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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۷:۱۰
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک‌تایمز: عربستان در تدارک جنگ تازه علیه یمن است

2 روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در گزارشی از تحرکات نظامی عربستان سعودی برای آغاز دور تازه‌ای از تجاوز به یمن خبر داد و نوشت که تشدید حملات ارتش و کمیته‌های مردمی یمن به مواضع سعودی، ریاض را به آستانه یک درگیری تمام‌عیار جدید کشانده است.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک‌تایمز امروز پنجشنبه در گزارشی نوشت، پس از هفته‌ها حملات موشکی و پهپادی نیرو‌های مسلح یمن به کشتی‌ها، فرودگاه‌ها و تأسیسات نفتی عربستان در پاسخ به حملات آل سعود، ریاض خود را برای ازسرگیری جنگ تمام‌عیار علیه صنعا آماده می‌کند؛ اقدامی که به نوشته این روزنامه آمریکایی، می‌تواند جبهه جدیدی در بحران غرب آسیا بگشاید.

به گزارش ایسنا، نیویورک‌تایمز به نقل از «محمد الباشا»، تحلیلگر مسائل یمن مستقر در واشنگتن، نوشت که کانال‌های ارتباطی غیررسمی که سال‌ها میان ریاض و صنعا برقرار بود، اکنون عملاً فروپاشیده است. الباشا در این باره تصریح کرد: «در حال حاضر هیچ مسیر خروج سیاسی‌ای نمی‌بینم. جنگ در راه است.»

مقام سعودی: آماده جنگیم

این روزنامه آمریکایی به نقل از یک مقام سعودی که طبق پروتکل دولتی نخواست نامش فاش شود، مدعی شد که ریاض «صلح را ترجیح می‌دهد، اما برای جنگ با یمن آماده است و به هر وسیله ممکن از خود دفاع خواهد کرد.» این مقام سعودی در ادامه تهدید کرد که اگر حملات یمنی‌ها ادامه یابد، عربستان آماده انجام حملات هوایی در حمایت از دولت مستعفی یمن و ائتلاف ضد انصارالله خواهد بود.

نماینده سازمان ملل هشدار داد

نیویورک‌تایمز همچنین به نشست ۱۳ اوت شورای امنیت سازمان ملل اشاره کرد و نوشت «هانس گراندبرگ»، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور یمن، در این نشست هشدار داده که یمن امروز با جدی‌ترین خطر بازگشت به درگیری گسترده از زمان آتش‌بس ۲۰۲۲ با میانجیگری سازمان ملل مواجه است. گراندبرگ تصریح کرد: «هیچ طرفی کنترل پیامد‌های تشدید تنش را در اختیار ندارد. تنها یقین این است که مردم یمن بهای آن را خواهند پرداخت.»

تحریکات ریاض علیه صنعا

این گزارش می‌افزاید تنش‌های کنونی پس از آن آغاز شد که صنعا عربستان را به بمباران فرودگاه بین‌المللی یمن برای ممانعت از فرود یک هواپیمای ایرانی متهم کرد؛ اتهامی که ریاض آن را رد کرده است.

به نوشته نیویورک‌تایمز، «محمد البخیتی»، از مقامات سیاسی انصارالله یمن، در مصاحبه با این روزنامه اعلام کرد که یمن «عملاً در وضعیت جنگی با عربستان سعودی» قرار دارد و در صورت وقوع جنگ تمام‌عیار، «تمام تأسیسات نفتی و حیاتی عربستان را نابود خواهد کرد، همان‌گونه که عربستان با یمن چنین کرد.»

البخیتی همچنین ریاض را به تحمیل «محاصره نظامی یمن و جلوگیری از رسیدن غذا، دارو و مایحتاج اولیه به مردم» متهم کرد.

لابی سعودی در واشنگتن برای جلب حمایت آمریکا

نیویورک‌تایمز در بخش دیگری از گزارش خود فاش کرد که «ریما بنت بندر»، سفیر عربستان در واشنگتن، به همراه «جمیله رجاء»، سفیر دولت مستعفی یمن در آمریکا، اوایل ماه جاری میلادی با اعضای کنگره آمریکا دیدار و بر ضرورت مقابله با انصارالله تأکید کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، رجاء در یادداشتی در روزنامه وال استریت ژورنال از دولت آمریکا خواسته است حمایت نظامی از نیرو‌های وابسته به دولت مستعفی یمن را «تداوم بخشیده و تقویت کند» و تحریم‌های بیشتری علیه انصارالله اعمال شود.

تقویت نظامی ائتلاف ضد یمنی

از سوی دیگر، «احمد ناجی»، تحلیلگر ارشد یمن در گروه بین‌المللی بحران، به نیویورک‌تایمز گفت که عربستان هماهنگی نظامی میان گروه‌های مختلف ضد انصارالله را ارتقا داده و برای نخستین بار تسلیحات پیشرفته‌ای در اختیار آنها قرار می‌دهد.

چرا ریاض مردد است؟

روزنامه آمریکایی نیویورک‌تایمز در پایان نوشت عربستان دلایل متعددی برای اجتناب از جنگ دارد: درگیری تازه با یمن منابع مالی و ذخایر نظامی این کشور را تحلیل می‌برد و می‌تواند برنامه‌های «محمد بن سلمان»، ولیعهد سعودی، برای تبدیل این کشور به قطب تجاری و گردشگری را به خطر اندازد. با این حال، به نوشته این روزنامه، ریاض تحت فشار‌های داخلی و منطقه‌ای به سمت گزینه نظامی رفته است.

برچسب ها: عربستان ، جنگ ، یمن
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