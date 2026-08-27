کوکوریا: این رئال امیدوار کننده و لذت بخش است

جوان آنلاین:رئال مادرید هر چند در نیمه نخست دیدار برابر رئال سوسیداد خوب ظاهر نشد، اما در نهایت توانست با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی برسد تا با ۶ امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار گیرد.
مارکو کوکوریا در این بازی به عنوان بازیکن تعویضی در نیمه دوم به میدان رفت و توانست عملکرد خوبی داشته باشد.
او بعد از بازی گفت: بازی خوب بود، خیلی خوب. بازی آسانی نبود. فکر میکنم رئال سوسیداد تیم خیلی خوبی است. در نیمه اول خوب بازی کردیم ولی در یکی از ضدحملهها گل خوردیم و مجبور شدیم دوباره تلاش کنیم که برگردیم. فکر میکنم تیم شخصیت قویای نشان داد. نیمه دوم خیلی عالی بود و مثل یک تیم بزرگ عمل کردیم. در نهایت، وقتی همه ۱۰۰ درصد تلاش میکنند، کیفیت زیادی داریم و توانستیم پیروزی را کسب کنیم که همان چیزی بود که میخواستیم.
او درباره اولین حضور در برنابئو گفت: خیلی خوب بود. فکر میکنم نمیشود بیشتر از این انتظار داشت. بازی کردن برای چند دقیقه در برنابئو مقابل هوادارانمان و علاوه بر آن، کسب اولین پیروزی در خانه، خیلی خوشحالم. باید به همین شکل ادامه دهیم و این رویه را حفظ کنیم. در نهایت، مهمترین چیز همیشه سه امتیاز است. فکر میکنم امروز ثابت کردیم که تیم بزرگی داریم و اگر اینطور ادامه دهیم، به چیزهای بزرگی خواهیم رسید.
کوکوریا درباره تجلیل از او به عنوان قهرمان جام جهانی و تشویق هواداران گفت: لحظههای خیلی زیبایی بود. در واقع، بیشتر از زمانی که در بازی بودم، عصبی بودم! ولی تجربه هیجانانگیزی بود. در نهایت، جامی که برای کسب آن زحمت زیادی کشیدیم و فکر میکنم دستاورد تاریخی برای اسپانیا بود. نمایش آن در مقابل هوادارانمان و با همه محبتی که به من نشان دادند، به علاوه حمایت همتیمیهایم. فکر میکنم لحظه خیلی زیبایی بود و همیشه آن را به یاد خواهم داشت.
او درباره بازی کنارام باپه گفت: این یک امتیاز بزرگ است. در نهایت، با حضور او همه چیز آسانتر میشود. با کمترین تلاش میتواند گل بزند و برای ایجاد یک موقعیت خطرناک به تلاش زیادی نیاز ندارد. فکر میکنم او چیزهای زیادی به تیم میدهد و بازیکنی خیلی مهم است. حضور او با این انگیزه و تمرکز، انرژی اضافی به ما میدهد. امیدواریم که اینطور ادامه دهد و این هتتریک آخرین هتتریک او در این فصل نباشد. برای او و برای پیروزی تیم خیلی خوشحالم.
این مدافع باتجربه در پایان گفت: خیلی خوشحالم. فکر میکنم نمیشود بیشتر از این انتظار داشت. کمکم با شهر و باشگاه جدیدمان آشنا میشویم و با همه کارکنان رئال مادرید آشنا میشویم. فصل طولانی است و من از شروع خوبی که داشتیم، خوشحالم. یکشنبه بازی دیگری داریم و سعی میکنیم سومین پیروزی متوالی را کسب کنیم تا این روند مثبت ادامه پیدا کند.