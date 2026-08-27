کد خبر: 1376427
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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۸
اقتصاد » اخبار کلی

غافلگیری خودروسازان ژاپنی از تعرفه ۵۰ درصدی آمریکا

12 برنامه دونالد ترامپ، برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر خودرو‌ها و قطعات خودروی وارداتی از کانادا احتمالا به خودروسازان ژاپنی که زنجیره‌های تولید و تامین خود را در سراسر آمریکا، کانادا و مکزیک گسترش داده‌اند، آسیب خواهد رساند.

جوان آنلاین: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دوشنبه اعلام کرد: نرخ تعرفه واردات خودرو و قطعات از کانادا را از اول ژانویه ۲۰۲۷ دو برابر کرده و به ۵۰ درصد خواهد رساند.

به گزارش ایسنا، خودروسازان ژاپنی شبکه‌های تولید خود را در آمریکای شمالی بر اساس توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا ایجاد کرده‌اند. توافقی که کالا‌های واجد شرایط را از پرداخت تعرفه معاف می‌کند. اما بررسی این توافق‌نامه که از ژوئیه ۲۰۲۰ به اجرا درآمد، همچنان ادامه دارد، در حالی که وخامت روابط آمریکا و کانادا یکی دیگر از پیچیدگی‌های آن است.

مذاکرات مربوط به توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا در نخستین دوره ریاست جمهوری ترامپ انجام شد. خودروسازان از جمله شرکت‌های آمریکایی، برای تامین بازار آمریکا، علاوه بر این کشور، در کانادا و مکزیک نیز کارخانه‌های تولید خودرو احداث کرده‌اند.

انتظار می‌رود تعرفه بحث‌برانگیز ۵۰ درصدی، حتی شامل خودرو‌ها و قطعاتی شود که شرایط لازم برای برخورداری از معافیت‌های توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا را برآورده می‌کنند.

تویوتا خودروهایش شامل برخی از مدل‌های برند لوکس لکسوس و شاسی بلند RAV ۴ را در کارخانه خود در کانادا تولید و برای صادرات به آمریکا عرضه می‌کند. شرکت‌های قطعه سازی وابسته به تویوتا از جمله دنسو و آیسین، نیز قطعات سیستم تهویه مطبوع، قاب در‌ها و سایر محصولات را از کانادا به آمریکا صادر می‌کنند.

هوندا نیز مدل‌های محبوبی از جمله «سیویک» (Civic) را به آمریکا صادر می‌کند. خودروسازان ژاپنی حتی با همین نرخ فعلی ۲۵ درصدی تعرفه آمریکا بر واردات خودرو از کانادا، در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات هستند. یکی از مدیران یک خودروساز ژاپنی گفت: ما در شرایط سختی از نظر سودآوری قرار داریم. این مدیر افزود: افزایش تعرفه به ۵۰ درصد، ادامه فعالیت شرکت‌های ژاپنی مستقر در کانادا را غیرممکن می‌سازد.

خودروسازان ژاپنی با توجه به اینکه تعرفه‌های بالای آمریکا را فراتر از یک اقدام موقت می‌دانند، قصد دارند تولیدشان را در آمریکا گسترش دهند.

بر اساس گزارش ژاپن تایمز، تیره شدن روابط آمریکا و کانادا همچنین می‌تواند بر روند بازنگری توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکا-مکزیک-کانادا نیز تاثیر بگذارد و تغییر زنجیره‌های تامین را برای شرکت‌ها دشوارتر سازد.

یکی از مدیران ارشد یک خودروساز بزرگ گفت: واضح است که باید زنجیره‌های تامین خود را بازسازی کنیم، اما شرایط لازم برای انجام این کار هنوز فراهم نیست و همین موضوع فضای کمی برای مانور ما باقی می‌گذارد.

برچسب ها: خودروسازان ژاپنی ، تعرفه ، ترامپ
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