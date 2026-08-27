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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴
بين‌الملل » اخبار كلی

ترامپ: خروج بایدن از افغانستان فاجعه‌بار بود

2 ترامپ در پنجمین سالگرد حمله داعش به فرودگاه کابل، خروج آمریکا از افغانستان در دولت بایدن را فاجعه‌بار خواند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در پنجمین سالگرد حمله مرگبار «ابی گیت» در فرودگاه کابل، که منجر به کشته شدن ۱۳ نظامی آمریکایی و ۱۷۰ غیرنظامی افغان شد، خروج نیرو‌های آمریکایی از افغانستان در دولت جو بایدن را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.

به گزارش تسنیم، ترامپ در پیامی گفت این حمله نتیجه «خروج کاملاً فاجعه‌بار» دولت بایدن از افغانستان بود و افزود نحوه خروج نیرو‌های آمریکایی را بی‌دفاع گذاشت.

وی همچنین این حادثه را یکی از بزرگترین فجایع تاریخ آمریکا دانست و مسئولیت آن را متوجه «بی‌کفایتی محض» بایدن و دموکرات‌های حاکم کرد.

حمله ابی گیت در ۲۶ آگوست ۲۰۲۱ و در جریان عملیات تخلیه آمریکا از افغانستان رخ داد. در این حمله، یک بمب‌گذار انتحاری داعش خوراسان در میان جمعیت انبوه افغان‌هایی که برای خروج از کشور در اطراف یکی از ورودی‌های فرودگاه کابل تجمع کرده بودند، خود را منفجر کرد.

پنتاگون در تحقیقات اولیه و بررسی تکمیلی سال ۲۰۲۴ اعلام کرده بود این حمله توسط یک بمب‌گذار انتحاری داعش خوراسان انجام شده و مدعی شد شواهد قطعی از کشته یا زخمی‌شدن افراد بر اثر تیراندازی نیرو‌های آمریکایی پیدا نکرده است.

با این حال، سی‌ان‌ان با بررسی ویدئو‌های جدید این رویداد، اظهارات برخی نظامیان آمریکایی و اظهارات شاهدان و پزشکان افغان گزارش داد بخشی از تلفات غیرنظامیان افغان در فرودگاه کابل ناشی از تیراندازی‌های گسترده و مستقیم نظامیان آمریکایی بوده است.

این شبکه خبری پس از بررسی ویدئو‌های جدید ضبط شده توسط یک تفنگدار دریایی و همچنین براساس شهادت ۱۰ نظامی دیگر آمریکایی و شاهدان محلی در گزارش خود آورد تیراندازی‌های متعددی پس از انفجار رخ داده است. همچنین شماری از پزشکان افغان فاش کردند گلوله‌های زیادی را از بدن زخمی‌ها خارج کردند.

برچسب ها: ترامپ ، جو بایدن ، افغانستان
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