأکید بر اراده خللناپذیر برای انتقام خون شهیدان عزیزمان تحت رهبری زعیم عالیقدر و امام مسلمین حضرت آیتالله خامنهای (دامظلهالعالی) با امام خود عهد میبندیم که تا آخرین قطره خون، مدافع مهمترین یادگار امام شهید یعنی «ایران قوی» مانده و برای پشیمان کردن دشمن و رفع نگرانیهای ملت عزیز ایران لحظهای درنگ ننماییم.
نمای نزدیک
بازداشت ۳۰ لیدر و عامل تخریب اموال مردم
ادارهکل اطلاعات استان مرکزی از شناسایی و دستگیری ۳۰ تن از عوامل اصلی (لیدرها)، مرتبطان و تخریبگران اموال عمومی و شخصی در آشوبهای دی شهرستانهای محلات و نیمهورد استان مرکزی خبر داد. به گزارش ایرنا در پی دریافت گزارشهای مردمی و رصدهای اطلاعاتی، سربازان گمنام امام زمان (عج) در ادارهکل اطلاعات استان مرکزی در ادامه اقدامات خود علیه شبکههای ترور و تخریب، ۳۰ نفر از مزدوران دشمن امریکایی- صهیونیستی را در شهرستانهای محلات و نیمهورد شناسایی و بازداشت کردند.
این اطلاعیه افزود: این مزدوران در کودتای دیماه ۱۴۰۴ اقدام به تخریب گسترده و آتش زدن منازل مردم، فروشگاههای بزرگ سطح شهر، بانکها، خودروهای امدادی و شخصی مردم، اماکن دولتی، چندین مسجد (از جمله مسجد جامع علیا و مسجد مهدیه بازار محلات)، حمله به ناوگان ریلی و تهدید جان مسافران، غارت اموال مغازههای مردم و کردند. ادارهکل اطلاعات استان مرکزی خاطرنشان کرد: از این عوامل بیگانه، تعدادی سلاح سرد (قمه، تبر و چاقو) و مقادیر قابل توجهی مشروبات الکلی و مواد مخدر نیز کشف و ضبط گردید. این اطلاعیه تصریح کرد: پیش از این و در بهمنماه ۱۴۰۴ نیز ۷۰ نفر از عوامل میدانی کودتای دیماه در استان مرکزی بازداشت شده بودند.
ادارهکل اطلاعات استان مرکزی عنوان کرد: در پایان ضمن تشکر مجدد از ملت همیشه در صحنه برای ارائه گزارشهای مردمی، همچنان تقاضا میشود موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن به ستادخبری وزارت اطلاعات (۱۱۳) یا درگاههای رسمی این وزارت در پیام رسانهای ایتا، بله، روبیکا و سروش پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند. دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز بدانند، جنایات داعشی مزدوران آنها در حوادث تروریستی دیماه، شامل مرور زمان نخواهد شد و این وعده قرآن کریم است که «انا من المجرمین منتقمون».