آلمان در دیداری تدارکاتی و در یک ست تاریخی ۶۶ بر ۶۴ مقابل ایتالیا پیروز شد.

جوان آنلاین: در دیداری دوستانه و تدارکاتی در رجیو کالابریا، تیم‌های ملی والیبال ایتالیا و آلمان یکی از عجیب‌ترین و طولانی‌ترین ست‌های تاریخ والیبال را رقم زدند.

به گزارش ایسنا، آلمان در ست نخست این مسابقه با نتیجه ۶۶ بر ۶۴به پیروزی رسید؛ ستی که ۹۰ دقیقه به طول انجامید و به عنوان طولانی‌ترین ست ثبت‌شده شناخته شد. دو تیم بار‌ها برای پایان دادن به ست فرصت داشتند، اما هیچ‌کدام نتوانستند اختلاف دو امتیازی لازم را ایجاد کنند.

در این رقابت نفس‌گیر، ایتالیا ۲۸ فرصت برای بردن ست داشت، اما در نهایت این آلمان بود که در امتیاز ۶۶ بر ۶۴ کار را تمام کرد.

با این حال، پیروزی در این ست برای آلمان کافی نبود. ایتالیا در ادامه مسابقه به بازی برگشت و در نهایت با نتیجه ۳ بر ۲ آلمان را شکست داد. ست پنجم نیز با نتیجه ۱۵ بر ۱۲ به سود ایتالیا به پایان رسید.

این مسابقه در راستای آماده‌سازی دو تیم برای رقابت‌های پیش رو برگزار شد.