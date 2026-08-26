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تاریخ انتشار: ۰۴ شهريور ۱۴۰۵ - ۲۲:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک تایمز: حنای ترامپ دیگر برای جهان رنگی ندارد

2 تحلیلگران معتقدند شرکای آمریکا در اروپا و غرب آسیا، همچنین جامعه آمریکایی که در ابتدای بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور به کاخ سفید تحت فشار‌های او وادار به عملی کردن خواسته‌هایش می‌شدند، با افت محبوبیت او در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای و عبورش از برخی خط قرمز‌ها دیگر در برابر آنچه «تهاجم ترامپی» توصیف شده، تسلیم نمی‌شوند و پی برده‌اند تبعیت از او فقط خواسته‌هایش را افزایش می‌دهد.

جوان آنلاین: دوران تسلیمی که مشخصه بازگشت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا به قدرت بود، در حال رنگ باختن است. رهبران جهان و نهاد‌های داخلی، دست‌کم در برخی موارد، تمایل کمتری برای گردن نهادن به خواست ترامپ نشان می‌دهند. رهبران اروپایی از پیوستن به جنگ غیرقانونی او علیه ایران خودداری کرده‌اند. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی طرح او درباره غزه را قاطعانه رد کرده است. کشور‌های عربی حوزه خلیج فارس او را مجبور کردند از طرح خود برای دریافت عوارض کشتیرانی در تنگه هرمز عقب‌نشینی کند. در جامعه آمریکا نیز دانشگاه‌ها و موسسات حقوقی به‌جای تن دادن به دستورات او در برابر آن ایستادگی و بازار‌های اوراق قرضه در برابر سیاست‌های مالی او سرکشی می‌کنند.

به گزارش ایسنا، نیویورک تایمز در گزارشی در این باره نوشت: حتی در میان جمهوری‌خواهان هم‌حزبی رئیس‌جمهور آمریکا نیز نیز نشانه‌های نگران‌کننده‌ای برای او وجود دارد. اگرچه او با همراه کردن پایگاه حامیان خود در جنبش ماگا (عظمت را به آمریکا بازگردانیم) توانسته چند تن از قانون‌گذاران برجسته جمهوری‌خواه را که به نظر او نافرمان بودند در انتخابات مقدماتی حزبی امسال شکست دهد و تنبیهشان کند. اما رای‌دهندگان جمهوری‌خواه در ۱۰ رقابت نامزدی، افراد مورد تایید ترامپ را رد کرده‌اند که شش مورد از آنها تنها در ماه اوت رخ داده است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حمایت از او در میان جمهوری‌خواهان رو به کاهش است.

نورم آیزن، وکیل پیشین کاخ سفید در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما و و بنیانگذار گروهی به نام صندوق مدافعان دموکراسی که چندین نبرد حقوقی علیه ترامپ به‌راه انداخته است، گفت: «فکر می‌کنم هفته‌های اخیر تا حدی یک نقطه عطف بوده است. در داخل و خارج از کشور، نیرو‌های طرفدار دموکراسی و همه دیگران با شور و حرارتی بسیار گسترده‌تر در برابر او ایستادگی می‌کنند.»

اگرچه ترامپ و مشاوران او تلاش کرده‌اند این ارزیابی‌ها را بی‌اعتبار جلوه دهند و آن را رد کرده‌اند. رئیس‌جمهور آمریکا در پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی کاهش نرخ جرم‌وجنایت در کشور را به خود نسبت داده و اصرار دارد که در جنگ تجاوزکارانه‌اش علیه ایران پیروز می‌شود. او افت محبوبیت خود در نظرسنجی‌های متعدد را به چالش کشیده و گزارش‌ها درباره شکست‌های اخیر جمهوری‌خواهان در انتخابات مقدماتی را رد کرده است. پیشتر در گزارش‌های رسانه‌ای مطرح شد که جنگ پرهزینه ترامپ علیه ایران و نبود راهبرد مشخصی برای خروج از آن که پیامد‌هایی از جمله افزایش قیمت سوخت در آمریکا داشته است، بر نتیجه عملکرد جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای اثر خواهد گذاشت.

ترامپ با اعمال فشار بر کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها و نهاد‌های فدرال و رسانه‌ها بسیاری را در مقطعی به تبعیت از خواسته‌هایش واداشت. با این حال، به گفته جیکوب ویزبرگ، نویسنده کتابی درباره این روند تسلیم اکنون نشانه‌هایی از تغییر می‌بیند که تسلیم شدن در برابر ترامپ می‌تواند واکنش منفی پرهزینه‌ای به دنبال داشته باشد. او به طور مثال به راه افتادن موج انتقاد‌ها پس از تصمیم دانشگاه یِیل برای وارد مذاکره شدن با دولت ترامپ اشاره کرد. او معتقد است این تحول واقعی زمانی رخ خواهد داد که مجبوبیت ترامپ به زیر ۳۰ درصد فعلی برسد.

تحلیلگران می‌گویند نشانه‌هایی از تغییر رویکرد در برابر رئیس‌جمهور آمریکا در اروپا و تا حدی در غرب آسیا نیز دیده می‌شود. اگرچه متحدان ناتو در ابتدای بازگشت ترامپ به قدرت، تحت فشار‌های او افزایش هزینه‌های نظامی را پذیرفتند، اما اکنون رهبران اروپایی در برابر خواسته‌های او مقاومت بیشتری نشان می‌دهند. به‌گفته تحلیلگران، نقطه عطف وقتی بود که ترامپ خواستار تصرف گرینلند-جزیره تحت حاکمیت دانمارک (عضو ناتو) -شد و حتی امکان استفاده از زور نظامی را مطرح کرد؛ اروپایی‌ها به‌جای مماشات، به‌شدت موضع‌گیری کردند و برخی نیرو‌هایی را برای رزمایش به گرینلند اعزام کردند. به گفته کارشناسان، این اقدام زیر پا گذاشتن خط قرمز‌ها بود و به اروپایی‌ها فهماند که خواسته‌های ترامپ پایانی ندارد و از آن پس، ایستادگی در برابر او به سیاستی رایج تبدیل شد.

نیویورک تایمز در بخش پایانی این گزارش با اشاره به شکست مذاکرات تجاری آمریکا و کانادا ایستادگی مارک کارنی، نخست‌وزیر این کشور در برابر تهدید‌های ترامپ نوشت: هر دو طرف اخیرا تنش‌ها را تشدید کرده‌اند. کارنی با قطع مذاکرات اعلام کرد که آمریکا قصد دارد کانادا را تصاحب کند و وعده داد که هرگز این اتفاق نخواهد افتاد. سپس ترامپ او را «ضعیف و بی‌کفایت» توصیف کرده و تهدید به تغییر نام دریاچه اُنتاریو به دریاچه آمریکا کرد. به گفته تحلیلگران، رهبران جهان این مناقشه را زیر نظر دارند و اکنون معتقدند عقب‌نشینی در برابر تهاجم یا توهین‌های ترامپی فقط باعث افزایش خواسته‌های او می‌شود.

برچسب ها: ترامپ ، اروپا ، غرب آسیا
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