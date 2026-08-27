برنامه وزارت بهداشت برای رفع کمبود پزشک در مناطق محروم/علت افزایش قیمت اقلام دارویی

وزیر بهداشت ضمن تشریح برنامه‌های دولت و وزارت بهداشت برای جبران کمبود پزشک و تخت بیمارستانی در مناطق محروم، در خصوص علت افزایش قیمت برخی اقلام دارویی نیز توضیحاتی ارائه کرد.

جوان آنلاین: دکتر محمدرضا ظفرقندی در بدو ورود به استان سیستان بلوچستان در هفته دولت و روز سیستان و بلوچستان گفت: در ایام هفته دولت قرار هست که هر کدام از وزراء در یک منطقه از کشور حاضر شوند و مسائل و مشکلات را بررسی کنند و برنامه‌های توسعه‌ای را مروری و کمک کنند. من استان سیستان بلوچستان را انتخاب کردم و امروز برنامه ما این است که هم در حوزه بهداشت و درمان و هم در حوزه‌های کلان استان به عنوان نماینده دولت بحث‌ها و بررسی‌هایی را با کمک استاندار و نمایندگان و همه کسانی که دست‌اندرکار هستند مرور و در هیئت رئیسه دانشگاه این موارد را بررسی کنیم.

به گزارش ایسنا، او با بیان اینکه ما تیم وزارت بهداشت را بسیج کردیم که در این هفته این استان پهناور که واقعاً سطحش به اندازه چند کشور اروپایی است را بررسی و از شهر‌های مختلف بازدید کنند که افتتاح‌های زیادی هم داشتند گفت: در این ایام و امروز هم افتتاح‌هایی در زاهدان خواهیم داشت.

وزیر بهداشت اظهار کرد: در زاهدان بحث‌هایی را برای حوزه سلامت جهت گسترش تخت‌های بیمارستانی داریم؛ در این استان نسبت به جمعیت، کمبود تخت داریم و این یکی از برنامه‌هایی است که هم در چابهار هم در ایرانشهر پیگیری می‌شود و افتتاح‌هایی را داشتیم و خواهیم داشت.

وی افزود: همچنین یک تصمیم جدی است که بتوانیم بخش عمده شبکه بهداشت و درمان، خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشت را با کمک استاندار در همین دولت و همین ایام و حداکثر تا پایان سال کامل کنیم.

ظفرقندی گفت: بحث دوم هم این است که با توجه به پهناوری استان، ناوگان اورژانس تکمیل شود. در این دولت تاکنون حدود ۲۷ آمبولانس برای تکمیل این ناوگان تخصیص دادیم ولی یک حرکت جدی تری را با کمک استاندار به نسبت پنجاه - پنجاه خواهیم داشت تا با استفاده از ظرفیت مناطق آزاد بتوانیم ۵۰ دستگاه آمبولانس دیگر هم به استان اضافه کنیم؛ این هم به ایجاد دسترسی بیماران کمک می‌کند.

ظفرقندی با بیان اینکه همچنین افتتاح مرکز سوختگی و سوانح ایرانشهر اقدام بسیار خوبی بود که انجام شد اظهار کرد: امیدواریم هم در حوزه استانی و هم کار‌های حوزه سلامت و زیرساخت‌های بهداشت و درمان اقدامات خوبی که در برنامه داریم را به سرانجام برسانیم؛ آن چیزی که در دولت زیاد بحث می‌شود توسعه منطقه و سواحل مکران است؛ تنها استانی که سواحل اقیانوس محور دارد، استان سیستان و بلوچستان است و این یک فرصت است که باید از آن استفاده شود.

او با اشاره به اقدامات در جهت مسائل عمرانی و زیست قومی مذهبی و اجتماعی استان گفت: امیدواریم که با کمک استاندار بتوانیم جهشی را که مد نظر کشور در استان سیستان بلوچستان است را تامین کنیم.



وزیر بهداشت تاکید کرد: تخت‌های بیمارستانی استان نسبت به جمعیت استان کم است که باید جبران شود. در این راستا پروژه‌های بزرگی در دست انجام دارم مانند پروژه ۵۴۰ تختخوابی چابهار که بخش عمده‌ای از این بار را تامین می‌کند؛ در ایرانشهر نیز همین‌طور.



او با اشاره افتتاح‌های صورت گرفته در استان توسط معاونین وزارت بهداشت طی چند روز گذشته، گفت: این موارد به تدریج ظرفیت استان را زیاد می‌کند. امروز نیز بخش خوبی از سی تی اسکن و رادیوگرافی در بیمارستان خاتم الانبیا زاهدان را افتتاح می‌کنیم.

وزیر بهداشت در پاسخ سوال خبرنگاران درباره دارو‌های بیماران خاص در استان اظهار کرد: در استان سیستان بلوچستان بیماری‌های خاصی مثل تلاسمی و هموفیلی را داریم. باید موارد مورد نیاز این بیماران را تامین کنیم. به عنوان مثال هفته گذشته برای یک فاکتور خونی که گروه هدف عمده آن نیز بیماران سیستان و بلوچستان هستند، نزدیک ۲۵ میلیون دلار هزینه کردیم که بتوانیم این فاکتور‌های خونی را برای بیماران اینجا تامین کنیم.

وزیر بهداشت افزود: علیرغم تحریم و محاصره و جنگ علیه کشورمان، در زمان جنگ هیچ کمبود سرم و خون در این استان نداشتیم. ذخیره خونی معمول کشور به طور عادی ۴ روز تعریف می‌شود، اما ما امروزه حدود ۱۰ روز ذخیره خونی داریم.



ظفزقندی در ادامه درخصوص افزایش قیمت دارو نیز گفت: قبول داریم که قیمت دارو افزایش پیدا کرده دلیلش نیز آن است که حمل و نقل ما مشکل شده؛ مواد اولیه‌ای که با کشتی می‌آوردیم الان مجبوریم با هواپیما بیاوریم لذا طبیعی است که هر هواپیما حداکثر ۳۰ الی ۴۰ تن دارو می‌آورد بنابراین هزینه‌ها افزایش می‌یابد؛ همچنین تورم نیز در کشور هست.



او با اشاره به آسیب به پتروشیمی‌ها و تاثیر آن بر حوزه دارو نیز افزود: در جنگ ۱۶ کارخانه دارویی ما علی رغم همه قوانین و قواعد انسانی و بشری مورد حمله قرار گرفت. بیش از ۷۰ بیمارستان در کشور مورد تهاجم وحشیانه آمریکایی صهیونی قرار گرفت. به شدت پیگیریم که این موارد را جبران کنیم و هیچ کمبودی در این زمینه‌ها ایجاد نشود.

وزیر بهداشت درباره تامین نیروی انسانی در مناطق محروم هم گفت: تاکیدی که دکتر پزشکیان دارند و ما هم دنبال می‌کنیم و در شورای عالی انقلاب فرهنگی هم دنبال تصویبش هستیم آن است که بتوانیم سهمیه‌های ورودی به دانشگاه در منطقه و برای منطقه باشد؛ سهمیه‌ها را تعریف کردیم چه در حوزه پرستاری و چه در پزشکی که به رفع مشکل کمبود نیرو در مناطق محروم بسیار کمک می‌کند.

وی در پایان اظهار کرد: در مجموع در همین هفته دولت در استان سیستان وبلوچستان حدود یک همت کار در حوزه سلامت مورد بهره‌برداری و افتتاح قرار می‌گیرد.