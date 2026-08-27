کد خبر: 1376430
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۹
ورزش » ساير

مقایسه‌ام‌باپه با رونالدو؛ پاسخ مورینیو

25 سرمربی رئال مادرید به درخشش کیلیان‌ام باپه و مقایسه او با کریستیانو رونالدو واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، از پیروزی ۴-۱ تیمش مقابل رئال سوسیداد در بازی تأخیری از هفته اول لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ابراز رضایت کرد و به ستایش از‌ام باپه پرداخت.

به گزارش ایسنا، این سرمربی پرتغالی گفت: رئال سوسیداد در نیمه اول با یک شوت به گل رسید و سازماندهی خوبی داشت و مربی خوبی هم دارد. ما مجبور بودیم تا زمان استراحت بین دو نیمه صبر کنیم و سپس تغییراتی اعمال کنیم. بعد از آن، سه گل به ثمر رساندیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم.

مورینیو از مقایسه‌ام باپه با کریستیانو رونالدو خودداری، اما بر جایگاه ویژه او تأکید کرد و گفت: دوست ندارم بازیکنان را با هم مقایسه کنم، اما‌ام باپه بازیکنی حیرت‌انگیز است. او اراده زیادی برای خلق تاریخ با رئال مادرید دارد. کیلیان بازیکنی فوق‌العاده است، اما نمی‌دانم آیا می‌تواند ۵۰ یا ۶۰ گل بزند یا خیر. ترجیح می‌دهم او ۴۰ گل بزند و برای تیم کار کند و عنوان‌ها را کسب کند، تا این که ۶۰ گل بزند و فقط به خودش فکر کند. از آن چه که ارائه می‌دهد، بسیار راضی هستم.

او درباره نقش‌ام باپه در تیم گفت: هنگامی که تیم در ساخت بازی دچار مشکل می‌شود،‌ام باپه منتظر نمی‌ماند تا توپ به او برسد و گل بزند بلکه به عقب برمی‌گردد و به حرکت توپ کمک می‌کند. او کیفیت بالایی دارد، همانطور که در گلی که پس از پاس با جود بلینگام به ثمر رساند، مشخص بود.

مورینیو درباره سوت‌های اعتراض‌آمیز در پایان نیمه اول گفت: ما هواداران سانتیاگو برنابئو را می‌شناسیم و بازیکنان هم آنها را می‌شناسند. این بخشی از تاریخ باشگاه و انتظارات بالای آن است. هواداران همیشه بیشتر می‌خواهند و ما باید بدانیم چگونه در زمان‌های سخت آرامش خود را حفظ کنیم.

او همچنین درباره سوت‌های اعتراض‌آمیز نسبت به وینیسیوس گفت: از هواداران نمی‌خواستم که سوت‌های اعتراض را به تشویق تبدیل کنند. گاهی اوقات دلایلی برای ناراحتی هواداران وجود دارد و برخی از این سوت‌ها به کسی آسیب نمی‌رساند، بلکه ممکن است به بازیکنان کمک کند تا پیشرفت کنند. بازی‌هایی خواهیم داشت که با سختی برنده می‌شویم، زیرا در اسپانیا تیم‌ها و بازیکنان خوبی وجود دارند و رئال سوسیداد برای برنده شدن بازی کرد.

مورینیو با وجود دشواری‌های دوره آماده‌سازی از شروع توفانی تیمش راضی است. او گفت: از بازیکنان ناراحت نیستم، بلکه از آن چه انجام می‌دهیم، راضی هستم. برخی از بازیکنان ۳۹ جلسه تمرینی داشته‌اند و برخی دیگر تنها ۶ یا ۷ جلسه. به همین دلیل، سخت است که تیم را سریع‌تر پیش ببریم. در نهایت، ۶ امتیاز از ۶ بازی به دست آوردیم.‌ام باپه دو روز زودتر از تعطیلاتش برگشت و این امر مثبتی است. او را برای ۹۰ دقیقه در زمین نگه داشتم تا ببینم آیا می‌تواند گل چهارم را هم به ثمر برساند یا خیر.

آقای خاص درباره تعویض وینیسیوس اینگونه توضیح داد: من با او به همان زبانی که دارد صحبت می‌کنم، بنابراین شوخی کردن با او آسان است. او را بدون این که گل بزند یا احساس خوبی داشته باشد، تعویض نمی‌کردم. تصمیم گرفتم او را خارج کنم، زیرا به کمی استراحت نیاز دارد و ما پس از سه روز بازی دیگری داریم.

سرمربی رئال مادرید در پایان اظهاراتش گفت: آن چه بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، شیوه‌ای بود که ما با لحظات سخت با آن برخورد کردیم. رئال سوسیداد مشکلات زیادی برای ما در وسط زمین ایجاد کرد، اما هنگامی که شک دارید، نباید ترس وجود داشته باشد. ما باید آرامش خود را حفظ کنیم و در نهایت راهی برای پیروزی پیدا خواهیم کرد.

برچسب ها: ژوزه مورینیو ، ام‌باپه ، رونالدو
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

هدایت تحصیلی در مدارس سمپاد صرفاً به انتخاب رشته محدود نمی‌شود

محمدنژاد با شکست آمریکا قهرمان سنگین وزن جوانان جهان شد

آلمان: امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه اسرائیل قابل بررسی است

واکنش‌ها به «تحریم‌های اقتصادی خفه‌کننده» ترامپ

ملت ایران هرگز خیانت‌های فرانسه را فراموش نمی‌کند!

ناامیدی ترامپ؛ پشت پرده تهدید‌های مکرر علیه ایران

شورش «سرگرد جانسون» در ارتش تروریستی آمریکا

جنبش حماس عملیات در کرانه باختری را تبریک گفت 

ترامپ هیچ برگ برنده‌ای ندارد!

انتفاضه سوم در‌های کرانه باختری را می‌کوبد

اردبیل در مسیر توسعه گردشگری خارجی 

منتظری: نیازمند تحول اساسی در صدور احکام طلاق هستیم

خطابه آقای خاتمی فاقد حداقل عقلانیت بود

سردار کارگر: بی‌حجابی و ولنگاری نتیجه ترک فعل دستگاه‌های مسئول است

فرودگاه نجران و پالایشگاه آرامکو را هدف قرار دادیم

کنکور ۱۴۰۵ در ایستگاه پایانی/ آزمون گروه‌های ریاضی و انسانی برگزار شد

سرپرست وزارت دفاع: میدان جای خوبی برای آزمون سامانه‌های جدید خواهد بود

اگر دنبال پایان جنگ نباشند چه؟!

هر نفر فقط ۱۰ حساب بانکی!

حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!

گرمای طاقت فرسا ۱۴ هزار آلمانی را به کام مرگ فرستاد

شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند

چرا نتانیاهو دیوانه شده است؟

افزایش نگرانی‌ها از اقدامات مداخله‌جویانه ترامپ در انتخابات پیش‌رو

پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی

تأمین برق صنایع باید با اولویت حفظ تولید و اشتغال دنبال شود

بدون شرح

جنگ اقتصادی کنید محکم می‌خورید!

حسام‌الدین سراج «بهار دلشکسته» را برای رهبر شهید خواند 

برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران

انتخابات فلسطین؛ آزمونی برای پایان اختلافات و بازسازی ساختار سیاسی

شارژ کالابرگ خانوارهای با کد ملی ۷، ۸ و ۹ فردا آغاز می‌شود

پیام «با ایران» چین به جهان 

جنایت خانوادگی بر سر ناتوانی در تأمین داروی سرطان مادر 

رئیس مجلس به کربلا رسید

۱/۴ میلیارد دلار به ذخایر اسکناس بانک مرکزی اضافه شد

۵ آزمون علوم پزشکی با حضور ۲ هزار و ۲۰۰ نفر برگزار شد

یکپارچه باشیم محاصره دریا را می‌شکنیم

‌آن‌هایی که برای «صف» تصمیم می‌گیرند صف را دیده‌اند؟ 

عاصم با «تفاهم با امتیاز بیشتر» امروز می‌آید 

توافق افغانستان و بلاروس برای توسعه همکاری‌های کشاورزی و صنعتی

قرارگاه ویژه پلیس علیه تراستی‌ها تشکیل شد

شکست گزینه‌های امریکا میانجی را به ایران کشاند

تدوین برنامه آفندی در برابر تحریم‌های آمریکا/ نمی‌توانند شریان‌های مالی را قطع کنند

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند 

ایران پر از گنج‌هایی‌ست که خدا برایش کنار گذاشته!

رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»

قالیباف: کسی گنده لافی‌های آمریکا را باور نمی‌کند

«کافه جلبک» داستان آدم‌های بااراده است

جمعیت بر لبه پرتگاه 

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی فیلم کوتاه «دژنو»
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ رمضان/ حسینی شدن را از حضرت آقا آموختیم
توهم پناه عاطفی در چت‌جی‌پی‌تی
دومین ضربه به خانه مردمان جنگ‌زده!
سفر قسطی با بهره بانکی!/  «سفر کارت» رونمایی می‌شود 
حمله نهایی به محاسبه دولتمردان ایران!
جمعیت بر لبه پرتگاه 
فوتبال شیوخ سقف آرزوی فوتبالیست ایرانی! 
نظری به تاریخ عراق/ آثار تمدن‌سازی پیامبران سانسور شده است
ماجرای ۱۲ ساعتی که شهید صدری را آسمانی کرد
داستان پلیسی کارآگاه نادری (براساس پرونده‌ای واقعی)/ شلیک در ساعت ۷:۱۰ دقیقه 
برای شرف داشته‌ حمزه غالبی و دیگران
«شاه‌نشین» ۵ میلیونی بدعتی تازه برای طبقاتی کردن تئاتر 
۳ راهکار علاج صنعت محتضر خودرو 
پول داریم یا نداریم؟ روایت دوگانه از دخل ارزی
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار