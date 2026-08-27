رایزنی ایران و روسیه برای ارتقای مناسبات کنسولی

جوان آنلاین: مجتبی شصتی کریمی، مدیرکل امور کنسولی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه که برای گفتوگوهای دوجانبه درباره همکاریهای کنسولی به مسکو سفر کردند، با کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در محل سفارت کشورمان در مسکو دیدار و گزارشی از دیدارهای دوجانبه در این سفر ارائه کردند.
به گزارش تسنیم، هیئت کنسولی کشورمان در این سفر به منظور رایزنی پیرامون تسهیل روابط مردمی و حل مشکلات اتباع دو کشور و دیدار با مقامات عالیرتبه وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه تهران را ترک کرده بود.
شصتی کریمی در این نشستهای دوجانبه با اشاره به مناسبات راهبردی تهران و مسکو، بخش کنسولی را پیشران اصلی توسعه روابط اقتصادی و فرهنگی دانست.
وی در این دیدارها با تاکید بر لزوم روانسازی فرآیندهای اداری، خواستار تسریع و تسهیل در روند صدور روادیدهای تجاری، دانشجویی و گردشگری برای شهروندان طرفین شد.
بررسی آخرین وضعیت ایرانیان مقیم و حل چالشهای اقامتی و تحصیلی دانشجویان شاغل به تحصیل در روسیه، از دیگر مباحث کلیدی این مذاکرات بود. طرفین همچنین در خصوص موافقتنامههای قضایی موجود از جمله انتقال محکومان و استرداد مجرمان گفتوگو کرده و راهکارهای عملیاتی جهت اجرای کامل توافقنامههای لغو روادید گروهی گردشگری را مورد ارزیابی قرار دادند.
مقامات وزارت امور خارجه فدراسیون روسیه نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهادات هیئت ایرانی، بر آمادگی کامل مسکو جهت رفع موانع موجود تاکید کردند.
در پایان این نشست، دو طرف بر تدوین یک نقشه راه مشخص و تداوم رایزنیهای دورهای برای اجرایی شدن سریع توافقات این سفر توافق کردند.