سفیر ایران در آلمان: جنگ اقتصادی آمریکا از پیش شکست خورده است

جوان آنلاین: مجید نیلی احمدآبادی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «روز D بخشی از حافظه تاریخی اروپاست؛ نه نامی برای بزک کردن یک جنگ اقتصادی از پیش شکستخورده.»
به گزارش ایرنا، وی افزود: «روز D اقتصادی شاید برای برخی کشورها روز تسلیم باشد؛ اما نه برای ایران. ۴۷ سال فشار، تحریم و تروریسم اقتصادی ایران را به زانو درنیاورد؛ تجاوزهای نظامی ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ نیز نتوانست.»
سفیر جمهوری اسلامی ایران در آلمان تصریح کرد: «پس، جنگطلبان آمریکایی - اسرائیلی شاید بتوانند فشار حداکثری را روز D اقتصادی بنامند و برایش هشتگ بسازند؛ اما شکست را نمیتوانند با تغییر نام پنهان کنند.»
نیلی احمدآبادی در کنار این پیام، تصویری از بازتاب تحولات اخیر در شماری از رسانههای اصلی آلمان منتشر کرد که در آن ارزیابیهای انتقادی درباره عملکرد و نتایج سیاست آمریکا در قبال ایران برجسته شده است.
در بخشی از این تصویر، نشریه آلمانی اشپیگل جنگ علیه ایران را «فاجعهای تمامعیار» توصیف کرده و در بخشهای دیگر نیز بازتاب مواضع اخیر سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره تشدید فشارهای اقتصادی واشنگتن دیده میشود.
عراقچی پیشتر اقدام آمریکا برای گسترش جنگ اقتصادی علیه ایران را «تروریسم اقتصادی» خوانده و هشدار داده بود که چنین سیاستی تنها ایران را هدف قرار نمیدهد بلکه اقتصاد جهانی و حاکمیت کشورهای مستقل را نیز تهدید میکند.