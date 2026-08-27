پایان رسمی داستان بارسلونا و آلوارس

جوان آنلاین: هیئت مدیره باشگاه اتلتیکو مادرید از توافق بر سر عدم مذاکره با بارسلونا درباره انتقال خولیان آلوارس خبر داد.
هیئت مدیره باشگاه آتلتیکو مادرید در بیانیهای رسمی اعلام کرد: مذاکرهای درباره انتقال خولیان آلوارس به بارسلونا انجام نخواهد شد، زیرا هیئت مدیره به اتفاق آرا از استراتژی باشگاه حمایت میکند.
در ادامه آمده است: عضای هیئت مدیره آگاهند که اتلتیکو مادرید همواره برای مذاکرات معمول در بازار نقل و انتقالات همراه است اما این مذاکرات باید به شیوهای اخلاقی و حرفهای و با احترام متقابل بین دو باشگاه انجام شود.
در پایان نیز تأکید شده است: ما کاملا از مواضع قبلی باشگاه حمایت میکنیم که بارسلونا شرایط لازم را برای این مذاکرات فراهم نکرده است، بنابراین، هیچگونه مذاکرهای با این باشگاه درباره انتقال خولیان آلوارس انجام نخواهد شد. اتلتیکو مادرید اعتماد دارد که بازیکنان ما این تصمیم را درک خواهند کرد و بر ارائه بهترین عملکرد خود برای کمک به باشگاه در دستیابی به اهدافش متمرکز خواهند بود، همانطور که آلوارس در دو فصل گذشته که برای باشگاه ما بازی کرد، این کار را انجام داد.