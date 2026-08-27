جوان آنلاین: روزنامه عبری «معاریو» در گزارشی مدعی شد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جریان جنگ سال ۲۰۱۴، تماسهای مستقیمی با غازی حمد، از رهبران جنبش حماس برقرار کرده بود و این تماسها بدون اطلاع نهادهای امنیتی و نظامی انجام شده بود.
به گزارش ایسنا، طبق نوشته روزنامه «معاریو»، شلومو فوگل، تاجر نزدیک به نتانیاهو بهطور مستقیم با غازی حمد، از رهبران حماس در غزه گفتوگو کرده بود و این گفتوگوها بهصورت تلفنی بوده و چندین هفته، به دستور نتانیاهو ادامه داشته است.
این تماسها در جریان عملیات موسوم به «صخره استوار» در تابستان سال ۲۰۱۴ انجام شد و نتانیاهو از نخستین روز این عملیات به دنبال برقراری آتشبس بود.
این رسانه عبری همچنین فاش کرد نهادهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی متوجه شدند که نتانیاهو یک کانال ارتباطی محرمانه و مستقیم با حماس ایجاد کرده است. یکی از مسئولان در واکنش به این موضوع گفت: «از این اقدام به شدت حیرتزده شدیم.»
این روزنامه رفتار نتانیاهو را مورد انتقاد قرار داده و نوشت: این اقدام سازوکار مذاکرهای نبود که اسرائیل طی سالها در تعامل با حماس دنبال کرده بود؛ زیرا تماسها نه از طریق مصریها، نه قطریها و نه هیچ میانجی دیگری انجام نشد، بلکه کاملاً مستقیم بود.