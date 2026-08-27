جوان آنلاین: زمان نقل و انتقالات تابستانی لیگ برتر فوتبال ایران چهارشنبه شب به پایان رسید و حالا تیمها فقط میتوانند بازیکن آزاد جذب کنند. پنجره تابستانی امسال خالی از حواشی نبود و اتفاقات عجیب به همراه رقمهای سرسام آور را به همراه داشت.
به گزارش ایسنا، تنها تیمی که بازیکن ورودی نداشت استقلال بود که به علت شکایت منتظرمحمد عراقی پنجره نقل و انتقالات این تیم به مدت دو فصل بسته شده بود. گلگهر با ۱۷ ورودی بیشترین آمار را در بین باشگاهها از نظر بازیکنان جذب شده دارد و همچنین با ۱۹ خروجی بیشتر آمار را از لحاظ بازیکنان جدا شده در بین تیمهای لیگ به خود اختصاص داده است.
نقل و انتقالات لیگ برتر ۱۶۰۶-۱۴۰۵ به شرح زیر است:
استقلال
بازیکنان خروجی: آرمین سهرابیان، بهرام گودرزی (قرضی)، محمد خلیفه (قرضی)، آنتونیو آدان، داکنز نازون، رامین رضاییان، سید ابوالفضل جلالی، ضرغام سعداوی، عارف غلامی (قرضی)، مجتبی هاشمینسب، منیرالحدادی، مهدی بهرامینژاد، موسی جنپو.
پرسپولیس
بازیکنان ورودی: امیرحسین طاهری، پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفیفر، پویا پورعلی، دانیال ایری، سید ابوالفضل جلالی، مجید عیدی، محمدمهدی زارع، محمدمهدی محبی، مهدی تیکدری.
بازیکنان خروجی: امید عالیشاه، امین کاظمیان، رضا شکاری، سروش رفیعی، سهیل سحرایی، کوروش اژدهاکش (قرضی)، علیرضا عنایتزاده (قرضی)، فرزین معاملهگری (قرضی)، مجتبی فخریان (قرضی)، مرتضی پورعلیگنجی، میلاد سرلک، میلاد محمدی، یعقوب براجعه (قرضی).
آلومینیوم اراک
بازیکنان ورودی: ابوالفضل هاشمی، بهرام گودرزی (قرضی)، حامد بحیرایی، رضا جبیره، رضا زلفیپور، ساسان جعفریکیا، سعید صادقی، سیدمهران موسوی، شروین بزرگ، محمد خلیفه (قرضی)، محمود مطلق زاده.
بازیکنان خروجی: امین جهان کهن، بهروز نوروزی فرد، جواد آقایی پور، رضا مرزبان، کوروش اژدهاکش، منصور باقری، مهدی مهدی پور، یاسین جرجانی.
استقلال خوزستان
بازیکنان ورودی: آرمان مردانی، فرزاد جعفری، مجتبی حق دوست، محمد امین رضایی، محمد سلطانی مهر، نیما اندرز.
بازیکنان خروجی: امیرحسین جلالی وند، سجاد دانایی باغکی، قاسم لطیفی، محمد ابوالفضل کوهی، مرتضی فاضلی.
تراکتور
بازیکنان ورودی: پارسا جعفری، مرتضی فاضلی، شهریار مغانلو، محمد دانشگر، مرتضی فاضلی، میلاد زکیپور، هادی حبیبینژاد.
بازیکنان خروجی: ادیب زارعی (قرضی)، الکساندر سدلار، امیررضا جدی، دوماگوی دروژدک، رجی لوشکیا، مارکو یوهانسن، محمد جاننیا، مهرداد محمدی، میلاد کر.
سپاهان
بازیکنان ورودی: آرمین سهرابیان، امیرحسین جلالیوند، امیررضا جدی، رضا جعفری، سعید واسعی، عباس حبیبی، غلامرضا ثابتایمانی، کسری طاهری، یاسین جرجانی.
بازیکنان خروجی: انزو کریولی، ایوان سانچز، سیدعلی کمالیجلودار (قرضی)، سیدمهدی حسینی، گیورگی گولسیانی، مجید علیاری، محمد دانشگر، محمدرضا اخباری، محمدرضا بردبار، محمدمهدی محبی، میلاد زکیپور، نیما میرزازاد، وحدت حنانوف.
پیکان
بازیکنان ورودی: حسین پورحمیدی، رضا شکاری، سامان نریمانجهان، سجاد آشوری، صائب محبی، محمد حسینی.
بازیکنان خروجی: احمد گوهری، افشین صادقی، سجاد جعفری، شاهین توکلی، عرفان اسفندیاری، علی آزادمنش، علی اصغر اعرابی، فراز امامعلی، فریبرز گرامی، کسری طاهری، محسن آذرباد، محمدعلی فرامرزی.
چادرملوی اردکان
بازیکنان ورودی: ابوالفضل شورآبادی، ابوالفضل عیسی لو، امیرحسین کلباسی، رضا بهان، سیدعلی کمالیجلودار (قرضی)، سیدمهدی حسینی، عارف غلامی (قرضی)، عقیل عنافچه، محمدامین اسدی، محمد زارعی، محمدطاها طباطبایی.
بازیکنان خروجی: سگوندو آرلن رودریگز، ماریو نیکولاس اوتازو، محمدحسین فلاح، هادی حبیبی نژاد، ویکتور ماتئوس.
خیبر خرمآباد
بازیکنان ورودی: ابوذر صفرزاده، احسان مرادیان، حسین شنانی، حمیدرضا طاهرخانی، سجاد دانایی باغکی، سعید کریمی، طاها شریعتی، عرفان قهرمانی، علیرضا ملکی (قرضی)، فرشاد محمدیمهر، مرتضی خراسانی، مهدی عبدی، مهران امیری.
بازیکنان خروجی: احسان حسینی، امیرعطا عباسپور، امیرمحمد نسایی، حسین پورحمیدی، عرفان معصومی، علی شجاعی، علیرضا آراسته، محسن سفیدچغایی، محمد آقاجانپور، محمد حسینی، محمدطاها طباطبایی، مهدی گودرزی، مهیار عباسنژاد، عارف قزل.
ذوب آهن
بازیکنان ورودی: امین جهانکهن، حسن پورحمیدی، سعید کریمی، علی آزادمنش، علی شجاعی، فرشید اسماعیلی و محمدجواد محمدی.
بازیکنان خروجی: احسان پهلوان، پارسا جعفری، پدرام قاضیپور، حسن شوشتری، دانیال ایری، شایان مصلح، عرفان قهرمانی و نادر محمدی.
شمسآذر قزوین
بازیکنان ورودی: ادیب زارعی (قرضی)، امیر طاهر، محمدصدرا عزتخواه، مهرشاد اسدی.
بازیکنان خروجی: حامد بحیرایی، داریوش شجاعیان، سهیل فداکار، صائب محبی، علیرضا جعفرپور، محمدرضا ترابی، مهدی محمدی، هومن ربیعزاده، محمدرضا خالدآبادی.
صنعت نفت آبادان
بازیکنان ورودی: احمد گوهری، سامان محرابیزاده، سجاد عمارلو، متین کریمزاده، محمد آقاجانپور، محمدحسین باصری، محمدحسین فلاح، میثم تهیدست، میلاد فخرالدینی، اریک بایناما.
بازیکنان خروجی: محمدامین رضایی.
فجرسپاسی شیراز
بازیکنان ورودی: ابوالفضل موردی، احسان پهلوان، امیر شبان، سعید مهری، سهیل فداکار، شاهین توکلی، عرفان اسفندیاری، علیرضا افخم، فردین معاونی، فرنام عرب، ماهان احمدزاده، مجید نصیری، محمدعلی فرامرزی، مهدی بهرامی نژاد، مهدی یوسفی.
بازیکنان خروجی: امیر طاهر، زبیر نیکنفس، ساسان جعفریکیا، سجاد عاشوری، سیدمهران موسوی، شروین بزرگ، فرشید اسماعیلی، محمد آژیر، محمود مطلقزاده.
فولاد
بازیکنان ورودی: آرمان اکوان، امید حامدیفر، رامین رضاییان، قاسم لطیفی، مهراد محمدی، میلاد بدرقه، میلاد سرلک.
بازیکنان خروجی: امیرمسعود سرآبادانی، سعید صادقی، سینا اسدبیگی، سینا مریدی، علی حسنی، علی نعمتی، گوستاوو بلانکو، ماتئوس کاستا، محمدرضا سلیمانی.
گلگهر
بازیکنان ورودی: احسان حسینی، احمدرضا زندهروح، امید عالیشاه، امین کاظمیان، پارسا کفافی، پدرام قاضیپور، سهیل صحرایی، عرفان معصومی، علی حسنی، مجتبی فخریان (قرضی)، مجید علیاری، محمد علینژاد، محمدحسین جمالی، محمدرضا اخباری، محمدرضا بردبار، مهدی گودرزی، میلاد کر.
بازیکنان خروجی: آرمان اکوان، آمادونی کمالوف، ابوالفضل موردی، امید حامدیفر، امیر شبان، پوریا شهرآبادی، پوریا لطیفیفر، پویا پورعلی، جرمی اوبونت، رضا اسدی، رضا جعفری، سیامک نعمتی، سیاوش یزدانی، مارکوس میراندا، مجید عیدی، محمدرضا عباسی، مهدی تیکدری، نمانیا توماشویچ، اریک بایناما.
مس شهربابک
بازیکنان ورودی: امید نافذ، امیر روستایی، زبیر نیکنفس، سجاد جعفری، علیرضا عنایت زاده (قرضی)، فریبرز گرامی، مجتبی هاشمینسب، محسن سفیدچغایی، محمد آژیر، محمد جاننیا، مهدی محمدی، همایون افتخاری، عارف قزل.
بازیکنان خروجی: امید سامکن، امیرحسین محمدی، جعفر حسینپور، رضا آنتیک، رضا جباری، رضا خانی، سجاد بازگیر، علی وزیریپناه، محسن آقایی، محمد شمسی، محمدحسین باصری، محمدحسین جمالی، محمدصادق نادرپور.
ملوان
بازیکنان ورودی: امیرمحمد نسایی، بهنام برزای، جعفر حسینپور، رضا مرزبان، ضرغام سعداوی، عرفان شهریاری، فرزین معاملهگری، محمدحسین رفیعی، محمدرضا عباسی.
بازیکنان خروجی: ابوذر صفرزاده، جعفر سلمانی، سعید کریمی، سیدعلی یحییزاده، عباس حبیبی، غلامرضا ثابتایمانی، محمد علینژاد، محمدجواد محمدی.
نساجی مازندران
بازیکنان ورودی: افشین صادقی، امیرمسعود سرآبادانی، بهروز نوروزی فرد، جواد آقاییپور، علیاصغر اعرابی، علیرضا آراسته، علیرضا جعفرپور، فردین نجفی، کوروش اژدهاکش (قرضی)، محمد ابوالفضل کوهی، هومن ربیعزاده، یعقوب براجعه (قرضی).
بازیکنان خروجی: امیرحسین کلباسی، حسین شنانی، دانیال ایری، سجاد عمارلو، علیرضا ملکی (قرضی)، فرشاد محمدیمهر، کسری طاهری، متین کریمزاده، محمد سلطانیمهر، محمدحسین رفیعی، مرتضی خراسانی، مهران امیری، میثم تهیدست، کسری طاهری، دانیال ایری.