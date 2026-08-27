کد خبر: 1376451
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۶
سیاست » اخبار کلی
قالیباف:

پشت دشمن در جنگ اقتصادی به خاک مالیده می‌شود

2 رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و به فضل الهی، خواهیم دید که دولت و دستگاه اجرایی نیز با اتکا به توان مردم، فعالان عرصه اقتصاد در بخش خصوصی و همه ارکان نظام، دشمن را در این میدان نیز شکست خواهد داد و پشت دشمن به خاک مالیده خواهد شد.

جوان آنلاین: محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به مناسبت هفته دولت، نوشت: هفته دولت، تنها یک مناسبت در تقویم جمهوری اسلامی نیست، بلکه یادآور عهد بزرگ خدمتگزاری به ملتی است که در سخت‌ترین میدان‌ها ایستاده و پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال ایران عزیز، مجاهدانه ایستادگی کرده است

وی با بیان اینکه هفته دولت، تنها یک مناسبت در تقویم جمهوری اسلامی نیست، بلکه یادآور عهد بزرگ خدمتگزاری به ملتی است که در سخت‌ترین میدان‌ها ایستاده و پای آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال ایران عزیز، مجاهدانه ایستادگی کرده است، تاکید کرد: این هفته با نام‌های جاودانه شهیدان محمدعلی رجایی، محمدجواد باهنر و سیدابراهیم رئیسی پیوند خورده است؛ مردانی که دولت را نه سکوی قدرت، بلکه سنگر خدمت دانستند و نشان دادند مسئولیت در جمهوری اسلامی، پیش از آنکه امتیاز باشد، امانت و تکلیف است.

در ادامه این پیام آمده است: امروز، در شرایطی متفاوت و سرنوشت‌ساز، دولت باید در کنار حفظ کیان انقلاب اسلامی، معیشت مردم، قدرت خرید، اشتغال جوانان و امنیت اقتصادی را در اولویت قرار دهد و باری از دوش مردم بردارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام خود با بیان اینکه رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره حمایت از دولت، حفظ وحدت و همدلی و هم‌افزایی ارکان نظام، نقشه راهی روشن برای عبور از شرایط دشوار است، نوشت: حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از ضعف‌ها نیست، بلکه اعتماد به دولت برای خدمت بهتر به مردم است. در شرایطی که جنگ پیامد‌هایی بر اقتصاد کشور ایجاد کرده است و دشمن همه ظرفیت‌های خود را برای فشار بر ملت ایران به میدان آورده، مسئولان اجرایی تلاش‌های موثری برای اداره کشور داشته‌اند و تلاش فراوانی برای برطرف کردن نقاط ضعف دارند.

قالیباف تاکید کرد: در چنین شرایطی گوش فرا دادن به توصیه‌های موکد رهبری معظم انقلاب مبنی بر وحدت، انسجام ملی و اعتماد به مسئولین مهم‌ترین پشتوانه کارگزاران کشور برای عبور از چالش‌ها و اعتلای نام ایران اسلامی است.

وی در پیام خود با بیان اینکه کشور در یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار دارد و به فضل الهی، خواهیم دید که دولت و دستگاه اجرایی نیز با اتکا به توان مردم، فعالان عرصه اقتصاد در بخش خصوصی و همه ارکان نظام، دشمن را در این میدان نیز شکست خواهد داد و پشت دشمن به خاک مالیده خواهد شد، آورده است: ان‌شاءالله به‌زودی شاهد بی اعتباری عملیات روانی دشمن در این زمینه خواهیم بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این پیام آورده است: امروز کارمندِ دولت، مدیر دستگاه اجرایی، استاندار، فرماندار، مسئول اقتصادی و همه کسانی که پشت میز‌های خدمت نشسته‌اند، باور دارند که آن میز، در شرایط جنگ اقتصادی، یک سنگر است و خدمت درست، سریع و صادقانه به مردم، بخشی از دفاع ملی است. مجلس شورای اسلامی نیز خود را در کنار دولت و خدمتگزار مردم می‌داند و با تمام ظرفیت تقنینی و نظارتی، برای رفع موانع، اصلاح قوانین و پیگیری مطالبات مردم در کنار دولت خواهد بود.

در پایان پیام قالیباف آمده است: اینجانب با تبریک ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق علیهماالسلام، ضمن گرامیداشت یاد شهیدان و تبریک هفته دولت به دولتمردان، به‌ویژه رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای دکتر پزشکیان، از خداوند منان توفیق روزافزون خدمت به مردم را برای همه تلاشگران عرصه اجرایی کشور تحت توجهات حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا فداه خواستارم.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، جنگ اقتصادی ، مجلس
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

بدون شرح

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

پیام «با ایران» چین به جهان 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

کهگیلویه‌و‌بویراحمد در هفته دولت نونوار می‌شود

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

شکست آمریکا در جنگ ایران باعث خلق لحظه‌ای تاریخی شد!

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 

تأمین معیشت مردم در گرو افزایش کالا برگ و تسهیلات خرید کالا

محاصره معکوس؛ بازی متبحرانه یمن با پاشنه آشیل عربستان

«کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است

جمعیت بر لبه پرتگاه 

ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد

دوقلو‌ها با روپوش سفید سرقت می‌کردند + گفت‌وگو با متهم

فعالان مقابله با تحریف و ایران‌هراسی در جهان جایزه می‌گیرند

دچار ناترازی سرمایه انسانی هستیم 

گیلان و فرصت جهش زیرساختی 

جانم به دارو بند است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
 «حبشان- فجیره» و «نفت بقیق» گلوگاه‌های انرژی در تیررس
لندکروز در بازار، موبایل در صف ارز!
هم ال‌نینوی پاییزی داریم هم تنش آبی
ناترازی سرمایه انسانی/ آینده بازار کار در گفت‌وگو با وزیر سابق آموزش و پرورش
افسار زبان را که رها کنید به تباهی گرفتار می‌شوید
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار