جوان آنلاین: سرهنگ محمدتقی سلطانی ظهر پنجشنبه در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار داشت: در پی وصول چند فقره پرونده کلاهبرداری به روش فیشینگ، بلافاصله پیگیری موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: متهم با استفاده از روش فیشینگ اقدام به هک اطلاعات بانکی افراد و خرید کالا از مالباختگان می‌نمود.

رئیس پلیس آگاهی استان با اشاره به اینکه ماموران با اشراف اطلاعاتی، انجام اقدامات فنی و پلیسی و هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر متهم به کلاهبرداری را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و منسجم او را در مخفیگاهش دستگیر کردند افزود: متهم در بازجویی‌های به عمل آمده به ۵ فقره کلاهبرداری به ارزش ۵ میلیارد ریال با شگرد فیشینگ، اعتراف که پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.