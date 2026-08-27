جوان آنلاین: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جریان کنفرانس خبری با کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، درباره وضعیت کنونی برنامه هسته‌ای ایران گفت، واژه «توقف» توصیف دقیقی برای دست کم بخش هسته‌ای این روند است.

به گزارش مهر، وی افزود: ما باید یک راه حل مناسب و وضعیت پایدار و بلندمدت و همچنین قابل پیش بینی درباره مسئله هسته‌ای ایران پیدا کنیم. باید به یاد داشته باشیم که هنوز ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد وجود دارد. قابلیت‌های زیادی همچنان باقی مانده است.

گروسی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که در مذاکرات و رایزنی‌ها با ایران پیشرفت ملموسی حاصل شده است.

وی توضیح داد: این پیشرفت در جریان تماس‌ها میان استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه آمریکا و نمایندگان ایران حاصل شده است. فکر می‌کنم ما موفق شده‌ایم مسائل و حوزه‌هایی را که قرار است درباره آنها با یکدیگر همکاری کرده شناسایی کنیم تا وقتی زمان آن فرا برسد بتوانیم این پرونده را ببندیم.