۵ تکواندوکار کشورمان رقبای خود را شناختند

جوان آنلاین: مسابقات قهرمانی آزاد تکواندو زنان جهان طی روزهای ۲۸ تا ۳۰ آگوست، ششم تا هشتم شهریورماه با حضور نزدیک به ۳۹۱ تکواندوکار از ۵۸ کشور در سالن «شانگسی» شهر تائویان برگزار میشود.
در روز نخست این مسابقات رقابتهای اوزان ۴۶-، ۶۲- و ۷۳+ کیلوگرم برگزار خواهد شد که ساینا کریمی، یلدا ولی نژاد، نسترن ولی زاده، فاطمه احمدی و حنا زرین کمر از تیم کشورمان به دیدار رقبای خود میروند.
بر اساس جدول منتشر شده ساینا کریمی در وزن ۴۶- کیلوگرم که ۴۳ تکواندوکار حضور دارند، ساینا کریمی دور نخست به مصاف» سوم ما» از هنگ کنگ میرود و در صورت برتری یکی از تکواندوکاران روسیه، برزیل یا ژاپن را پیش رو خواهد داشت.
تیم کشورمان در وزن ۶۲- کیلوگرم که ۴۳ تکواندوکار ثبت نام کردهاند، دو نماینده دارد. نسترن ولی زاده دور نخست «دودانیکووا» از روسیه را پیش رو دارد و سپس به مصاف «آدیبکوزوف» از قزاقستان میرود.
در قسمت پائین همین جدول یلدا ولی نژاد ابتدا «ندا لاراج» از مراکش را پیش رو دارد و در ادامه با «خایتووا» از ازبکستان پیکار میکند. دو نماینده کشورمان در صورت عبور از این دو حریف خود به مصاف هم میروند.
در وزن۷۳+ کیلوگرم هم تیم کشورمان دو نماینده دارد. حنا زرین کمر سید یک این وزن بعد از یک دور استراحت به مصاف برنده دو تکواندوکار از چین خواهد رفت. فاطمه احمدی هم دور نخست «ماتیچ» از کرواسی را پیش رو دارد و در ادامه با برنده مبارزه روسیه و کره جنوبی پیکار میکند.
این رقابتها از سری مسابقات (G۴) میباشد که برنده مدال طلا ۴۰ امتیاز دریافت میکند.