جوان آنلاین: به نقل از باشگاه گلگهر سیرجان، لؤی بن حسین، هافبک ۲۶ ساله تونسی، با امضای قراردادی رسمی به گلگهر پیوست تا در ادامه رقابتهای فصل، پیراهن این تیم را بر تن کند.
بن حسین که فوتبال خود را از آکادمی باشگاه مطرح النجم الساحلی تونس آغاز کرده، سابقه قهرمانی در لیگ تونس با این تیم و حضور در رقابتهای قارهای فوتبال آفریقا را در کارنامه دارد.
هافبک جدید گلگهر طی دو فصل اخیر در فوتبال اروپا و سوپرلیگ صربستان برای رادنیچکی ۱۹۲۳ به میدان رفته و در مجموع ۷۰ مسابقه لیگ، ۷ گل به ثمر رسانده است. او فصل گذشته یکی از مهرههای ثابت تیم صربستانی بود و از ۳۶ مسابقه لیگ، در ۳۴ دیدار در ترکیب اصلی قرار گرفت و نزدیک به ۲۹۰۰ دقیقه بازی کرد.
بن حسین قابلیت بازی در پستهای مختلف میانه میدان، به ویژه هافبک میانی و دفاعی را دارد و در کنار تواناییهای فنی و حضور در فاز هجومی، آمار قابل توجهی در پرس، بازپسگیری و قطع توپ به ثبت رسانده است. این هافبک تونسی پس از پشت سر گذاشتن مراحل پزشکی و امضای قرارداد، به جمع شاگردان مهدی رحمتی اضافه شد