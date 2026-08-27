جوان آنلاین: ژوزه مورینیو، سرمربی رئال مادرید، از پیروزی ۴-۱ تیمش مقابل رئال سوسیداد در بازی تأخیری از هفته اول لالیگا در ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ابراز رضایت کرد و به ستایش از‌ام باپه پرداخت.

به گزارش ایسنا، این سرمربی پرتغالی گفت: رئال سوسیداد در نیمه اول با یک شوت به گل رسید و سازماندهی خوبی داشت و مربی خوبی هم دارد. ما مجبور بودیم تا زمان استراحت بین دو نیمه صبر کنیم و سپس تغییراتی اعمال کنیم. بعد از آن، سه گل به ثمر رساندیم و می‌توانستیم گل‌های بیشتری هم بزنیم.

مورینیو از مقایسه‌ام باپه با کریستیانو رونالدو خودداری، اما بر جایگاه ویژه او تأکید کرد و گفت: دوست ندارم بازیکنان را با هم مقایسه کنم، اما‌ام باپه بازیکنی حیرت‌انگیز است. او اراده زیادی برای خلق تاریخ با رئال مادرید دارد. کیلیان بازیکنی فوق‌العاده است، اما نمی‌دانم آیا می‌تواند ۵۰ یا ۶۰ گل بزند یا خیر. ترجیح می‌دهم او ۴۰ گل بزند و برای تیم کار کند و عنوان‌ها را کسب کند، تا این که ۶۰ گل بزند و فقط به خودش فکر کند. از آن چه که ارائه می‌دهد، بسیار راضی هستم.

او درباره نقش‌ام باپه در تیم گفت: هنگامی که تیم در ساخت بازی دچار مشکل می‌شود،‌ام باپه منتظر نمی‌ماند تا توپ به او برسد و گل بزند بلکه به عقب برمی‌گردد و به حرکت توپ کمک می‌کند. او کیفیت بالایی دارد، همانطور که در گلی که پس از پاس با جود بلینگام به ثمر رساند، مشخص بود.

مورینیو درباره سوت‌های اعتراض‌آمیز در پایان نیمه اول گفت: ما هواداران سانتیاگو برنابئو را می‌شناسیم و بازیکنان هم آنها را می‌شناسند. این بخشی از تاریخ باشگاه و انتظارات بالای آن است. هواداران همیشه بیشتر می‌خواهند و ما باید بدانیم چگونه در زمان‌های سخت آرامش خود را حفظ کنیم.

او همچنین درباره سوت‌های اعتراض‌آمیز نسبت به وینیسیوس گفت: از هواداران نمی‌خواستم که سوت‌های اعتراض را به تشویق تبدیل کنند. گاهی اوقات دلایلی برای ناراحتی هواداران وجود دارد و برخی از این سوت‌ها به کسی آسیب نمی‌رساند، بلکه ممکن است به بازیکنان کمک کند تا پیشرفت کنند. بازی‌هایی خواهیم داشت که با سختی برنده می‌شویم، زیرا در اسپانیا تیم‌ها و بازیکنان خوبی وجود دارند و رئال سوسیداد برای برنده شدن بازی کرد.

مورینیو با وجود دشواری‌های دوره آماده‌سازی از شروع توفانی تیمش راضی است. او گفت: از بازیکنان ناراحت نیستم، بلکه از آن چه انجام می‌دهیم، راضی هستم. برخی از بازیکنان ۳۹ جلسه تمرینی داشته‌اند و برخی دیگر تنها ۶ یا ۷ جلسه. به همین دلیل، سخت است که تیم را سریع‌تر پیش ببریم. در نهایت، ۶ امتیاز از ۶ بازی به دست آوردیم.‌ام باپه دو روز زودتر از تعطیلاتش برگشت و این امر مثبتی است. او را برای ۹۰ دقیقه در زمین نگه داشتم تا ببینم آیا می‌تواند گل چهارم را هم به ثمر برساند یا خیر.

آقای خاص درباره تعویض وینیسیوس اینگونه توضیح داد: من با او به همان زبانی که دارد صحبت می‌کنم، بنابراین شوخی کردن با او آسان است. او را بدون این که گل بزند یا احساس خوبی داشته باشد، تعویض نمی‌کردم. تصمیم گرفتم او را خارج کنم، زیرا به کمی استراحت نیاز دارد و ما پس از سه روز بازی دیگری داریم.

سرمربی رئال مادرید در پایان اظهاراتش گفت: آن چه بیش از همه مرا تحت تأثیر قرار داد، شیوه‌ای بود که ما با لحظات سخت با آن برخورد کردیم. رئال سوسیداد مشکلات زیادی برای ما در وسط زمین ایجاد کرد، اما هنگامی که شک دارید، نباید ترس وجود داشته باشد. ما باید آرامش خود را حفظ کنیم و در نهایت راهی برای پیروزی پیدا خواهیم کرد.