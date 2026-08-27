هواشناسی ایران امروز ۵ شهریور؛ بارش پراکنده و وزش باد در برخی نقاط

جوان آنلاین: بر اساس نقشههای هواشناسی، امروز و فردا (پنجشنبه و جمعه) در سواحل دریای خزر، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
به گزارش مهر، در شرق، جنوبشرق، مرکز کشور و دامنههای جنوبی البرز در استانهای سمنان و تهران، وزش باد و خیزش گردوخاک ادامه خواهد داشت.
شنبه در شمالغرب، سواحل خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و بخشهایی از خراسان شمالی و رضوی، رگبار و وزش باد موقتی رخ میدهد.
همچنین طی سه روز آینده دمای سواحل خزر کاهش نسبی دارد و دریای خزر مواج است.
از یکشنبه نیز با ورود سامانه بارشی از شمالغرب، آذربایجانهای غربی و شرقی، زنجان، کردستان، اردبیل و غرب سواحل خزر شاهد ابرناکی و بارش خواهند بود.