ادامه اردوی تیم ملی کشتی آزاد در چالوس

جوان آنلاین: اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان از روز ۳۰ مردادماه آغاز شده و تا ۸ شهریورماه به میزبانی استان مازندران در حال برگزاری است.
ملیپوشان کشتی آزاد بزرگسالان زیر نظر پژمان درستکار سرمربی تیم ملی، در شهرستان چالوس پیگیر برنامههای آمادهسازی خود هستند.
این اردو با هدف ارتقای آمادگی جسمانی، فنی و روحی آزادکاران برای حضور در رقابتهای پیش رو (بازیهای آسیایی، رقابتهای جهانی زیر ۲۳ سال و بزرگسالان) برنامهریزی شده و تمرینات متنوعی شامل مرور برنامههای فنی، تمرینات بدنسازی، کشتی و فعالیتهای تفریحی در دستور کار کادر فنی قرار دارد.
اردوی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان روز ۸ شهریورماه به پایان خواهد رسید.