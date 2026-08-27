جوان آنلاین: حسینعلی محمدی در گفتوگو با خبرنگار اظهار کرد: این زمینلرزه در حوالی شهرستان بهشهر و در عمق هشت کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
به گزارش مهر، وی افزود: بلافاصله پس از وقوع زمینلرزه، بررسی وضعیت منطقه از طریق واحدهای مربوطه و دبیر مدیریت بحران شهرستان انجام شد و بر اساس گزارشهای اولیه، این حادثه خسارتی به دنبال نداشته است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران ادامه داد: نیروهای امدادی و دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران برای مقابله با هرگونه پیامد احتمالی در آمادهباش قرار دارند.
محمدی با اشاره به تداوم پایش منطقه خاطرنشان کرد: بررسیها همچنان ادامه دارد و در صورت دریافت هرگونه گزارش جدید درباره خسارت یا آثار این زمینلرزه، مراتب اطلاعرسانی خواهد شد.