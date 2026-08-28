دشمن از جنگ سخت به جنگ التهاب رسید

بعد از شکست دشمن در وادارسازی ایران به تسلیم از طریق جنگ و ناکارآمدی کارزار نظامی، طی روز‌های اخیر، دشمن تلاش کرده به اصطلاح سخت‌ترین و خردکننده‌ترین فشار‌های اقتصادی را علیه ایران اعمال کند. تغییر تمرکز دشمن از حوزه نظامی به حوزه اقتصادی، گویای آن است که دشمن، با کشاندن جنگ به حوزه تاب‌آوری، درصدد است با تقویت التهاب در فضای داخلی، آشوب‌هایی مانند دی‌ماه سال گذشته را در ایران تکرار کند.

نکته مهم در این زمینه آن است که تلاش دشمن در مقطع کنونی برای ایجاد آشوب در ایران، مقدمه‌ای برای آغاز دور جدیدی از حملات علیه ایران خواهد بود. بنابراین، همانند دو دور قبل، دشمن می‌کوشد نوعی هم‌افزایی میان آشوب داخلی و حملات هوایی ایجاد کند. در همین زمینه، حتی ممکن است دشمن توانایی اعمال فشار واقعی علیه اقتصاد ایران را نداشته باشد، اما با صرف التهاب‌آفرینی روانی درصدد تقویت ناامنی و آنتروپی در فضای اقتصادی کشور باشد. از این رو، چه به‌صورت واقعی و چه از طریق روانی، دشمن تلاش می‌کند امکان مدیریت شرایط اقتصادی کشور را دشوار سازد.

بنابراین، همانند دو برهه گذشته، لازمه مدیریت شرایط کنونی و ناامیدسازی دشمن، درک نقشه دشمن، هوشیاری و حمایت مردمی و حضور بصیرانه آنها در صحنه است. ضمن اینکه باید با حضور قاطع و بموقع مسئولان در میدان‌های مختلف، امکان‌های گره‌گشایی از وضع موجود بیش از پیش تقویت شود. نکته مهم‌تر در این زمینه آن است که هم مسئولان و هم تریبون‌داران مختلف باید با دقت در مواضع خود، به گونه‌ای عمل نکنند که به جنگ روانی دشمن علیه اقتصاد ایران دامن بزنند. در واقع، در مقابل جنگ روانی ـ رسانه‌ای دشمن که طی آن تلاش می‌شود تلاطم فضای اقتصادی ایران تقویت شود، باید در کنار اقدامات گره‌گشای عملی، به مدیریت تولید و انتشار پیام هم به صورت جدی توجه شود. به عنوان مثال، به جای اظهار عجز یا جار زدن برخی کمبود‌ها و کاستی‌ها، باید اقدامات گره‌گشا و امیدبخشی که در هفته‌ها و روز‌های اخیر در کشور انجام شده، مطرح و برجسته شود. مانند بازسازی بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های آسیب‌دیده کشور در حوزه انرژی و برخی صنایع، بازسازی پل‌های آسیب‌دیده در نوار جنوبی کشور و... در کنار تقویت توان دفاعی کشور در همین مدت که اتفاقاً این سرعت و توانایی در بازسازی، اخیراً شگفتی دشمن صهیونیستی را نیز در پی داشته است.

به عنوان سخن پایانی باید گفت که اگرچه دشمن با فشار‌های واقعی و روانی در میدان‌های مختلف می‌کوشد تا به اهداف خود در قبال ایران نائل آید، در نقطه مقابل، کیفیت مواجهه با توطئه‌های دشمن بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد. در این زمینه باید تلاش شود با هماهنگی و انسجام مجموعه دستگاه‌ها و به‌ویژه با دقت در مدیریت تولید و انتشار پیام، امکان مدیریت شرایط موجود سهل‌تر شود.