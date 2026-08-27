الهامی: مقابل استقلال جای اشتباهی برای ما وجود ندارد

جوان آنلاین: ساکت الهامی سرمربی پیکان تهران در نشست خبری قبل از بازی مقابل استقلال خوزستان اظهار کرد: بازی فردا بسیار سخت و فشرده مقابل یک تیم با ریشه از استان خوزستان خواهد بود. تیم خوب و دارای شخصیت بالاست. به نظرم هرکس بازیهای این تیم را دیده باشد متوجه میشود که جایگاه استقلال خوزستان چیزی نیست که الان است. این تیم الان بسیار ناشناخته و مجهول است، چون یارهایی که گرفتهاند نمیدانم میتوانند بازی کنند یا خیر. به همه ارکان تیم بابت تیمی که ساختهاند خسته نباشید و تبریک میگویم، چون در فصل قبل خیلی خوب بودند. هرچند که شرایط میزبانی کمی آنها را اذیت کرد، اما از نظر امتیازگیری قابل احترام است.
به گزارش ایسنا، وی افزود: بازیکنان ما باید فردا بدانند که چه باید بکنند، چون دوست ندارم شخصیتی که آرام آرام به ما تزریق میشود و آن اصالتی که فکر میکنم در ادامه راه برای ما قابل احترام است. این بازی برای ما حکم یک بازی سخت و نفس گیر باشد. بازیکنان باید طرح و برنامه خود را از اول تا آخر بازی بدانند. هیچ جای اشتباهی وجود ندارد، چون استقلال خوزستان تیم بسیار خوبی است. حرفی نمیزنم که چاپلوسی باشد، اما حقش این جایگاه نیست. اینکه هفته قبل بازیکنانم خوب بازی کردند و نتیجه خوبی گرفتیم دوست دارم برای بازی فردا هم پیش بیاید وگرنه مثل جرقه میشود و آن احترامی که باید برای تیم قائل بشوم به دست نمیآید.
الهامی در خصوص مهم بودن امتیازهای اول فصل افزود: نه استقلال خوزستان و نه پیکان هنوز شخصیت واقعی خود را نگرفتهاند و در اصل هر ۱۸ تیم رقیب هم هستند. به نظرم امسال بسیار فشرده است و بازیها بسیار نزدیک است که جا دارد از سازمان لیگ تشکر کنم. همین که بازیها پخش میشود و مردم لذت میبرند کافی است. از طرفی همه تیمها سرمربی ایرانی دارند و بازیها خیلی با کیفیتتر از فصل قبل است. برخی تیمها امتیاز نگرفتهاند، اما نتایج آنقدر نزدیک بوده که میتوانستند برنده باشند. استقلال خوزستان در بازی قبل میتوانست برنده از زمین خارج شود. هنوز تیمها رقیب مستقیمی ندارند. شرایط تیمها به هم نزدیک است و همین کار را برای همه سخت میکند. تیمهایی که امتیاز جمع کردند و آنهایی که نکردهاند یک بازی فاصله دارند. امیدوارم که فردا بازی جوانمردانه از هر دو تیم باشد و برای هر دو تیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم فردا بتوانیم ۳ امتیاز لازم را بگیریم هر چند میدانم بسیار سخت است.
سرمربی پیکان در خصوص آسیب احتمالی با وجود لیگ فشرده گفت: با فوتبال روز دنیا خود را هماهنگ میکنیم به شرطی که ریکاوری درست داشته باشیم و برای آن ابزار لازم است. یک مقدار از سازمان لیگ خارج است. پرواز خیلی سخت شده و ما به خرمآباد با اتوبوس رفتیم و بازگشتیم. از دست سازمان لیگ خارج است.
وی همچنین گفت: شرایط تیم ما بیشتر به آکادمی بستگی دارد و من از این اتفاق راضیام. بازیکنان باتجربه هم به تیم کمک میکنند. باید ببینیم در ادامه راه چه میشود. آیا یار میگیریم یا نه یا اصلا کسی هست که بگیریم یا نه. از تیمی که الان داریم راضی هستم و در سه بازی فوقالعاده بودند و امیدوارم در ادامه همین طور باشند.
الهامی در ادامه در خصوص برنامه تاکتیکی و دیر اضافه شدنش به تیم گفت: بازیکنان در باشگاه پرورش داده میشود و باید مربی تیم ملی از آن استفاده کند. یکی از معضلات ما تیمهای جوان و امید کشور است. اگر تیم ملی در جام جهانی نتیجه نگرفت یک نسل نابود میشود و یکی، دو سال فوتبال را عقب میبرد امیدوارم این تیمها در مسابقات موفق باشند و از این ابزار استفاده شود.
وی در ادامه در خصوص اینکه خودش تیم را نبسته است گفت: وقتی مربی وارد تیم میشود باید قبول کند که اگر شرایط نیست قبول نکند وقتی قبول کرد باید همه چیز را قبول کند. هیچ جای دنیا تیم را مربی نمیبندد و باشگاه این کار را میکند. اگر مربی کمبود داشت اضافه میکند. مگرامباپه را مورینیو گرفته است؟ اگر جز مورینیو هم بود بایدامباپه را میگرفت. سرمربی باید از مدیریت باشگاه تبعیت کند. اگر مربی از مدیریت راضی نیست میتواند قبول نکند. متاسفانه برای ما اتفاقاتی میافتد وارد یک تیم میشوند وقتی نتیجه نشد میگویند این تیم را نبسته و قبول نداشتهاند. نباید مشکلات را به مدیریت یا بازیکنان انداخت. از کارم راضی هستم و از آنها لذت میبرم.
او در خصوص صائب محبی هم گفت: او فوتبالیست خوبی است و مهمتر از آن این است که انسان باشرف و با وجودی است و انسانیت را میتوان در او دید و لذت برد.