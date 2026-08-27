خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی با اشاره به اینکه ذخایر گازوئیل در ایالات متحده به پائین‌ترین سطح فصلی در تاریخ رسیده است، نوشت: این موضوع، احتمال افزایش بیشتر قیمت‌ها در آستانه فصل سرما و آغاز زمان برداشت محصولات کشاورزی را تشدید می‌کند.

جوان آنلاین: در گزارش بلومبرگ آمده است: بر اساس داده‌های منتشر شده از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت کوره تقطیری که عمدتا شامل گازوئیل است در هفته منتهی به ۲۱ آگوست سال جاری میلادی (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) به ۱۰۳.۴ میلیون بشکه رسیده است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این گزارش، این رقم پائین‌ترین میزان ثبت‌شده برای این بازه زمانی از دهه ۱۹۸۰ میلادی تاکنون محسوب می‌شود و به معنی کاهش شدید ذخایر استراتژیک این سوخت حیاتی است.

بر اساس داده‌های وزارت انرژی آمریکا که روز دوشنبه (۱۹ مرداد) منتشر شد، حجم ذخایر راهبردی نفت برای نخستین بار از زمان تکمیل این ذخایر در اوایل دهه ۱۹۸۰، به کمتر از ۳۰۰ میلیون بشکه رسیده است.

ذخایر آمریکا در پی آزادسازی ۱۷۲ میلیون بشکه نفت برای مقابله با اختلال در عرضه ناشی از جنگ تجاوزکارانه ایالات متحده علیه ایران، کاهش یافته است.