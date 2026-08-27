با وجود کاهش قیمت نفت در بازار‌های جهانی در پی افزایش امید‌ها به بازگشایی مسیر‌های کشتیرانی، هزینه حمل‌ونقل دریایی همچنان در سطوح بالایی قرار دارد.

جوان آنلاین: به نقل از فایننشال تایمز، کاهش قیمت نفت پس از افزایش امید‌ها به ازسرگیری مذاکرات و کاهش اختلال در تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز، بخشی از نگرانی‌های بازار انرژی را کاهش داده است. با این حال، هزینه‌های حمل‌ونقل دریایی همچنان بالا مانده و فعالان بازار نسبت به تداوم ریسک‌های منطقه‌ای محتاط هستند.

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین مسیر‌های انتقال انرژی جهان است و هرگونه اختلال در رفت‌وآمد کشتی‌ها می‌تواند هزینه بیمه، حمل‌ونقل و زمان سفر کشتی‌ها را افزایش دهد. این مسئله علاوه بر بازار نفت، بر هزینه تجارت کالا و زنجیره‌های تأمین جهانی نیز اثر می‌گذارد.

فعالان صنعت کشتیرانی معتقدند حتی در صورت کاهش تنش‌ها، بازگشت کامل بازار حمل‌ونقل به شرایط عادی به زمان نیاز خواهد داشت؛ زیرا شرکت‌های کشتیرانی و بیمه‌گران همچنان ریسک‌های امنیتی منطقه را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند.