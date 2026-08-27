رییس اتاق اصناف ایران: در کشور کمبود کالا وجود ندارد

جوان آنلاین: قاسم نوده فراهانی روز پنجشنبه در آیین «روز بسیج اصناف» و گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج مهدی عراقی در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم افزود: اصناف و بازاریان از سال ۱۳۴۲ با امام راحل بیعت کردند و همواره پای انقلاب ایستادهاند.
به گزارش ایرنا، وی با اشاره به نقش اصناف در دوران دفاع مقدس افزود: اصناف در آن دوران در ۲ جبهه حضور داشتند؛ از یکسو رزمندگان صنفی در میدان نبرد بودند که جامعه اصناف ۱۲ هزار شهید تقدیم انقلاب و کشور کرده است و از سوی دیگر، بازاریان و اصناف مسئولیت پشتیبانی جبههها را بر عهده داشتند.
رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: این نقشآفرینی پس از دفاع مقدس نیز در دوره سازندگی، دوران شیوع کرونا و شرایط اخیر ادامه یافت و اصناف در کنار بسیج، برای تأمین نیازهای مردم ایفای نقش کردند.
نودهفراهانی با اشاره به جنگ رمضان گفت: در آن زمان جلسات تنظیم بازار در دفتر معاون اول رئیسجمهور و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و مسئله اصلی، حفظ آرامش بازار و تأمین مستمر کالا بود.
وی با بیان اینکه در این زمینه از وزیران جهاد کشاورزی و صمت برای تأمین کالا مطالبهگری شد، اظهار کرد: از همان روزهای نخست، ستادی در اتاق اصناف ایران برای رصد بازار تشکیل شد و جلسات وبیناری با اصناف سراسر کشور، هفتهای ۲ بار برگزار میشد.
نودهفراهانی گفت: همکاران، بسیجیان و فعالان صنفی در سراسر کشور شبانهروز تلاش کردند تا مردم در تأمین مواد غذایی و اقلام مورد نیاز خود با کمترین مشکل مواجه شوند.
وی با اشاره به وضعیت استانهای گیلان و مازندران در همان مقطع، افزود: در این ۲ استان حدود ۱۱ میلیون مسافر حضور داشتند، اما با وجود این حجم از تقاضا، مشکلی در تأمین کالاهای مورد نیاز مردم و مسافران ایجاد نشد که این موضوع حاصل تلاش اصناف و بسیج بود.
رئیس اتاق اصناف ایران از برگزاری نشستهای منظم برای پیگیری مسائل بازار خبر داد و گفت: اکنون نیز شنبهها از ساعت ۱۰ تا ۱۲، نشست وبیناری با اصناف و بسیجیان سراسر کشور برگزار میشود تا مسائل استانها در صورت حلنشدن در سطح محلی، در تهران پیگیری شود.
وی با تأکید بر وفور کالا در کشور تصریح کرد: به هیچ عنوان کمبود کالا نداریم، اما موضوع گرانی وجود دارد. بخشی از افزایش قیمتها به مسائل لجستیکی و تغییر مسیرهای حملونقل بازمیگردد؛ زیرا جابهجایی کالا از مسیرهای ریلی و جادهای نسبت به مسیرهای پیشین، زمانبرتر و پرهزینهتر است.
وی، وحدت و همدلی را لازمه عبور از شرایط اقتصادی دانست و گفت: دشمن از انسجام، وطندوستی، ولایتمداری و وفاداری مردم ایران به انقلاب هراس دارد؛ بنابراین فرماندهان بسیج و مسئولان اتاقهای اصناف باید بیش از پیش برای تقویت همدلی، وحدت و رسیدگی به امور مردم تلاش کنند.