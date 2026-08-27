کد خبر: 1376412
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تاریخ انتشار: ۰۵ شهريور ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۸
اقتصاد » اخبار کلی
وزیر نیرو:

ایران در جمع پنج کشور برتر فناوری نیروگاهی قرار دارد

2 وزیر نیرو گفت: ایران در جمع پنج کشور برتر جهان در بخش فناوری نیروگاهی قرار دارد و بخش قابل توجهی از تجهیزات نیروگاهی به کشور‌های مختلف صادر می‌شود.

جوان آنلاین: عباس علی‌آبادی روز پنجشنبه در آیین افتتاح نیروگاه ۷۲ مگاواتی اسفراین اظهار کرد: سبک پیگیری مسوولان خراسان‌شمالی برای حل مشکلات انرژی استان، جالب توجه و تاثیرگذار است و نشان می‌دهد مسایل این حوزه با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، افزود: هنوز در کشور ما استفاده بهینه از انرژی به‌درستی درک نشده است؛ مردم برای بسیاری از امور هزینه می‌کنند، اما در بخش انرژی حاضر به پرداخت هزینه متناسب نیستند.

وزیر نیرو ادامه داد: مردم باید ارزش انرژی را بیشتر درک کنند چرا که برق و گاز با صرف هزینه‌های زیادی به منازل می‌رسد و تامین این خدمات از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی برای مردم است.

ایجاد ۱۰۱ هزار مگاوات برق تعهد دولت است

علی‌آبادی با اشاره به برنامه‌های دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق، گفت: تاکنون بیش از ۱۰ هزار مگاوات از تعهدات نیروگاهی دولت تحویل شده و در مجموع بیش از ۱۰۱ هزار مگاوات ظرفیت جدید در این دولت تعهد شده است.

وی با تاکید بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی تصریح کرد: باید صادقانه گفت که همه مردم باید در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. در روز‌های سختی که دشمن آب‌شیرین‌کن قشم را هدف قرار داد، مردم با همکاری و همراهی خود کمک کردند تا این مشکل برطرف شود و این تجربه نشان داد مشارکت مردم در مدیریت بحران‌ها بسیار مؤثر است.

وزیر نیرو افزود: در جریان جنگ، در یک لحظه ۲ هزار مگاوات از ظرفیت برق کشور از مدار خارج شد، اما با تلاش مجموعه صنعت برق، پایداری شبکه حفظ شد.

علی‌آبادی با بیان اینکه ایران در فناوری نیروگاهی به جایگاه بالایی در جهان رسیده است، اظهار کرد: امروز در جمع پنج کشور نخست دنیا در تولید فناوری نیروگاهی قرار داریم و بسیاری از تجهیزات نیروگاهی ساخت کشور به کشور‌های مختلف جهان صادر می‌شود.

وی گفت: کشور در آستانه ورود به عصر تازه‌ای قرار دارد و ایران یکی از قدرت‌های جهان است و دولت وفاق نیز برای خدمت به مردم تلاش می‌کند.

وزیر نیرو با اشاره به سال‌ها تحمل تحریم از سوی مردم ایران، افزود: مردم ایران سال‌ها تحریم را تحمل کرده‌اند و امروز نیرو‌های مسلح با قدرت در میدان حضور دارند و استقامت ملت ایران در تاریخ بی‌سابقه است.

علی‌آبادی ادامه داد: ایران که در گذشته دچار تجزیه و تکه‌تکه شدن می‌شد امروز با اقتدار ایستاده است و آینده متعلق به انرژی است؛ از این رو باید توسعه صنعت برق با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در حوزه انرژی‌های نو حرکتی پایدار آغاز کرده‌ایم و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خورشیدی را در دستور کار قرار داده‌ایم، اما در کنار توسعه ظرفیت تولید باید در بخش فناوری نیز به قدرت برسیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: ایران در سرمایه‌گذاری صنعت برق در جایگاه بالایی قرار دارد و سرعت توسعه در این بخش نیز قابل توجه است.

سفر وزیر نیرو به خراسان‌شمالی

وزیر نیرو در سفر ۲ روزه خود به خراسان‌شمالی، روز چهارشنبه از طریق فرودگاه بجنورد وارد استان شد و مورد استقبال استاندار و نماینده ولی‌فقیه در خراسان‌شمالی قرار گرفت.

عباس علی آبادی در نخستین برنامه سفر خود، ۲۷ نیروگاه خورشیدی احداث‌شده در مدارس استان را به صورت همزمان افتتاح کرد و پس از آن با حضور در شهرک گلستان بجنورد، هفت هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی را به صورت متمرکز افتتاح کرد.

بازدید از طرح انتقال آب سرانی نیز از دیگر برنامه‌های وزیر نیرو در نخستین روز سفر به خراسان‌شمالی بود؛ طرحی که از پروژه‌های مهم زیرساختی استان در حوزه تامین آب پایدار محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند نقش مهمی در تامین نیاز‌های آبی بخش‌های مختلف استان داشته باشد.

برنامه سفر وزیر نیرو به خراسان‌شمالی امروز نیز ادامه دارد و افتتاح و بازدید از طرح‌های حوزه آب و برق از محور‌های اصلی این سفر است.

افزایش ظرفیت تولید برق خورشیدی در کنار اجرای طرح‌های آبرسانی و توسعه زیرساخت‌های انرژی، در شرایطی دنبال می‌شود که خراسان‌شمالی برای تامین پایدار آب و برق با چالش‌هایی روبه‌رو است. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از این منظر می‌تواند علاوه بر کمک به تامین برق مورد نیاز، وابستگی به منابع فسیلی را کاهش داده و زمینه حرکت استان به سمت الگوی پایدارتر تولید انرژی را فراهم کند.

افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری ۷۵ هزار میلیارد ریالی، در کنار رشد قابل توجه تعداد نیروگاه‌های احداث‌شده در دولت چهاردهم، نشان‌دهنده شتاب گرفتن روند توسعه انرژی خورشیدی در خراسان‌شمالی است؛ مسیری که تداوم آن می‌تواند ظرفیت تولید برق پاک استان را در سال‌های آینده بیش از پیش افزایش دهد.

برچسب ها: وزیر نیرو ، فناوری نیروگاهی ، خراسان شمالی
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