اعمال محدودیت ترافیکی در ۲ محور گیلان همزمان با تعطیلات

جوان آنلاین: سرهنگ محمد صالحی با تبریک فرارسیدن سالروز ولادت حضرت رسول اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی افزایش سفر‌ها و حجم تردد وسایل نقلیه به مقصد گیلان، محدودیت‌های ترافیکی با هدف ارتقای ایمنی، افزایش کشش ترافیکی و تسهیل عبور و مرور در برخی محور‌های استان اعمال می‌شود.

به گزارش مهر، وی افزود: تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، در محور قدیم رشت-قزوین و بالعکس، از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روز‌های جمعه و یکشنبه، ۶ و ۸ شهریور ۱۴۰۵، ممنوع خواهد بود.

سرپرست پلیس راه فرماندهی انتظامی گیلان ادامه داد: در محور آستارا-اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع کامیون و تریلر، به استثنای خودرو‌های حامل مواد سوختی و فاسدشدنی، از ساعت ۷ صبح تا ۲۴ روز جمعه، ۶ شهریور ۱۴۰۵، ممنوع است.

صالحی از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان اطلاع حاصل کنند و سفر خود را با توجه به شرایط جاده‌ها مدیریت کنند.