شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد مقام‌های ارشد نیروی دریایی آمریکا از اعزام ناو هواپیمابر «یواس‌اس تئودور روزولت» به همراه حدود ۵ هزار نیروی خدمه به منطقه غرب آسیا برای ماموریتی دست‌کم هفت‌ماهه خبر دادند.

جوان آنلاین: شبکه خبری سی‌ان‌ان به نقل از مقامات بلندپایه نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد ناو هواپیمابر «تئودور روزولت» قرار است طی هفته‌های آینده برای استقرار در منطقه غرب آسیا اعزام شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، مدت این مأموریت حداقل هفت ماه برآورد شده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس این گزارش، «جان پریمن»، ارشدترین درجه‌دار نیروی دریایی آمریکا، روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت که خدمه این ناو از طولانی‌بودن مأموریت خود مطلع هستند و فرمانده ناو به آنها اعلام کرده برای حدود هشت ماه برنامه‌ریزی کنند.

این در حالی است که نیروی دریایی آمریکا همچنان با تبعات ناشی از مأموریت فاجعه‌بار اخیر ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» در منطقه دست‌به‌گریبان است؛ مأموریتی که طی آن این ناو بیش از ۲۵۰ روز بدون توقف در دریا بود و همین موضوع نگرانی‌های جدی درباره وضعیت روحی و روانی ملوانان ایجاد کرد. در جریان این استقرار طولانی‌مدت، گزارش‌هایی از سقوط دست‌کم یک ملوان به دریا به جهت خودکشی و همچنین کمبود اقلام تدارکاتی و مواد غذایی در این ناو ۱۰۰ هزار تُنی منتشر شد.

ناو «آبراهام لینکلن» هفته گذشته جای خود را به ناو «جورج واشنگتن» داد و بنا بر گزارش‌های متعدد، انتظار می‌رود در روز‌های آینده در تایلند پهلو بگیرد. بر اساس اعلام یواس‌ان‌آی نیوز، ناو «تئودور روزولت» نیز قرار است جایگزین «جورج واشنگتن» شود. همچنین ناو هواپیمابر «جرج اچ. دبلیو. بوش» هم‌اکنون در منطقه غرب آسیا حضور عملیاتی دارد.

از زمان آغاز تجاوزات نظامی آمریکایی - صهیونی علیه ایران در اسفند ماه گذشته، ایالات متحده حضور مستمر دست‌کم یک ناو هواپیمابر را در منطقه به جهت حفظ پتانسیل نظامی خود برای عملیات‌های متجاوزانه و اعمال محاصره دریایی حفظ کرده است.