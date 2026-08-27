جوان آنلاین: مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو، امروز (پنجشنبه ۵ شهریور) در آیین نکوداشت روز ملی داروسازی ایران بیان کرد: همه شما میدانید که در یک سال و نیم اخیر کشور ما با شدیدترین بحران ها، جنگهای شدید و تحریمهای شدید، مواجه شد. در این شرایط سخت همه نظام سلامت پای کار بودند تا مردم کمترین آسیب را ببینند.
وی با اشاره به بیمارستانهایی که مستقیم و غیرمستقیم مورد حمله قرار گرفت گفت: بیش از ۲۲۰ آمبولانس ما مورد حمله قرار گرفت، اما هیچ خدمتی در حوزه سلامت متوقف نشد. در اوج جنگ هر کجا که واکسیناسیون لازم بود، واکسن رسید. مراقبت از مادر باردار عقب نیفتاد.
رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به حملاتی که در جنگ اتفاق افتاد تصریح کرد: تمام ظرفیت خود را برای تأمین دارو در شهرهایی که جمعیت بیشتری متمرکز شده بود، به کار گرفتیم. بیش از ۴۴ کارخانه داروسازی ما در جنگ آسیب شدید دیدند. کارخانه توفیق دارو به صورت کامل از بین رفت. کارخانجات مواد اولیه دارویی در قم از بین رفت. تعداد زیادی از کارخانهها ما آسیب دید، اما خط تولید دارو متوقف نشد.
پیرصالحی در ادامه تاکید کرد: داروخانهها سنگر اصلی و جبهه داروسازی بود. داروخانهها در شرایط جنگ ایستادند. داروخانههای ما تعطیل نشد. تعدادی کمی از داروخانهها در تهران با هماهنگی دانشگاهها تعطیل بودند، اما عمده داروخانهها مشغول به کار بودند.
با شدیدترین تحریمها در حوزه دارو و تجهیزات مواجه هستیم
چرایی افزایش قیمت دارو
وی در ادامه تاکید کرد: نیاز است که مطالبات داروخانهها پرداخت شود. گفته میشود دارو و تجهیزات تحریم نیست، اما واقعیت این نیست. امروز با شدیدترین تحریمها در حوزه دارو و تجهیزات مواجه هستیم. ما یک مسیر بانکی با اروپا داشتیم تا دارو و تجهیزات را از اروپا تأمین کنیم، با بسته شدن این مسیر بانکی هیچ راهی برای انتقال پول به اروپا وجود ندارد.
رئیس سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه حمل و نقل ما در دنیا دچار مشکل شده است افزود: امروز هر باری که بخواهد وارد کشور شود، مسیر مستقیم بسته است. باید بار را بین کشورهای مختلف بگردانیم و از مسیرهای مختلف وارد کشور شود. وقتی برای تهیه ماده اولیه از مسیرهای ثانویه استفاده میکنیم، هزینه حمل افزایش مییابد. باتوجه به مسدود شدن بنادر جنوبی مجبور هستیم بار را از مسیر هوایی وارد کنیم که باز هم مستقیم نیست.
پیرصالحی با تاکید بر اینکه این هزینه حمل در قیمت دارو تأثیر گذار است گفت: ما افزایش هزینه دارو را شاهد هستیم. ما مجبور هستیم خیلی از داروها را از ارز ۲۸۵۰۰ تومان به ارز تجاری منتقل کنیم. غیر از داروهای پیوند و نازایی، بقیه داروهایی که تولید یا وارد میشود از ارز بازار تجاری استفاده میکند که همه روی قیمت موثر است.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: شاید در بحران بهترین زمان باشد که تهدید را به فرصت تبدیل کنیم. شاید بهتر باشد بحث تجویز و مصرف منطقی دارو را با دقت بیشتری انجام دهیم. نیاز داریم از مصرف بی رویه جلوگیری کنیم. یکی از بیشترین اقلامی که در داروخانهها مصرف میشود سرم تزریقی است در حالی که نیاز واقعی نیست.
تولید و تامین دارو در هر شرایطی ادامه دارد
پیرصالحی افزود: باید دارو و تجهیزات را منطقی مصرف کنیم و به نظام سلامت کمک کنیم. دولت، بانک مرکزی، وزارت راه و همه نهادها در تلاش هستند که این ارز را از مسیرهای مختلف به تأمین کننده ماده اولیه دارو برسانند. در هر شرایطی تولید و تأمین دارو کشور ادامه دارد. کمبودهایی که امروز هست ناشی از مباحث حمل و نقل است. همکاری برای ورود مواد اولیه وجود دارد.
وی افزود: حتما با سربلندی از این مقطع عبور خواهیم کرد. در داروخانه اطلاع رسانی به مردم نیز انجام میشود. با اطلاع رسانی درست به مردم میتوان به نظام سلامت کمک کرد. ما تلاش میکنیم کمبودها را با برنامه ریزی بهتر و همکاری با صنعت مدیریت کنیم.