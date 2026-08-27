جوان آنلاین: در متن پیام دکتر پیرحسین کولیوند آمده است: «دکتر بیشال کومار بهانداری رئیس محترم جمعیت صلیب سرخ نپال، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مراتب احترام خود را به جنابعالی، کارکنان و داوطلبان محترم جمعیت صلیب سرخ نپال ابلاغ مینماید.
با اندوه فراوان، از وقوع سیلاب شدید، طغیان رودخانهها و رانش زمین در نپال مطلع شدیم که متأسفانه به جان باختن و مفقود شدن شماری از مردم آن کشور، وارد آمدن خسارات گسترده به منازل، زیرساختها، شبکههای مخابراتی، مسیرهای حملونقل، جادهها و پلها در مناطق مختلف کشور منجر شده است. عمیقاً، از این فاجعۀ غمانگیز و رنجی که برای مردم نپال به همراه داشته است، متاثر و اندوهگین هستیم.
جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این لحظات دشوار، در کنار شما ایستاده و ضمن ابراز همدردی صمیمانه با جنابعالی و جمعیت صلیب سرخ نپال و تسلیت به خانوادههای داغدار و آسیبدیدگان این فاجعه غمانگیز، آمادگی خود را جهت اعزام تیمهای امدادی و درمانی اعلام مینماید.»