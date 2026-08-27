کد خبر: 1376454
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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۲
جامعه » اخبار كلی

کشف محموله ۵۴۵ کیلویی تریاک در اتوبان آزادگان/ پلمب کارگاه شامپوی تقلبی در تهران

1 مرکز اطلاع‌رسانی پلیس پایتخت امروز از چند عملیات مهم مثل کشف ۵۴۵ کیلوگرم تریاک در اتوبان آزادگان، انهدام شبکه جعل بسته‌بندی با کشف ۱۵ هزار قوطی دارای نشان تجاری جعلی، دستگیری اراذل و اوباش سطح یک در محله ۱۳ آبان شهرری، کشف ۶۰ هزار متر کاغذ دیواری و ۱۰۹ هزار قلم ظروف چینی قاچاق به ارزش ۱۵ میلیارد تومان، پلمب کارگاه غیرمجاز تولید شامپو، دستگیری زن و مرد سارق طلافروشی در تهران خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ کارآگاه مسلم میراحمدی، معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، از شناسایی و انهدام شبکه‌ای خبر داد که با سوءاستفاده از فرآیند امحای ضایعات، بسته‌بندی‌های دارای نشان تجاری معتبر را جمع‌آوری و برای عرضه کالا‌های تقلبی آماده می‌کردند. کارآگاهان با رصد‌های اطلاعاتی، متهمان را در میدان شوش شناسایی و در بازرسی از یک کامیون، ۱۵ هزار قوطی و بسته‌بندی جعلی کشف کردند. متهمان دستگیر و پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.

کشف ۵۴۵ کیلوگرم تریاک در اتوبان آزادگان

همچنین سرهنگ علی عسگری، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از کشف ۵۴۵ کیلوگرم تریاک در عملیات ویژه خبر داد.

مأموران با رصد شبانه‌روزی، یک قاچاقچی سابقه‌دار را که محموله را با تریلر از استان‌های جنوبی به تهران منتقل می‌کرد، در اتوبان آزادگان شناسایی و دستگیر کردند. در بازرسی تخصصی، مواد مخدر جاسازی‌شده کشف شد. متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری اراذل و اوباش در ۱۳ آبان شهرری

سرهنگ حسین مافی، فرمانده انتظامی شهرستان ری، از برخورد قاطع با اراذل و اوباش سطح یک در محله ۱۳ آبان خبر داد. مأموران کلانتری ۱۶۸ با حضور به‌موقع، فرد موردنظر را زمین‌گیر و دستگیر کردند. در این عملیات، تعدادی سلاح سرد و گرم کشف و تعدادی دیگر از افراد مرتبط نیز طی روز‌های گذشته دستگیر شدند. متهمان برای سیر مراحل قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری معرفی شدند.

کشف ۱۵ میلیارد تومان کالای قاچاق در جنوب تهران

سردار مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، از کشف بیش از ۶۰ هزار متر کاغذ دیواری و ۱۰۹ هزار قلم ظروف چینی قاچاق در انباری در خیابان شهید رجایی خبر داد. ارزش محموله بیش از ۱۵ میلیارد تومان برآورد شده است. متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

پلمب کارگاه غیرمجاز تولید شامپو در نارمک

سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری، از شناسایی و پلمب کارگاه غیرمجاز تولید و بسته‌بندی محصولات بهداشتی در نارمک خبر داد. مأموران کلانتری ۱۲۷ نارمک در بازرسی، حدود ۲ هزار قلم انواع شامپو، ماسک مو و کرم آبرسان به همراه ظروف و لیبل‌های جعلی و تجهیزات تولید کشف کردند. دو متهم دستگیر و محل کارگاه پلمب شد.

دستگیری زن و مرد کش روی طلا در مرکز تهران

سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری، از دستگیری یک زن و مرد سارق خبر داد که با شیوه کش‌روی از طلافروشی‌ها در محدوده کلانتری ۱۰۷ فلسطین سرقت می‌کردند. مأموران با رصد اطلاعاتی، متهمان را در پرونده سرقت از پاساژ الماس شناسایی و دستگیر کردند. آنان به چندین فقره سرقت اعتراف کرده و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان ادامه دارد.

هشدار‌های پلیس


· شهروندان محصولات مصرفی را از مراکز مجاز تهیه کرده و به اصالت بسته‌بندی توجه کنند.


· هرگونه قاچاق یا احتکار کالا را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.


· در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در تولید و عرضه کالا‌های تقلبی، مراتب را به پلیس گزارش کنند.


· از خرید محصولات بهداشتی و آرایشی از مراکز غیرمجاز خودداری کنند.


· موارد مربوط به مواد مخدر و اراذل و اوباش را از طریق ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

برچسب ها: اتوبان آزادگان ، تهران ، تریاک
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